Aşırı terleme sebebiyle idrara çıkamama, böbrek taşı yapıyor

Aşırı sıcakların gelmesiyle birlikte veya sıcak saunalar, ağır egzersizlerle birlikte oluşan terlemeyle idrara çıkma oranında azalmalar görülmektedir bu da böbrek taşı oluşumunu artırmaktadır. Peki böbrek taşı oluşumunu önlemek için neler yapılmalı? Nasıl beslenilmeli Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Yanaral, konu hakkında detaylı bilgiler verdi.

Türkiye’de insanların hayatları boyunca taş hastalığı geçirme ihtimalinin %15 olduğunu ve her 8 kişiden birinin böbrek taşı ile ilgili rahatsızlıklarla karşılaştığını açıklayan Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Yanaral, saunalar, sıcak yoga ve ağır egzersizlerin aşırı terlemeye neden olduğu için daha az idrara çıkıldığını ve bu durumun da böbrek taşı oluşumunda etkili olduğunu belirtti.

Böbrek taşını; böbreğin süzdüğü idrarın toplandığı ve vücut dışına doğru atıldığı kanalların içinde oluşan mineral içerikli partiküllerin farklı nedenlerle birleşmesi ve büyümesi sonrasında oluşan sert bileşikler olarak ifade eden Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Yanaral, “Böbrek taşı rahatsızlıklarında erkeklerde, kadınlara göre böbrek taşı rastlanma olasılığı 2-3 kat daha fazla. Böbrek taşlarından korunmak için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri her gün bol su içmektir. Ayrıca Saunalar, sıcak yoga ve ağır egzersizler sağlığınız için iyi gelebilir ancak böbrek taşlarına da yol açabilir. Çünkü bu aktivitelerden ister yaz sıcağında olsun, terleme yoluyla su kaybı, daha az idrar üretimine neden olabilir. Ne kadar çok terlerseniz, o kadar az idrara çıkarsınız, bu da taşa neden olan minerallerin böbreklerde ve idrar yollarında yerleşmesine ve birikmesine izin verir. Özellikle çok fazla terlemeye neden olan egzersiz veya aktiviteler yaparken, susuz kalmamaya dikkat edin. İyi miktarda idrar çıkarmak için günde 2-3 litre sıvı veya 12-16 bardak içmelisiniz. Gazlı içeceklerden, şekerli buzlu çaydan ve greyfurt suyundan uzak durmaya çalışın. dedi.

BÖBREK TAŞINI ÖNLEMEK İÇİN NELER TÜKETİLMELİ?

Taş önleme için tek bir diyet planı yoktur. Yanaral; “Çoğu diyet önerisi, taş türlerine dayalıdır ve her kişi için bireyselleştirilmiştir. Oksalat, meyve ve sebzeler, kabuklu yemişler ve tohumlar, tahıllar, baklagiller ve hatta çikolata ve çay dahil olmak üzere birçok gıdada doğal olarak bulunur. Yüksek düzeyde oksalat içeren gıdaların bazı örnekleri arasında yer fıstığı, ıspanak, pancar, pazı, çikolata ve tatlı patates bulunur. Bu gıdaların alımını sınırlamak, böbrek taşının önde gelen türü olan kalsiyum oksalat taşları oluşturan kişiler için faydalı olabilir. Yemek sırasında süt, yoğurt, peynir gibi kalsiyum içeren gıdaları ve oksalattan zengin gıdaları birlikte yiyin ve için. Gıdalardan gelen oksalat ve kalsiyumun böbreklere girmeden önce mide ve bağırsaklarda birbirine bağlanması daha olasıdır. Bu, böbrek taşlarının oluşma olasılığını azaltacaktır. Kalsiyum taşlarını önlemek için önerilen kalsiyum alımı günde 1000-1200 mg'dır.” şeklinde konuştu.

BÖBREK TAŞI OLANLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

Yanaral, böbrek taşı olanlara önemli uyarılarda bulundu: