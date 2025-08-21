Ayrılık sonrası ruh sağlığınızın bozulmaması için yapmanız gereken 6 şey

Bazen hayatımızdaki en büyük fırtınalar, bir ilişkinin sona ermesiyle kopar. Ayrılık, sadece bir vedadan ibaret değil, aynı zamanda kişisel bir kayıp ve yas sürecidir. Bu fırtınanın ortasında dimdik ayakta kalmak, ruh sağlığınızı korumak ve bu deneyimden güçlenerek çıkmak mümkün. Peki, bu zorlu süreci en sağlıklı şekilde atlatmak için hangi adımları atmalısınız?