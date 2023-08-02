Badem sütü sever misiniz? Badem sütü tüketmeye devam etmeniz için 7 neden

Badem sütü inek sütü kadar protein içermese de vücudunuzun can attığı diğer önemli besinler açısından zengindir.

2000’lerde düşük bel pantolon modası dünyayı kasıp kavururken badem sütü de oradaydı. Dönemlik popülarite kazanan ürünlerin aksine badem sütünün ünü yıllar içinde arttı ve en önemli vegan ürünlerden biri haline geldi. Nötr aromasıyla hem tuzlu hem de tatlı tariflerde uygulanabilen badem sütü, tüketicilerin tercihi olan bir süt alternatifi oldu.

Peki hangisi daha besleyici ve sağlıklı? Badem sütünün sağlık yararlarını ve rutininize entegre etmenin yollarını inceledik.

Badem sütünün sağlığa faydaları

1) E vitamini deposudur

Fresh Communications’dan Bianca Tamburello “Badem sütü güçlü antioksidan etkileri olan E vitamini sunar” diyor. Bir antioksidan olarak, E vitamini vücudun serbest radikallerle veya vücutta hastalığa yol açabilecek zararlı moleküllerle savaşmasına yardımcı olur. Ayrıca hem göz hem de cilt sağlığınızı iyileştirmeye yardımcı olabilir

Aslında, E vitamini içeriği söz konusu olduğunda, badem sütü gerçekten inek sütünü solluyor. İnek sütü, doğal haliyle çok az E vitamini içerir veya hiç içermezken, badem sütü, markasına ve porsiyon boyutuna bağlı olarak günlük E vitamini ihtiyacınızın yüzde 50'sini veya daha fazlasını sağlayabilir.

2) Harika bir D vitamini kaynağı olabilir

Her badem sütü markası D vitamini ile takviye edilmese de, bugünlerde - birçok süt markası gibi – çoğu D vitamini içeriyor. Ambalaj ve beslenme etiketine bakarak badem sütünüzün D vitamini içerdiğinden emin olabilirsiniz.

Bu D vitamini takviyesinde bir problem görülmüyor çünkü günümüzde doğal olarak D vitamini alabileceğiniz çok az besin bulunuyor. Özellikle de güneş almayan bir bölgede yaşıyorsanız, D vitaminine ulaşımınız kısıtlı olabilir. D vitamini kalsiyumun emilmesinde kritik bir rol oynuyor ve bunun yanı sıra kemiklerin güçlenmesine ve korunmasına katkıda bulunuyor.

3) Kalsiyum ile birlikte kemikleriniz için takviye niteliğindedir

Kemiklerden bahsetmişken, çoğu badem sütünün içinde kalsiyum bulunduğunu da es geçmemek gerekir. Bu inek sütü tüketemeyenler için müthiş bir haber çünkü bilindiği üzere inek sütü kalsiyum açısından oldukça zengin. Badem sütü satın alırken içindekiler kısmından kalsiyum ile güçlendirilip güçlendirilmediğini kontrol edebilirsiniz.

4) Antioksidan bitki bileşenleri açısından zengindir

Badem sütü bademden yapıldığı için doğal olarak bademde bulunan bitki bileşenlerini de içerir. Badem, vücuttaki iltihabı ezerek bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olan “kuersetin” ve “kaempferol” bitki bileşenlerini içerir.

5) Başka birçok önemli vitamin ve mineraller içerir

Yine markasına bağlı olarak, badem sütü demir, bakır, magnezyum, B12 vitamini, potasyum ve fosfor dahil olmak üzere size mikro besin sağlayan birçok başka sağlıklı bileşenle dolu olabilir! Bu vitaminler ve mineraller vücudunuza sağlıklı büyüme ve gelişme, kan hücresi oluşumu, enerji metabolizması ve sıvı dengesi ile yardımcı olacaktır.

6) Vegan ve laktoz içermiyor

Tamburello, "Badem sütü, laktoz ve süt içermeyen, vegan ve bitki bazlı [diyetler] dahil olmak üzere çoğu diyete kolayca uyan besleyici bir süt alternatifidir" diyor. Bu diyetlerden birini uygulasanız veya herhangi bir nedenle süt ürünlerinden kaçınsanız da, badem sütü ile en sevdiğiniz besinlerin tadını çıkarmaya devam edebilirsiniz: bir kase mısır gevreği, unlu mamüller, ve mutfakta süt ve süt ürünü gerektiren çoğu tarif.

7) Karbonhidrat ve kalori bakımından düşüktür

İster şeker hastalığından, ister başka bir sağlık probleminden ötürü olsun, eğer karbonhidrat veya kalori alımınıza dikkat etmeniz gerekiyorsa badem sütü mükemmel bir seçim olabilir.Bir fincan şekersiz badem sütü, 100 ila 150 kalori ve yaklaşık 13 gram karbonhidrat içeren inek sütüne kıyasla yaklaşık 40 kalori ve 1 gram karbonhidrat içerir. Bu farklar küçük gözükebilir, fakat karbonhidrat alımına dikkat eden insanlar için fark yaratabilir. Bunun sebebi ise badem sütünün kan şekerini inek sütü gibi yükseltmeyişi.

Badem sütünü günlük rutininize dahil edin

Badem sütü, tat olarak da süt ürünlerine muadil olduğu için günlük rutininize kolayca uyum sağlayabilir. Badem sütünü kremalı soslar, makarna yemekleri veya çorbalar gibi tuzlu yemeklerde kullanmayı planlıyorsanız, şekersiz, aromasız bir çeşit aldığınızdan emin olun. Tatlandırıcı konusunda Tamburello, "hem aromalı hem de aromasız badem sütlerinin ilave şeker içerebileceğini not etmek önemlidir" diye ekliyor.

İlave şeker vücuttaki iltihaplanmayı arttırıyor. Eğer sabah lattenizde vanilyalı badem sütünü seviyorsanız sorun yok, geri kalan rutininizde şekersiz veya az şekerli ürünler tercih ederek arayı kapatabilirsiniz.

Ayrıca, badem sütünü ağaç fıstığı alerjisi olan insanlara teklif etmemeye özen gösterin!

Evde kendi badem sütünüzü yapın

Badem sütünün bir başka avantajı da, mağazadan satın alınan fiyatının çok altında bir fiyata evde yapabilmenizdir. Bunu yapmak, uzak durmak isteyeceğiniz ilave şekerler, tatlandırıcılar veya diğer koruyuculardan da kaçınmanıza yardımcı olacaktır.

Evde badem sütü yapmanın pek çok yolu var. Bunu sizin için yapabilecek üreticilerle iletişime geçebileceğiniz gibi, tamamen evde kendiniz de yapabilirsiniz. Bunun için biraz badem ve suyu blenderdan geçirip bir tülbentle süzmeniz yeterli! Evde badem sütü yaparken kabuklu çiğ ve tuzsuz badem kullanarak daha sağlıklı bir süt elde edebilirsiniz. Ancak evde kendi badem sütünüzü yapmanın dikkate değer bir dezavantajı, D vitamini veya kalsiyum ile takviye edilmemesidir, bu nedenle bu mikro besinleri diyetinizin başka yerlerinden almanız gerekecek.

Kendi badem sütünüzü yapmak için:

1 ölçü badem ile 4 ölçü soğuk suyu bir karıştırıcıda pürüzsüz olana kadar karıştırın, bir fındık sütü torbası veya tülbentten süzün ve işte sütünüz hazır! Tariflerinizde kullanabilmek için sütü dondurucuda saklayın.

Badem sütlü tarifler

1) Baharatlı vanilyalı badem sütü

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1 ¼ bardak şekersiz badem sütü veya tam yağlı süt

1 tarçın çubuğu

1 yemek kaşığı saf akçaağaç şurubu

¼ çay kaşığı saf vanilya özü

Bir tutam küçük hindistan cevizi



Küçük bir tencereye süt ve çubuk tarçını koyun; orta ateşte kaynamaya getirin. Altını kısın, süt tarçınla özdeşleşene kadar yaklaşık 10 dakika pişirin. Ateşten alın; 5 dakika bekletin. Şurubu ve vanilyayı çırpın, birleşene kadar yaklaşık 1 dakika karıştırın. Tarçın çubuğunu çıkarın. Bir bardağa dökün ve hindistan cevizi serpin.

2) Kremalı hurma shake

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1 su bardağı şekersiz badem sütü veya diğer süt ürünü olmayan süt

5 hurma, çekirdeği çıkarılmış ve ikiye bölünmüş

1 su bardağı buz

¼ su bardağı kenevir tohumu

1 tutam öğütülmüş tarçın, artı servis için biraz daha

Süt, hurma, buz, kenevir tohumu ve tarçını bir karıştırıcıda yaklaşık 1 dakika pürüzsüz olana kadar işleyin. tarçın serpin.

3) Yerfıstıklı reçelli gecelik yulaf

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1 ¾ bardak sade şekersiz badem sütü

½ su bardağı sade tam yağlı sütlü yoğurt

3 yemek kaşığı kremalı fıstık ezmesi

1 yemek kaşığı bal

½ çay kaşığı saf vanilya özü

1 ½ su bardağı yulaf ezmesi

2 yemek kaşığı chia tohumu

½ su bardağı çilek reçeli

1 ince dilimlenmiş küçük muz (yaklaşık 1 su bardağı)

¼ fincan kıyılmış fıstık

1. Badem sütü, yoğurt, fıstık ezmesi, bal ve vanilyayı geniş bir kapta çırpın. Yulaf ve chia tohumlarını bir araya gelinceye kadar karıştırın. 4 adet kapaklı cam kavanozun her birine ⅔ fincan karışımı doldurun. Kavanozları kapatın ve karışım kalınlaşana kadar en az 8 saat veya 12 saate kadar soğutun.

2. Kavanozları çıkarın; Her porsiyonun üzerine 2 yemek kaşığı reçel, ¼ bardak muz dilimlerini ve 1 yemek kaşığı kıyılmış fıstık ekleyin. Servis yapmaya hazır olana kadar veya 3 güne kadar soğutun.