Balgamlı öksürük nasıl geçer? Balgamlı öksürük neden olur? 7 soruda balgamlı öksürük

Balgam, solunum sistemi (burun, boğaz, soluk borusu ve akciğerler) içinde bulunan mukus adı verilen viskoz sıvının yaygın olarak kullanılan adıdır. Mukus sıvısının artması bazı hastalıkların habercisi olabilir. Memorial Bahçelievler Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü Doç. Dr. Pelin Aktaş Uysal balgamlı öksürük hakkında merak edilenleri anlattı.

Balgamlı öksürük nedir?

Balgam, solunum sistemi (burun, boğaz, soluk borusu ve akciğerler) içinde bulunan mukus adı verilen viskoz sıvının yaygın olarak kullanılan adıdır. Mukus, vücudu yabancı maddelere, mikroplara, toza ve diğer zararlı maddelere karşı korumak için vücut tarafından üretilen yapışkan bir sıvıdır. Balgamlı öksürük ya da üretken öksürük (ıslak kuru olmayan öksürük de denir ) genel olarak balgam çıkartan öksürük türüdür. Eğer öksürük esnasında gelen balgamda kan varsa buna kanlı öksürük, ya da hemoptizi olarak tanımlanır ve akciğer kanseri ve tüberküloz (verem) gibi önemli hastalıkların altta yatan sebebi olabilir. Dikkatle sorgulanıp tedavisi için göğüs hastalıkları başvurusu ile kan tahlili, radyolojik görüntüleme, balgam inceleme kültürü ileri tetkikler son derece önemlidir.

Balgamlı öksürük tehlikeli midir? Yoksa balgam çıkartmak iyi bir şey mi?

Solunum yollarını nemli tutarak bakteri, virüs ve yabancı maddelere karşı bir filtre görevi görür. Her gün belli bir miktarda üretilen şeffaf ve sıvı balgam bir sorun oluşturmaz. Genellikle vücudun solunum sistemi içindeki koruyucu mekanizmanın bir parçası olarak ortaya çıkar. Rengi de önemlidir; koyu renkli balgam sigara içenlerde ve sarı ya da yeşil balgam enfeksiyona bağlı olabilir.

Balgamlı öksürük neden olur?

• Solunum Yolu Enfeksiyonları: En yaygın nedenlerden biri soğuk algınlığı, grip, bronşit, zatürre gibi solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Bu enfeksiyonlar, vücudun savunma mekanizması olarak daha fazla mukus üretmesine neden olabilir.

• Alerjiler: Alerjenlere (örneğin polen, ev tozu akarı, hayvan tüyleri) maruz kalmak, vücudu tahriş edebilir ve bu da balgam üretimini artırabilir.

• Sigara İçmek: Sigara içmek, solunum yollarını tahriş edebilir ve mukus üretimini artırır. Aynı zamanda sigara içmek, akciğerlerdeki koruyucu tüylerin zarar görmesine ve mukusun normal temizlenmesinin engellenmesine yol açar.

• Kirli veya Kirlenmiş Hava Solumak: Kirli hava solumak, solunum yollarını tahriş edebilir ve mukus üretimini artırabilir.

• Solunum Yolu Hastalıkları: Astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), bronşiektazi gibi kronik solunum yolu hastalıkları da balgam üretimini artırabilir.

• Çevresel Faktörler: Soğuk, kuru hava veya düşük nem seviyeleri, solunum yollarını kurutabilir ve balgamın kalınlaşmasına neden olabilir.

• Solunum Yolu Tahrişi: Kimyasal maddelere veya irritanlara (ev temizlik ürünleri, duman, hava kirliliği) maruz kalmak solunum yollarını tahriş edebilir ve balgam üretimini artırabilir.

• Solunum Yolu Tıkanıklığı: Yabancı cisimler veya tıkanıklıklar (tümörler) solunum yolunun normal temizlenmesini engelleyebilir ve balgam birikimine neden olabilir.

Ne kadar sürer?

Altta yatan hastalığa göre süresi değişir akut öksürükle oluyorsa 3 haftaya kadar sürebilir KOAH, kistik fibroz gibi kronik solunum yolu hastalıklarında devamlı ve uzun süreli olabilir.

Balgamlı öksürüğe ne iyi gelir? Nasıl geçer?

Sıvı Tüketmek: Bol miktarda su içmek, balgamın incelmesine ve daha kolay atılmasına yardımcı olur.

Bol miktarda su içmek, balgamın incelmesine ve daha kolay atılmasına yardımcı olur. Buhar İnhalasyonu: Buhar inhalasyonu, solunum yollarını nemlendirir ve balgamın yumuşamasına yardımcı olur. Sıcak duş almak veya buharlaştırıcı kullanmak bu amaçla kullanılabilir.

Buhar inhalasyonu, solunum yollarını nemlendirir ve balgamın yumuşamasına yardımcı olur. Sıcak duş almak veya buharlaştırıcı kullanmak bu amaçla kullanılabilir. Nemlendirici Cihazlar: Ev içinde nemlendirici cihaz kullanmak, solunum yollarının nem seviyelerini artırabilir ve balgamın daha kolay atılmasına yardımcı olabilir.

Ev içinde nemlendirici cihaz kullanmak, solunum yollarının nem seviyelerini artırabilir ve balgamın daha kolay atılmasına yardımcı olabilir. Öksürük Şurupları ve İlaçlar: Öksürük şurupları veya mukolitik ilaçlar, balgamın incelmesine ve atılmasına yardımcı olabilir. Ancak bu tür ilaçları kullanmadan önce mutlaka bir sağlık profesyoneli ile danışmalısınız.

Öksürük şurupları veya mukolitik ilaçlar, balgamın incelmesine ve atılmasına yardımcı olabilir. Ancak bu tür ilaçları kullanmadan önce mutlaka bir sağlık profesyoneli ile danışmalısınız. Alerji Tedavisi: Eğer alerjilerden kaynaklanan bir balgam sorunu varsa, Doktorunuz, alerji tedavisi (antihistaminikler, dekonjestanlar) önerilebilir.

Eğer alerjilerden kaynaklanan bir balgam sorunu varsa, Doktorunuz, alerji tedavisi (antihistaminikler, dekonjestanlar) önerilebilir. Solunum Egzersizleri: Solunum egzersizleri, solunum yollarını açmaya yardımcı olabilir ve balgamın daha iyi atılmasını sağlayabilir.

Solunum egzersizleri, solunum yollarını açmaya yardımcı olabilir ve balgamın daha iyi atılmasını sağlayabilir. Sigarayı Bırakma: Eğer sigara içiyorsanız, sigarayı bırakmak solunum yollar ının iyileşmesine ve balgam üretiminin azalmasına yardımcı olur.

Eğer sigara içiyorsanız, sigarayı bırakmak solunum yollar ının iyileşmesine ve balgam üretiminin azalmasına yardımcı olur. Dinlenme ve İyi Beslenme: Enfeksiyon durumlarında, vücudun dinlenmeye ve iyi beslenmeye ihtiyacı vardır. İyi bir beslenme, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

Balgamlı öksürük tedavisi nasıl olur?

Altta yatan hastalığa göre tedavisi değişebilir. Mukolitik ilaçlar ve bazı inhaler ilaçlar çok etkilidir. Ancak bu tür ilaçları kullanmadan önce mutlaka bir sağlık profesyoneli özellikle göğüs hastalıkları hekimine mümkünse danışmalısınız.

Balgamlı öksürük doğal yolla nasıl giderilir? Balgamlı öksürüğe iyi gelen bitkisel çözümler neler? Pekmez ve bal öksürük keser mi?

Balgamı doğal yoldan atmak için aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz. Ancak unutmayın ki, balgam sorununuz devam eder veya şiddetlenirse, mutlaka bir sağlık profesyoneli ile iletişime geçmelisiniz.