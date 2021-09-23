Zencefilin faydaları-zararları nelerdir? Neye iyi gelir? Nasıl tüketilir?

Yemeklere lezzet verirken kalorisi düşük oluğu için kilo kontrolüne de yardımcı olan zencefilin, tat ve koku vermelerinin dışında sağlığa da birçok yararı vardır. Örneğin; zencefil, bal ve limon muhteşem üçlüsü soğuk algınlığı zamanında daha çabuk iyileşmemize yardımcı olur. Zencefil ayurveda tedavi yöntemlerinde önemli ana maddelerdendir. MÖ 3000 yıllarından itibaren Çinliler, Hintliler ve Asurlular tarafından baharat ve ilaç olarak tüketilmektedir. Çinli denizcilerin deniz tutmasını önlemek için zencefil kullandığını metinlere yazmıştır. Peki, mucize bitki zencefilin faydaları nelerdir? Zencefilin zararları nelerdir? Zencefil çayının zararı var mıdır? Günlük ne kadar tüketilmeli? Diyetisyen Perihan Kılıç anlatıyor... (Not: Her bünye farklıdır. Tüketmeden önce doktorunuza mutlaka danışın)

ZENCEFİLİN FAYDALARI

Öncelikle zencefilin faydaları nelerdir? Kılıç, zencefilin faydalarını şöyle sıralıyor:

Acı tadı gingerol bileşeninden gelir. Zencefilin içindeki gingerol oranı beslenme programında tedavi için önemlidir.

Zencefil, antioksidan ve anti-inflamatuar özellik gösterir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesi, iltihabın önlenmesi ve ateşin düşürülmesine yardımcı olur.

Sabah uyanmakta zorlanan ve üşüyen kişiler için zencefil önerilir.

Bağırsak dostudur. Zararlı bakteri ve parazitlerin temizlenmesine yardımcı olur ve gaz oluşumunu önleyici etkisi bulunur.

Kalp kaslarının güçlenmesinde ve uyarılmasında görev alır.

Zencefil köklerinde bulunan protaz enzimi protein parçalanmasında rol oynar. Bu sayede et yemeklerinde zencefil kullanımı etin yumuşamasını sağlar. (Bu makalenin ardından rezene çayı faydaları nelerdir? başlıklı yazımıza da bakabiliriz)



ZENCEFİLİN ZARARLARI

Peki, zencefilin zararları nelerdir? Diyetisyen Kılıç zencefilin olası zararlarını da şöyle paylaşıyor:

Yoğun egzersiz yapan kişilerde yorgunluğa sebep olabileceği için zencefili fazla tüketmemelidir.

Zencefil kan sulandırıcı ilaçlarla etkileşime girerek fazla tüketimi kanama riskini arttırabilir. Kan sulandırıcı ve anti-inflamatuar ilaçlarla etkileşime girdiği için zencefil tüketilirken doktora danışılmalıdır. Kan pıhtılaşmasını zorlaştırabilir. Özellikle ameliyat olacak kişilerin bir hafta önceden zencefil tüketimini durdurması önemlidir.

Zencefilin fazla tüketimi mide bulantısı ve ishale sebep olabilir.

Diyabet hastalarında ani kan şekeri düşüşü yapabilir. Bu sindirim sorunları ve hipoglisemi gibi şeker düşüklüğünün yaşanmaması için tüketim miktarına dikkat edilmelidir.

Safra üretimini arttırdığı için safra taşı olan kişilerde ağrıta sebep olabilir.

Zencefil masaj yağı olarak tek başına kullanılırsa cildi tahriş edebilir.

Midesi hassas olan kişiler pişirmeden yemeğe çiğ ilave etmelidir.



Mucize besin olmadığı unutulmamalıdır. Besinlerin tüketim sıklığı, miktarı, kullanım şekli, sağlık durumu, hastalıklar, kullanılan ilaçlar oldukça önemlidir.

ZENCEFİL ÇAYI NE KADAR TÜKETİLMELİ? KİMLER İÇMEMELİ?

Kılıç, 'Zencefil ne kadar tüketilmeli?' sorusuna ise şu yanıtı veriyor:

Amerika Besin ve İlaç Örgütü (FDA) bireyin kilogram başına 2 gram zencefil tüketmesi gerektiğini önermektedir.

2 yaşından küçük çocuklara verilmemelidir.

Hamilelik döneminde mide bulantılarına iyi gelse de günde 1 gramdan fazla tüketilmemelidir.

ANTİOKSİDAN İÇERİĞİ YÜKSEK SOĞUK HAVUÇ-ZENCEFİL ÇORBASI

İçindekiler:

2,5 su bardağı su (500 ml)

600 gram soyulmuş taze havuç

4 çay kaşığı kıyılmış taze zencefil (12 g)

1.5 su bardağı ayran (300 ml)

¼ çay kaşığı tuz

Hazırlanışı:

Orta büyüklükte tencerede su kaynatılır. Havuç ve zencefil eklenir; orta-düşük ateşte, ağzı kapalı 25 dakika veya yumuşayana pişirilir. Havuç pürüzsüz olana kadar blenderden geçirilir, püre haline getirilir. Püre havuç ve haşlanmış zencefil bir kaba dökülür; ayran ve tuz ilave edilir.

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