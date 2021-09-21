Papatya Çayı Faydaları Nelerdir? Papatya Çayı Neye İyi Gelir? Ne Zaman İçilmeli

Antioksidan etkisine sahip papatya çayının faydaları saymakla bitmez. Anti-enflamatuar etkisi sayesinde ishal ve şişkinliği de gidermeye yardımcı olur. Siyah çay ve yeşil çaydan sonra en çok tercih edilen papatya çayı adeta bir şifa kaynağı. Peki papatya çayının faydaları neler? Yan etkileri var mı? Ne zaman içilmeli? Tüm bu soruların yanıtlarını sizler için Diyetisyen Hanse Nur Büyükdağ cevapladı. Ayrıca papatya çayı tarifimizi de bu yazımızda bulabilirsiniz.

Papatya Çayının Faydaları Nelerdir?

Antioksidan özelliğe sahiptir.

Mide ve on iki bağırsak üzerinde iltihap önleyici etkileri vardır.

Ülser gelişimini önler.

Yatıştırıcı, sakinleştirici ve uyku etkisi vardır.

İltihaplanmayı ve enfeksiyonu azaltır.

Alerjiye iyi gelir.

Bakteri ve virüslerin çoğalmasını önler.

Spazmları engeller.

İshal süresini azaltır.

Kanserli hücrelerin gelişmesini önler.

Deriye ve yara iyileşmesine iyi gelir.

Bazı çalışmalarda kanser hastalarının ağızlarında oluşan mukozitlerin papatya çayı ile gargarasından sonra iyileşmesine yardımcı olduğu da görülmüştür.

Vücut sıcaklığını düşürme etkisi vardır.



Papatya Çayının Yan Etkileri Nelerdir?

Alerjisi olan bireylerde alerjik belirtiler gösterebilir. Hamileler, kronik bir hastalığı olan bireyler ve alerjisi olan bireyler bir uzmana danışmadan tüketmemelidir.

Papatya Çayı Ne Zaman İçilmeli?

Rahatlamak için akşam yemekten sonra içilebilir.

Papatya Çayı Tarifi

Papatya Çayı İçin Gerekli Malzemeler

500 ml su

2-3 yemek kaşığı kurutulmuş papatya.



Papatya Çayı Tarifi Yapım Aşamaları

500 ml su için 2-3 yemek kaşığı kurutulmuş papatya kullanılır.

Kaynatılan çaya isteğe göre bal ya da limon damlatılabilir.

Eğer baharatlı tatları seviyorsanız çayınızı demlerken çubuk tarçın ya da 1 adet karanfil ekleyebilirsiniz.







ELELE ARŞİVİNDEN: PAPATYA ÇAYI NEYE İYİ GELİR?

Papatya çayı neye iyi gelir sorusu Elele arşivinde (2018) şöyle yanıtlanmış:

Uyumadan yaklaşık yarım saat, papatya çayı içmek uykusuzluk probleminin giderilmesine çok yardımcı olur.

Cilt problemlerini gidermeye yardımcı olur.

Antioksidan etkisi ile günde bir bardak tüketilen papatya çayı yüzün temizlenmesini ve nemlendirilmesini sağlar.

Göz altı şişliklerine ve morluklarına iyi gelir.

Güneş yanığından zarar görmüş derinin iyileşmesini sağlar.

Cildin ölü hücrelerden arınmasını sağlarken ve aynı zamanda her cilt tipine iyi gelir.

Saçların dökülmesine, kepeklenmesine, deri dökülmelerine ve kaşıntılara iyi gelir.

Egzama problemini iyileştirir.

Saçlarımızın rengini açmakta da kullanılır.

Saçlarınızı papatya çayı ile durulayıp ardından, ıslakken güneşe çıktığınızda saçlarınızın bir kaç ton rengi açılır.

Eğer kına ile birlikte kullanırsanız saçlarınızın rengini koyulaştırır.

Aynı zamanda saçlara parlaklık kazandırır ve saçları güçlendirir.

Papatya çayı kozmetik sektöründe de kullanılır.



Papatya çayı alerjisi nedir?

Papatya çayının bir çok faydası olduğu gibi bazı zararları ve yan etkileri de mevcut. Bu yan etkilerinden biri de papatya çayı alerjisi. Bu alerji her insanda olmuyor sadece bazı insanlar da böyle bir yan etki ortaya çıkıyor. Bunun sebebi de içeriğinde bulunan polenler ve polensi yapılar. Eğer kişinin polensi yapılı çiçeklere alerjisi varsa bu çaydan tüketmesi önerilmiyor. Çünkü kişinin vücudunda bu çiçeğe karşı zaten bir tepki olduğu için, kişiyi olumsuz yönde etkileyebilir.

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