Balık yağı, insan vücudunun en çok ihtiyaç duyduğu besin maddelerinden bir tanesi olan omega 3'ü yoğun miktarda barındırıyor. Balık yağı hakkında merak edilen konulardan bir tanesi de kilo aldırıp aldırmadığı. Balık yağı kaç kalori? Kilo aldırır mı? Diyette olan biri balık yağı tüketilebilir mi? Balık yağı Diyetisyen Yasin Ayyıldız hazırladı.

Balık yağı nedir? Faydaları neler?

Balık yağının protein miktarının yüksek olması, PUFA, demir, selenyum, çinko ve A, B3, B6, B12, D ve E vitaminlerini içermesi yapılan araştırmaları hızlandırarak balık yağının önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Balık yağından zengin bir diyet ile beslenen bireylerin kalp krizi kaynaklı ölüm risklerinin azaldığı görülmektedir. Balık yağı içerdiği yüksek oranda DHA sayesinde zihinsel gelişimi arttırabileceği görülmüştür.

Hayvansal bir yağ olan balık yağı yağlı balıkların dokularından ve karaciğerinden elde edilmektedir. İçeriğinde omega 3 yağ asidi, D vitamini ve DHA içermektedir. Genellikle sıvı, kapsül veya tablet formunda bulunmaktadır.

Balık yağı kaç kalori? Besin değerleri

Balık yağı beslenme planında yeterince balık tüketmekte zorlanan bireylerin yer vermesi gereken bir takviyedir. Balık yağı tüketilirken içeriğinde ne kadar EPA ve DHA içerdiğine bakılmalıdır. Sıvı ve tablet formlarının içerdiği EPA ve DHA miktarları farklılık göstermektedir. Balık yağ kapsülleri yaklaşık olarak 1 kapsül 10 kkal enerji içeriğine sahiptir. 1 adet balık yağı tabletinde en az 300 mg EPA, 150 mg DHA bulunmalıdır. EPA/ DHA oranı %60 olmalıdır.

Balık yağı kilo aldırır mı?

Balık yağının kilo aldırdığına dair hiçbir veri bulunmamaktadır.

Diyette olan biri balık yağı tüketilebilir mi?

Evet tüketebilir. Tüketim miktarı bireyden birey farklılık göstermekle birlikte sedanter bireyler için Dünya Sağlık Örgütü, günlük 250 – 500 mg EPA ve DHA alımını önermektedir. Bu nedenle, porsiyon başına en az 300 mg EPA ve DHA sağlayan bir balık yağı takviyesi kullanılmalıdır. Dünya Sağlık Örgütü günlük 0,5 g balık yağı takviyesi alımı önermektedir.

Kronik rahatsızlığı olan bireylerde tüketim miktarları değişiklik göstermektedir. Amerikan Kalp Birliği, kroner kalp hastası olan kişilere günde 1 g balık yağı tüketmelerini tavsiye etmiştir. Astım rahatsızlığı olan bireylerin günlük ortalama 3 gram balık yağı tüketmeleri nefes alma durumları gelişmiş ve hastalığa karşı dirençlerinin arttığını göstermektedir.