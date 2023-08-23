Başkalarından önce kendinizi düşünmenize yardımcı olacak 9 ipucu

Bazı insanlar başkalarının mutluluklarını daima kendilerininkinden öne koyarlar ve bu zaman zaman oldukça yorucu olabilir. Psikolog Dr. Lalitaa Suglani, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile, başkalarından önce kendi mutluluğunuzu düşünmenin 9 yönteminden bahsetti.

Paylaşımında kendi deneyimlerine de yer veren Suglani, “Bu yolculuğa başladığımda benim için en zor kısmının kendime şefkat duymak olduğunu hatırlıyorum. İşim gereği bunu herkese söyleyebilirim ama kendime teklif etmekte çok zorlandım.”

“Fakat sınırlarınızı anlamaya ve gerçek dünyada pratik yapmaya ne kadar çok uğraşırsanız, bu varoluş biçimini o kadar çok değiştirebilirsiniz.” Ayrıca değişimin 'hızlı bir çözüm olmadığını', aksine 'yeni bir yaşam biçimi’ olacağını da belirtti.

KENDİNİZİ ÖNCELİK YAPMANIZI SAĞLAYACAK 9 İPUCU

1) İhtiyaçlarınıza öncelik verin. Kendinizi suçlu hissetmeden kendinize ve sağlığınıza dikkat edin.

2) Sınırlarınızı belirleyin. Bir şey değerlerinizle veya önceliklerinizle uyuşmadığında 'hayır' demeyi öğrenin.

3) Kişisel farkındalığa erişin. İnsanları memnun eden davranışların ardındaki duygu ve motivasyonlarınıza dikkat edin.

4) Özgünlüğünüzü ve benzersiz niteliklerinizi benimseyin. Sürekli onaylanma ihtiyacını bırakın.

5) Kendinizi keşfedin. Daha güçlü bir benlik duygusu geliştirmek için ilgi alanlarınızı ve tutkularınızı keşfedin.

6) Gerekirse profesyonel yardım alın. İnsanları memnun etmeye katkıda bulunan temel sorunları ele almak için terapiyi düşünün.

7) Gerçekçi beklentiler belirleyin. Aşırı taahhütlerden kaçının ve yalnızca başa çıkabileceğiniz şeyleri üstlenin.

8) Kendinize şefkat gösterin. Kendinize karşı nazik olun ve kusurlarınızdan ötürü kendinizi affedin. Mükemmel olmanıza gerek yok.

9) Başarıları kutlayın. Başarılarınızı dışarıdan onay almadan onaylayın.

Dr. Lalitaa daha önce de nezaket gibi görünen ama aslında kendi isteklerinizi geri plana attığınız bazı davranışları özetlemiş:

Duygularınız incindiğinde açıkça konuşmamak, bunun bir işareti olabileceği gibi, sürekli olarak başkalarına uyum sağlamak için değişiklikler yapmak da diğer bir işarettir.

Kendiniz dışında herkesin yanında olmak, çatışmalardan rahatsız olmak ve başkalarının duygularının sorumluluğunu üstlenmek de listede yer alıyordu.

Son olarak, sürekli olarak ise sürekli dışarıdan onay alma ihtiyacı da yine kendi hislerinizi ve isteklerinizi önemsemediğinizin bir işareti.

Kapsamlı yazısını sonlandıran Dr. Lalitaa okuyucularına şu mesajı bırakmış:

“Kendinizi iyi hissetmeyi hak ediyorsunuz ve değerinizi başkalarının sizin hakkınızda ne düşündüğüne göre kazanmamalısınız. Kendi özgünlüklerinizi güvenle kucaklayın. Bu davranış biçimini kırmak çaba gerektirir, ancak sonunda daha sağlıklı ilişkilerin içinde daha özgüvenli olacaksınız.”

“Özgünlüğe doğru attığınız her adım, başkalarından onay alma yükünden kurtularak, hayatı kendi koşullarınıza göre yaşamanızı sağlar. Gerçek benliğinizi kucaklamak, değerlerinizle, tutkularınızla ve arzularınızla uyumlu bir hayat yaşamanızı sağlar.”