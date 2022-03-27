Bebe bisküvisi kilo aldırır mı? Kaç kalori? Diyette yenir mi?

Bebe bisküvisi sadece küçükler için değil büyüklerinde severek tükettiği lezzetli bir atıştırmalık. Bebe bisküvisinin kilo almada yardımcı olup olmadığı sıkça tartışılan konular arasında. Peki bebe bisküvisi kilo aldırır mı? Kaç kalori? Diyette bebe bisküvisi yenir mi? Diyetisyen Gülçin Işık anlattı.

Bebe bisküvisi kilo aldırır mı?

Bebe bisküvisi kalorisi yüksek bir besindir. Bebeklerde, çocuklarda kilo aldırmak için kullanılır. Genellikle süt ile beraber tüketimi daha çoktur. Vitamin mineral açısından da oldukça besleyicidir.

Bebe bisküvisi kimler tüketmemeli?

Ancak şeker ve nişasta oranı yüksek olduğu için kilo vermek isteyenlerin, şeker hastalarının, insülin direnci olan bireylerin tüketmesi önerilmez. Ya da porsiyon kontrolüne dikkat edilerek tüketilmesi önerilebilir. Sürekli ve aşırı tüketimi kilo artışına sebep olur. Kilo almak isteyenler için ideal bir besindir.

Bebe bisküvisi diyette yenir mi?

Bebe bisküvisi kalorisi yüksek bir besindir. Bebeklerde, çocuklarda kilo aldırmak için kullanılır. Genellikle süt ile beraber tüketimi daha çoktur. Vitamin mineral açısından da oldukça besleyicidir. Ancak şeker ve nişasta oranı yüksek olduğu için kilo vermek isteyenlerin, şeker hastalarının, insülin direnci olan bireylerin tüketmesi önerilmez ya da porsiyon kontrolüne dikkat edilerek tüketilmesi önerilebilir. Sürekli ve aşırı tüketimi kilo artışına sebep olur. Kilo almak isteyenler için ideal bir besindir.

Bebe bisküvisi kaç kalori?

Özellikle yatmadan önce yenilen bebe bisküvisi kilo almak açısından oldukça idealdir. 100 gram cici bebede 445 kkal bulunmaktadır. Bunun büyük çoğunluğu karbonhidrattan gelir. Yine de protein ve lif içeriğinin yüksek olması kas gelişimine de katkıda bulunur. Bu yüzden sporcular kilo almak istediklerinde cici bebe yiyebilirler. Ancak diyet yapan kişilerin diyetlerinde bebe bisküvisi yemesini önermiyoruz. Kişi eğer çok seviyorsa bunu kontrollü bir şekilde kaçamak yapıyor gibi tüketebilir. Kilo almak isteyenler için çok ideal bir besindir. Hatta bunu hazırlayacağınız karışımlarda da kullanabilirsiniz.

Yalnızca süt ile tüketmekle kalmayıp, hazırladığınız smoothielerin içerisinde de kullanabilirsiniz.

Kilo almak isteyen birine smoothie tarifi:

10 fındık,

7-8 kaju,

3 cici bebe,

2 yemek kaşığı dut kurusu,

1.5 su bardağı süt.

Hepsini blenderdan geçirip, yatmadan 2 saat önce tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.