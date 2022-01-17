Su içmek kilo aldırır mı, kilo verdirir mi? İşte su ve kilo ilişkisi

MedicalNewsToday makalesine göre, birçok çalışma su içmenin kilo kaybı için faydalı olduğu teorisini desteklemektedir. Ayrıca, hidrasyon, sindirim ve kas fonksiyonu da dahil olmak üzere kilo vermede rol oynayan birçok faktör olabilir. Araştırmacılar, daha fazla su içmenin bir kişinin kilo vermesine neden yardımcı olduğundan hala emin değiller, ancak birçok çalışma, artan su tüketimi ile kilo kaybı arasında pozitif ilişki olduğunu gösteriyor.

SU KİLO VERDİRİR Mİ, KİLO ALDIRIR MI?

Uzmanlara göre yetersiz su içmek kilo aldırır. Çünkü, vücut susuz kaldığında veya yeterli su içilmediğinde sindirim enzimleri ve bağırsakların çalışması yavaşlar ve bu durum kilo alımı ile sonuçlanabilir.

Yukarıda mahsettiğimiz makalede ise su içmenin kilo kaybı ile ilişkisi için şu maddeler sıralanıyor:

Su, doğal bir iştah kesicidir

Mide doyduğunu algıladığında beyne yemeyi bırakması için sinyaller gönderir. Su, midede yer kaplamaya yardımcı olabilir, bu da tokluk hissine yol açar ve açlığı azaltır. Bir kişi ayrıca gerçekten susadığında aç olduğunu düşünebilir. Bir şeyler yemeye uzanmadan önce bir bardak su içmek gereksiz atıştırmaları engellemeye yardımcı olabilir.





Mide doyduğunu algıladığında beyne yemeyi bırakması için sinyaller gönderir. Su, midede yer kaplamaya yardımcı olabilir, bu da tokluk hissine yol açar ve açlığı azaltır. Bir kişi ayrıca gerçekten susadığında aç olduğunu düşünebilir. Bir şeyler yemeye uzanmadan önce bir bardak su içmek gereksiz atıştırmaları engellemeye yardımcı olabilir. Su kalori yakımını artırır

Bazı araştırmalar, içme suyunun kalori yakmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor. Bir araştırmaya göre soğuk ve oda sıcaklığında su içen 12 kişinin enerji harcamasında artış görüldüğü biliniyor. Suyu içtikten sonraki 90 dakika içinde normalden yüzde 2 ile 3 daha fazla kalori yaktılar. Su ayrıca vücudun dinlenme enerji harcamasını veya dinlenirken yakılan kalori sayısını geçici olarak artırabilir. Soğuk su içmek, suyun kalori yakan faydalarını daha da artırabilir, çünkü vücut, sindirim için suyu ısıtarak enerji veya kalori harcar.





Su vücuttan atıkların atılmasına yardımcı olur

Vücut susuz kaldığında, idrar veya dışkı gibi atıkları doğru şekilde çıkaramaz. Su, böbreklerin toksinleri ve atıkları filtrelemesine yardımcı olurken, organ gerekli besinleri ve elektrolitleri korur. Vücut susuz kaldığında, böbrekler sıvı tutar. Dehidrasyon ayrıca sert veya topaklı dışkı ve kabızlığa neden olabilir . Su, sertleşmiş dışkıları yumuşatarak veya gevşeterek atıkların hareket etmesini sağlar. Su ayrıca vücudun ishal ve hazımsızlık gibi sindirim problemlerinden kurtulmasına yardımcı olur. Vücutta atık biriktiğinde, insanlar şişkinlik, şişkinlik ve yorgunluk hissedebilir. Şişkinlik, bir kişinin beline inç ekleyebilir.





Vücut susuz kaldığında, idrar veya dışkı gibi atıkları doğru şekilde çıkaramaz. Su, böbreklerin toksinleri ve atıkları filtrelemesine yardımcı olurken, organ gerekli besinleri ve elektrolitleri korur. Vücut susuz kaldığında, böbrekler sıvı tutar. Dehidrasyon ayrıca sert veya topaklı dışkı ve kabızlığa neden olabilir . Su, sertleşmiş dışkıları yumuşatarak veya gevşeterek atıkların hareket etmesini sağlar. Su ayrıca vücudun ishal ve hazımsızlık gibi sindirim problemlerinden kurtulmasına yardımcı olur. Vücutta atık biriktiğinde, insanlar şişkinlik, şişkinlik ve yorgunluk hissedebilir. Şişkinlik, bir kişinin beline inç ekleyebilir. Su içmek kalori alımını azaltabilir

Meyve suyu, şekerli kahve ile sıvı yollarla kalori alırsınız. Çoğu kişi, içeceklerden ne kadar kalori aldığını göz ardı eder. Her gün birkaç yüksek kalorili içeceği, su veya bitki çayı gibi diğer kalorisiz içeceklerle değiştirmek bile uzun vadeli kilo kaybı için fayda sağlayabilir.





Meyve suyu, şekerli kahve ile sıvı yollarla kalori alırsınız. Çoğu kişi, içeceklerden ne kadar kalori aldığını göz ardı eder. Her gün birkaç yüksek kalorili içeceği, su veya bitki çayı gibi diğer kalorisiz içeceklerle değiştirmek bile uzun vadeli kilo kaybı için fayda sağlayabilir. Yağ yakmak için su gereklidir

Su olmadan, vücut depolanmış yağları veya karbonhidratları uygun şekilde metabolize edemez. Yağları metabolize etme sürecine lipoliz denir. Bu sürecin ilk adımı, su moleküllerinin gliserol ve yağ asitleri oluşturmak için trigliseritler (yağlar) ile etkileşime girdiğinde meydana gelen hidrolizdir. Yiyecek ve içeceklerdeki yağların yanı sıra depolanmış yağların yakılması için yeterli su içmek çok önemlidir.





Su olmadan, vücut depolanmış yağları veya karbonhidratları uygun şekilde metabolize edemez. Yağları metabolize etme sürecine lipoliz denir. Bu sürecin ilk adımı, su moleküllerinin gliserol ve yağ asitleri oluşturmak için trigliseritler (yağlar) ile etkileşime girdiğinde meydana gelen hidrolizdir. Yiyecek ve içeceklerdeki yağların yanı sıra depolanmış yağların yakılması için yeterli su içmek çok önemlidir. Su egzersizlere yardımcı olur

Herhangi bir kilo verme planının en önemli bileşenlerinden biri egzersizdir. Su, kasların, bağ dokuların ve eklemlerin doğru şekilde hareket etmesine yardımcı olur. Ayrıca egzersiz sırasında aktiviteyi hızlandırırken akciğerlerin, kalbin ve diğer organların etkin bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Dehidrasyonu önlemek için egzersizden önce, egzersiz sırasında ve sonrasında daima su için. Özellikle sıcak, nemli veya çok güneşli koşullarda egzersiz yapıyorsanız, suyu elinizin altında tutmak çok önemlidir.





Günde ne kadar su içmeniz gerekiyor?

Ne kadar su içileceğine dair standart bir öneri yoktur. Bazı insanlar, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı olarak daha fazla veya daha az suya ihtiyaç duyar. Genel bir kural olarak, vücutta oluşan zararlı maddelerin atımını sağlamak ve vücut sıvı dengesini koruyabilmek için 8-10 bardak (2.5 litre) su tüketilmesi önerilmektedir.

Aktivite düzeyi

Yaş

Vücut ölçüsü

Hava sıcaklığı

Nem

Güneşe maruz kalma

Sağlık durumu

Daha fazla su içmek için öneriler

Su şişesinde su taşımak

Egzersiz yaparken veya fiziksel aktivite sırasında su içimini artırmak

Sıcak, nemli veya çok güneşli olduğunda fazladan su içmek

Yatağın yanında bir bardak su tutmak

Köri, güveç ve smoothie gibi daha fazla çorba ve sıvı açısından zengin yemekler yemek

Özellikle çilek, üzüm, kavun, domates, kereviz, salatalık ve marul gibi yüksek su içeriğine sahip meyve ve sebzeler yemek



SU VE KİLO İLİŞKİSİ

Su içmek ve kilo ilişkisine ilişkin bir makale ise John Hopkins Üniversitesi internet sitesinde yer alıyor. Makale şöyle:

Hiç kimse yatmadan önce (veya günün herhangi bir saatinde) su yudumlayarak daha hafif uyanacağınızı söylemese de, kanıtlar su-kilo verme bağlantısını desteklemektedir: Sonuçta, vücudunuzun %60'ı sudan oluşur, yani vücudunuzun %60'ı sudan oluşur. Araştırmalara göre ne kadar su içiyorsanız, vücudunuz düşünmekten vücut yağını yakmaya kadar uzanan görevlerde o kadar verimli çalışıyor.

Bilim, suyun çeşitli şekillerde kilo vermeye yardımcı olabileceğini öne sürüyor. İştahınızı bastırabilir, metabolizmanızı hızlandırabilir ve egzersizi daha kolay ve verimli hale getirebilir; bunların tümü, ölçekte sonuçlara katkıda bulunabilir.

Daha fazla su içmenin yedi nedeni kilo vermenize yardımcı olabilir:



1. Su doğal olarak iştahınızı bastırabilir

Aç olduğunuzu fark ettiğinizde, ilk dürtünüz yiyecek bulmak olabilir. Ama yemek yemek cevap olmayabilir. Beslenme uzmanı Melina Jampolis , "Hafif dehidrasyonun tetiklediği susuzluk, genellikle beyin tarafından açlıkla karıştırılır" diyor . " Aslında kaloriniz değil de su içeriğiniz düşükse, su içerek iştahınızı azaltabilirsiniz ." Dahası, su içmek mideyi gererek sistemden hızla geçtiği için tokluğu artırabilir. Jampolis, "Bu, beyninize doluluk sinyali gönderir" diyor.

2. Su içmek metabolizmanızı uyarabilir.

3. Su içmek, genel sıvı kalori alımınızı azaltmanıza yardımcı olabilir.

Su kalori içermediğinden daha yüksek kalorili alternatifler yerine su içmek genel sıvı kalori alımınızı azaltabilir.

4. Egzersiz sırasında su içmek yardımcı olur

Egzersiz sırasında vücut için çok önemlidir. Kas hücreleri susuz kaldığında, proteini daha hızlı parçalarlar ve kasları daha yavaş oluştururlar, bu nedenle egzersizleriniz çok daha az etkilidir.

5. Su vücudun atıkları uzaklaştırmasına yardımcı olur

Su, dışkıyı yumuşak tuttuğu için, büyük ölçüde sudan oluşan idrar üretimini ve dışkının hareketini kolaylaştırır. Başka bir deyişle, ne kadar çok su içerseniz, sisteminizin işleri ilerletmesi o kadar kolay olur ve kabızlık ve şişkinlikten muzdarip olma olasılığınız o kadar az olur.

6. Vücudun yağ yakmak için suya ihtiyacı vardır

Frontiers in Nutrition'da yayınlanan 2016 tarihli hayvan araştırmaları mini incelemesine göre, su alımınızı artırmak, vücudun enerji için yağ yakma süreci olan lipolizi artırabilir. Bununla birlikte, insan denekler arasında kanıtlanmamıştır.

7. Su motivasyonu artırabilir ve stresi azaltabilir

Susuz kaldığınızda yorgunluk, baş dönmesi ve kafa karışıklığı gibi belirtiler yaşayabilirsiniz ve bu koşullar altında kim sağlıklı kararlar verir? Uluslararası Spor Tıbbı Dergisi'nde yayınlanan başka bir araştırma , dehidrasyonun vücudunuzun stres hormonu olan kortizol üretimini artırdığını buldu.

SUYUN YARARLARI NELER?

Peki, suyun vücut için yararları neler?

Su cildinizi parlak tutar



Su beyin gücünüzü artırır

Vücudunuzun geri kalanı gibi, beyniniz de en verimli şekilde çalışmak için suya bağımlıdır; aslında beynin %73'ünü su oluşturur. Hafif düzeyde dehidrasyon bile (%2 kadar az su kaybı), dikkat, bilişsel işlevler, fiziksel hareket ve anlık hafıza becerileri gerektiren görevlerde performansınızı bozar .

Vücudunuzun geri kalanı gibi, beyniniz de en verimli şekilde çalışmak için suya bağımlıdır; aslında beynin %73'ünü su oluşturur. Hafif düzeyde dehidrasyon bile (%2 kadar az su kaybı), dikkat, bilişsel işlevler, fiziksel hareket ve anlık hafıza becerileri gerektiren görevlerde performansınızı bozar . Su kan basıncını düzenler

Su, kanın etkili bir şekilde akmasını sağlamada önemli bir rol oynar. Vücudunuzun hücrelerinde yeterli su olmadığında, beyin kan damarlarını daraltan bir kimyasal salgılar, bu da hipertansiyona veya yüksek tansiyona neden olabilir ve bu da felç ve kalp hastalığı riskini artırabilir.

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