Süt kilo aldırır mı? Diyette süt içilir mi?

Süt, binlerce yıldır dünyanın her yerinde tüketilen bir besindir ve kalsiyum, D vitamini ve fosfor gibi kemik sağlığına fayda sağlayan çeşitli besinler içerir. Bu makalede ise farklı bir soruya yanıt alıyoruz. Süt diyet süresince tüketilebilir mi? Süt kilo aldırır mı? Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak konu hakkında bilgiler verdi. Hazırsanız başlayalım...

SÜTÜN BESİN DEĞERLERİ

Süt, mükemmel bir protein kaynağıdır ve konjuge linoleik asit (CLA) dahil olmak üzere yüzlerce farklı yağ asidi içerir. Süt ayrıca tam bir vitamin ve mineral deposudur; önemli miktarlarda B12, kalsiyum, D vitamini, riboflavin ve fosfor sağlar. Sütün kilo verme sürecine dahil edilmesi özellikle besin içeriği fakir ve bilinçsizce yapılan diyetleri zenginleştirmenin etkili bir yoludur.

SÜT KİLO ALDIRIR MI?

Sütün yüksek protein içeriği uzun süre tokluk sağlayarak besin alımını azaltabilir ve sütteki konjuge linoleik asit, yağ parçalanmasını teşvik ederek ve yağ üretimini engelleyerek kilo kaybını arttırabilir. Ek olarak, süt yüksek miktarda kalsiyum içerir. Araştırmalar, yüksek seviyelerde diyet kalsiyumunun yağ yıkımını desteklediğini ve vücuttaki yağ emilimini engellediğini göstermektedir. Özetle, sütün protein, konjuge linoleik asit ve kalsiyum içeriği sütü kilo kaybı için harika bir besin haline getirir. Kilo verme süresince günde 1-2 su bardağı süt beslenmeye eklenebilir.

Kas kaybını önler

Sütte %20 oranında peynir altı suyu proteinleri bulunur. Peynir altı suyu proteinleri dallı zincirli amino asitler olan lösin, izolösin ve valin içerir. Dallı zincirli amino asitler özellikle kas yapımında ve kas kaybının önlenmesinde etkilidir. Kilo verme süresince kas kütlesinin korunması metabolizma hızının da korunması anlamına gelmektedir. Süt kaliteli protein içeriği sayesinde kilo verme süresince kas kaybının önlenmesine destek sağlayabilir.

Tam yağlı süt mü az yağlı süt mü?

Birçok insan yüksek yağ ve kalori içeriği nedeniyle tam yağlı süt tüketiminden kaçınabilir ancak aksine süt tüketimini daha düşük obezite riskiyle ilişkilendiren çalışmalar bu faydanın sadece tam yağlı sütle sağlandığını bulmuştur. 2016 yılında yayınlanan ve 18.438 kadın üzerinde yapılan bir çalışmada, tam yağlı süt ürünleri tüketiminin artması 11 yıllık bir süre boyunca daha düşük kilo alma riskiyle ilişkilendirilmiş ve az yağlı süt tüketimi ile kilo alımı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.