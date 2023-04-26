Bir beslenme uzmanından limon suyunun 5 faydası

Bir diyetisyene göre sabah bir bardak limon suyu içmek önemli bir sağlık ipucu olabilir... Peki, neden? Limon suyunun sağlığa faydalarını Slow Life House'un yöneticisi Diyetisyen Laura Parada anlatıyor. Ancak bu önerileri uygulamadan önce güvendiğiniz bir uzmana danışmak daha doğrudur. Çünkü her bünye farklıdır.

LİMON SUYUNUN SAĞLIĞA 5 FAYDASI

Parada'ya göre limon suyunun faydaları şöyle:

1- SABAHLARI SİNDİRİME YARDIMCI OLUR

Parada, limon suyunun sabahları sindirim sürecini başlatmaya yardımcı olduğunu söylüyor. Aynı zamanda hazımsızlık, mide ekşimesi ve şişkinlikle de savaşıyor. Ek olarak, limonun safra ve mide sularının üretimini uyardığı ve bu nedenle gaz oluşumunu önleyebildiğine söylüyor.

2- BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Parada, limon suyunun yüksek C vitamini içeriğine atıfta bulunarak, "Bağışıklık sistemini güçlendirir" diyor. Ayrıca B vitamini, kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum ve enzimler açısından da zengindir.

3- CİLDE İYİ GELİYOR

Parada, "serbest radikallerin neden olduğu hasarı önleyen" yüksek antioksidan içeriği nedeniyle cilde iyi geldiğini söylüyor.

4-METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR

Ona göre özellikle sabahları limon suyu içmek metabolizmayı canlandırmanın ve hızlandırmanın etkili bir yolu. Ayrıca su içmeyi pek sevmeyenler için limon suyu eklemek hoş bir tat verebilir.

5-KABIZLIĞIN GİDERİLMESİNE YARDIMCI OLUR

Parada, limonlu suyun bağırsak geçişini kolaylaştırdığını ve kalın bağırsağı yumuşattığını" söylüyor. Bu nedenle özellikle sabahları aç karnına limon suyu içmek kabızlığın giderilmesine yardımcı olabilir. Ayrıca limon lif açısından zengin olduğu için bağırsak sağlığına da iyi gelir.