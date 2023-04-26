Bir beslenme uzmanından limon suyunun 5 faydası
Güçlü bir C vitamini kaynağı olarak bildiğimiz limonun insan sağlığına sayısız faydası bulunuyor. Aynı şekilde özellikle sabahları içilen limon suyu da çok faydalı. Peki neden? İşte beslenme uzmanı Laura Parada'a göre limon suyunun faydaları...
Bir diyetisyene göre sabah bir bardak limon suyu içmek önemli bir sağlık ipucu olabilir... Peki, neden? Limon suyunun sağlığa faydalarını Slow Life House'un yöneticisi Diyetisyen Laura Parada anlatıyor. Ancak bu önerileri uygulamadan önce güvendiğiniz bir uzmana danışmak daha doğrudur. Çünkü her bünye farklıdır.
LİMON SUYUNUN SAĞLIĞA 5 FAYDASI
Parada'ya göre limon suyunun faydaları şöyle:
1- SABAHLARI SİNDİRİME YARDIMCI OLUR
Parada, limon suyunun sabahları sindirim sürecini başlatmaya yardımcı olduğunu söylüyor. Aynı zamanda hazımsızlık, mide ekşimesi ve şişkinlikle de savaşıyor. Ek olarak, limonun safra ve mide sularının üretimini uyardığı ve bu nedenle gaz oluşumunu önleyebildiğine söylüyor.
2- BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR
Parada, limon suyunun yüksek C vitamini içeriğine atıfta bulunarak, "Bağışıklık sistemini güçlendirir" diyor. Ayrıca B vitamini, kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum ve enzimler açısından da zengindir.
3- CİLDE İYİ GELİYOR
Parada, "serbest radikallerin neden olduğu hasarı önleyen" yüksek antioksidan içeriği nedeniyle cilde iyi geldiğini söylüyor.
4-METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR
Ona göre özellikle sabahları limon suyu içmek metabolizmayı canlandırmanın ve hızlandırmanın etkili bir yolu. Ayrıca su içmeyi pek sevmeyenler için limon suyu eklemek hoş bir tat verebilir.
5-KABIZLIĞIN GİDERİLMESİNE YARDIMCI OLUR
Parada, limonlu suyun bağırsak geçişini kolaylaştırdığını ve kalın bağırsağı yumuşattığını" söylüyor. Bu nedenle özellikle sabahları aç karnına limon suyu içmek kabızlığın giderilmesine yardımcı olabilir. Ayrıca limon lif açısından zengin olduğu için bağırsak sağlığına da iyi gelir.