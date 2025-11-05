Bir göz doktoru gözleri için her gün yaptığı 5 şeyi anlattı

1. Gözlerinizi Koruyun

Vücudumuzu sıcakta ve soğukta kıyafetlerle korumamıza rağmen, sürekli dışarıya açık olan gözlerimizi genellikle ihmal ederiz. Oysa göz sağlığını korumanın ilk şartı iyi bir göz korumasıdır. Pfeiffer'ın belirttiği gibi: "Ben gözlerimi korumak adına her zaman gözlük kullanırım. Özellikle de göze bir şey kaçma riskinin yüksek olduğu işlerde bu koruma şarttır."

Pfeiffer, örneğin bisiklet sürerken gözlerini böceklerden korumak için normal gözlük takıyor. Pfeiffer, "Bazen küçük böcek kanatları konjonktivaya veya retinaya takılıp kalsa da; bunları çıkarmak gerçekten zor oluyor ve bir doktora görünmeyi gerektiriyor" diyor.

Üstelik kaliteli gözlükler ultraviyole ışığa karşı koruma sağlar. Güneş ışığı yaşlılık lekelerinin ve cilt kanserinin gelişimini teşvik edebildiği gibi, retinada da değişikliklere yol açarak retinaya ve göz merceğine uzun vadeli hasar verebilir.