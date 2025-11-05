Bir göz doktoru gözleri için her gün yaptığı 5 şeyi anlattı
Mainz Üniversitesi Göz Kliniği direktörü ve Göz Vakfı yönetim kurulu üyesi Norbert Pfeiffer, FOCUS online'a verdiği bir röportajda, görme yeteneğimizi korumak için erken adımlar atabileceğimizi söyledi. Pfeiffer, günlük olarak uyguladığı beş ipucunu tek tek anlattı...
Mainz Üniversitesi Göz Kliniği Direktörü ve Göz Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Norbert Pfeiffer, insan gözünü "yüksek performanslı bir harika" olarak tanımlıyor. FOCUS online'a verdiği röportajda Pfeiffer, "İnsan gözü, dünyadaki herhangi bir kameradan daha iyi ve daha çok yönlü görür" diyerek gözlerimizin sahip olduğu eşsiz yeteneği vurguluyor.
Peki, göz sağlığı ve keskin görüş kalitesini korumak için, alanında duayen bir uzman günlük hayatında neler yapıyor? Prof. Dr. Pfeiffer'ın, gözlerimizi yaşa bağlı hastalıklardan (glokom, makula dejenerasyonu) korumak için her gün uyguladığı, uzman tavsiyesi niteliğindeki 5 temel alışkanlık...
1. Gözlerinizi Koruyun
Vücudumuzu sıcakta ve soğukta kıyafetlerle korumamıza rağmen, sürekli dışarıya açık olan gözlerimizi genellikle ihmal ederiz. Oysa göz sağlığını korumanın ilk şartı iyi bir göz korumasıdır. Pfeiffer'ın belirttiği gibi: "Ben gözlerimi korumak adına her zaman gözlük kullanırım. Özellikle de göze bir şey kaçma riskinin yüksek olduğu işlerde bu koruma şarttır."
Pfeiffer, örneğin bisiklet sürerken gözlerini böceklerden korumak için normal gözlük takıyor. Pfeiffer, "Bazen küçük böcek kanatları konjonktivaya veya retinaya takılıp kalsa da; bunları çıkarmak gerçekten zor oluyor ve bir doktora görünmeyi gerektiriyor" diyor.
Üstelik kaliteli gözlükler ultraviyole ışığa karşı koruma sağlar. Güneş ışığı yaşlılık lekelerinin ve cilt kanserinin gelişimini teşvik edebildiği gibi, retinada da değişikliklere yol açarak retinaya ve göz merceğine uzun vadeli hasar verebilir.
2. Açık Havada Olun
Alman İyi Görme Derneği'ne (Kuratorium Gutes Sehen) göre, Alman nüfusunun yaklaşık %25'i miyop. Miyopluk günümüzde önemli ölçüde artıyor. Bunun nedeni, birçok insanın kapalı alanda bilgisayar başında çalışması ve gözlerinin yakın görüşe alışması. Pfeiffer, "Bununla mücadele etmenin en iyi yolu, her gün iki saat dışarıda vakit geçirmektir" diyor.
"Çocuklar, gençler ve miyopluğun gelişebileceği yaş olan 30 yaşına kadar olan genç yetişkinler bunu kesinlikle yapmalıdır. Bu, genç yaşlarda miyopluğa karşı koruma sağlar."