Bu kış gripten korunmak için 10 öneri
Son günlerde boğaz ağrısı, halsizlik, ateş ve öksürük şikayetiyle hastanelere başvuranların sayısı hızla artıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Betül Börkü Uysal, gripten korunmak için günlük hayatta dikkat edilmesi gereken temel noktaları anlattı...
Grip, özellikle kış aylarında hızla yayılabilen bir enfeksiyon olduğundan günlük yaşamda uygulanabilir bazı basit önlemlerle korunmak mümkündür. Doç. Dr. Betül Börkü Uysal'dan, gripten korunmak için 10 öneri...
1) El hijyeni: En basit ve en etkili koruma
Ellerin düzenli ve doğru şekilde yıkanması, gribin yayılmasını önlemede ilk adımdır.
Sabun ve suyla en az 20 saniye boyunca el yıkama alışkanlığı hem bireysel hijyen hem de toplum sağlığı açısından büyük önem taşır. Çocuklardan yetişkinlere kadar herkesin bu konuda bilinçlendirilmesi gereklidir.
2) Kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve mesafe
Özellikle kış aylarında sık kullanılan kapalı alanlarda maske takmak ve fiziksel mesafe sağlamak bulaş riskini belirgin şekilde azaltır.
Salgın dönemlerinde veya riskli ortamlarda bu önlemler daha da önem kazanır.
3) Yüz bölgesine teması azaltma
Göz, burun ve ağıza elle temas; virüslerin vücuda girişini kolaylaştırır. Bu nedenle elleri yüz bölgesinden uzak tutmak, farkındalığı artırmak ve toplumda el hijyenine dikkat çekmek gripten korunmada önemli bir davranıştır.