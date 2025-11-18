Bu kış gripten korunmak için 10 öneri

1) El hijyeni: En basit ve en etkili koruma

Ellerin düzenli ve doğru şekilde yıkanması, gribin yayılmasını önlemede ilk adımdır.

Sabun ve suyla en az 20 saniye boyunca el yıkama alışkanlığı hem bireysel hijyen hem de toplum sağlığı açısından büyük önem taşır. Çocuklardan yetişkinlere kadar herkesin bu konuda bilinçlendirilmesi gereklidir.