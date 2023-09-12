Bu yöntemler bedava: İşte ruh halinizi iyileştiren 7 öneri!

Küçük hayal kırıklıkları ve hüsranlar bile günlük faaliyetlerinizi rayından çıkarabilir ve sizi huysuz, perişan ve ihtiyacınız olan veya ilgilenmek istediğiniz şeyler konusunda tamamen ilgisiz bırakabilir. Günü sorunsuz bir şekilde atlatmak için kendinizi biraz neşelendirmeye ihtiyacınız olduğunu biliyorsunuz, ancak daha iyi hissetmek için tam olarak ne yapmanız gerektiği konusunda daha az eminsiniz.

Bu tamamen normal; tespit çözümlerini zorlaştırmak için duygusal sıkıntının aşırı olması gerekmez. Ancak kaynamaya bırakılan kötü bir ruh hali çoğu zaman taşar ve kendinizi daha kötü hissetmenize neden olur.

Kötü ruh halinizin kaynağını görmezden gelmek onu ortadan kaldırmaz, ancak onu geçici olarak bir kenara bırakıp bunun yerine kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak bir şeye odaklanmakta yanlış bir şey yoktur.

Aşağıda, ruh halinize yeni bir başlangıç yapmak istediğinizde deneyebileceğiniz yedi fikir bulacaksınız. Bonus: Hiçbiri için ödeme yapmanıza gerek yok.

1. Parkta yürüyüşe çıkın

Öğleden sonraki durgunluk veya uzun bir gece sizi biraz kasvetli bırakıyorsa, 10 dakikalık tempolu bir yürüyüş beyninize giden kan akışını artırabilir ve size enerji verebilir, yorgunluk ve halsizlik hissini hafifletebilir. Yürüyüş aynı zamanda vücudunuzdaki stres hormonlarının seviyesini düşürmeye yardımcı olabilir ve stresi, ağrıyı ve rahatsızlığı hafifletebilen hormonlar olan endorfinlerin salınmasını hızlandırabilir.

Güneş ışığının da elbette faydaları var. Güneşte sadece 10 veya 15 dakika geçirmek, daha fazla endorfinle birlikte serotonin üretimini tetikleyebilir ve bu da ruh halinizi iyileştirici kimyasalların yüksek dozda alınmasını sağlar. Ayrıca doğal ışık, özellikle loş bir odada oturuyorsanız daha enerjik ve uyanık hissetmenize yardımcı olabilir.

2. Gülüp geçmek

Pek çok öğretmenin ve diğer konuşmacıların şaka veya esprili açıklamalarla işleri yoluna koyma eğiliminde olmasının iyi bir nedeni var. Bir grup içinde gülmek gerginliği hafifletmeye yardımcı olabilir ve herkesin biraz daha enerjik ve çoğu zaman biraz daha bağlı hissetmesini sağlayabilir.

Kahkaha bireysel düzeyde de işe yarar. Bir şey hakkında biraz endişeli veya stresli hissediyorsanız, örneğin iş yerinde büyük bir sunum veya sevdiğiniz biriyle yoğun bir tartışma mizah, gerginliğin bir kısmını üzerinizden atmanıza ve sizi daha hafif bir ruh halinde bırakmanıza yardımcı olabilir.

3. Biraz aromaterapi deneyin

Koku duyunuz, beynin duyguları düzenlemeye yardımcı olan kısmı olan amigdalanızla doğrudan iletişim kurabilir. Bu nedenle olumlu ya da nostaljik anıları tetikleyen kokular çoğu zaman gerginlik ve kaygıyı hafifletmeye yardımcı olur. Beyniniz ile koku duyusu arasındaki bağlantı, güzel kokan şeylerin neden kendinizi iyi hissetmenizi sağladığını açıklamaya da yardımcı olabilir.

Aromaterapi genellikle ruh halinizi veya zihinsel sağlığınızı iyileştirmek için esansiyel yağların kullanılmasını ifade eder, ancak bu faydalardan yararlanmak için mutlaka esansiyel yağları satın almanıza gerek yoktur.

4. Kendine sarıl

Kötü bir ruh hali ve diğer hayal kırıklıklarıyla uğraşırken, fiziksel ve duygusal destek için hayatınızdaki insanlardan yardım istemek tamamen doğaldır. Sarılmaların ve diğer fiziksel sevginin vücudunuzun oksitosin salgılamasını ve sevdiklerinize daha yakın hissetmenize yardımcı olabileceğini zaten biliyor olabilirsiniz.

Peki bu rahatlığa kolayca erişemediğiniz durumlarda ruh haliniz düştüğünde ne olur?

Belki birdenbire kendinizi üzgün, bunalmış veya işte ya da tanımadığınız bir insan kalabalığının içinde berbat hissetmeye başlıyorsunuz. Destekleyici bir kucaklaşma, ruh halinizi değiştirmek için tam olarak ihtiyacınız olan şey gibi görünüyor, ancak etrafınızda bunu yapacak kimse yok, yani sizden başka kimse yok.

Kendinize sarılmak biraz aptalca gelse de aslında işe yarayabilir. Dokunmak (evet, sizinki de dahil) stres hissini azaltabilir, kendinizi güvende ve rahat hissetmenize yardımcı olabilir. Aynı zamanda öz şefkati ve öz şefkati de teşvik edebilir ve bunların her ikisi de daha olumlu bir ruh halinin yolunu açabilir.

Kendinize sarılmak, tıpkı başka birine sarılırken yaptığınız gibi, kollarınızı kendinize dolamak ve bir iki dakika tutmak kadar basit olabilir. Ancak kendinize sarılmaya yönelik kılavuzumuza da göz atabilirsiniz.

5. Müzik açın

Şunu hayal edin: Evinizi temizliyorsunuz, evrakları sıralıyorsunuz veya pek hoşlanmadığınız başka bir iş yapıyorsunuz. Radyo istasyonunuz veya seçtiğiniz müzik kanalı arka planda çalıyor.

Şarkı değiştiğinde, en sevdiğiniz şarkılardan birinin ilk notalarını tanıdığınızda kulaklarınız canlanır. Neşeli, hareketli melodi size yeni enerji aşılıyor. Dikkatinizi yeni bir coşkuyla görevinize verirken, nefesinizin altında şarkı söyleyerek ayağınızı müziğe hafifçe vurursunuz.

Ruh halinizin bu ani değişimi hayal bile edemezsiniz. Aslında müzik pek çok fayda sağlayabilir.

Müzik şunlara yardımcı olabilir:

Ruh hali ve duygu düzenleme yeteneklerini geliştirmek

Stresi ve gerginliği hafifletmek

Kaygıyı azaltmak

Daha iyi hafıza hatırlama da dahil olmak üzere sağlıklı beyin fonksiyonlarını teşvik edin

Bazı durumlarda odaklanmanızı geliştirin

Kısacası, ruh halinizi bir kenara bırakmaya hazırsanız, en sevdiğiniz şarkılardan oluşan bir çalma listesi, bu iş için her yönüyle mükemmel bir araç sunar.

6. Rastgele bir nezaket eylemi deneyin

Belki şu an mevcut durumunuzu değiştirecek hiçbir şey yapamayacağınız için kendinizi kapana kısılmış veya sıkışmış hissediyorsunuz. Aşağıya doğru giden bir endişe ve stres sarmalına kapılmak yerine, enerjinizi başka birine odaklamayı deneyin.

Başka bir kişi için güzel bir şey yapmak, onun gününü biraz daha iyi hale getirebilir ve yüzüne bir gülümseme getirebilir, bu da potansiyel olarak ruh halinizi iyileştirebilir. Başka birinin gününü daha iyi hale getirdiğinizi bilmek bile sizi daha olumlu bir ruh haline sokabilir.

7. Sevdiğiniz birini arayın

İster uzun ve yorucu bir günü yeni atlatmış olun ister stresli bir olay sizi bekliyor olsun, kısa bir sevgi ve destek mesajı moralinizi yükseltmede uzun bir yol kat edebilir.

Romantik partnerinizle, en yakın arkadaşınızla veya en sevdiğiniz kardeşinizle 5 dakikalık bir sohbet bile moralinizi yükseltebilir ve kasvetli bir ruh halinden, sinirlilikten veya endişeden ve diğer duygusal gerginliklerden kurtulmanıza yardımcı olabilir.