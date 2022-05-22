Çiğ köfte vazgeçilmez lezzetli atıştımalıklardan birisi. Popülaritesi gün geçtikçe çok daha fazla artıyor. Genelde özel günlerde yapıldığı sanılan çiğ köfte, aslında Urfa gibi illerde yerli aileler tarafından neredeyse her gece yapılmaktadır. Peki "Çiğ köfte kaç kalori? Kilo aldırır mı? Diyette çiğ köfte yenir mi?" Diyetisyen Gözde Karaca anlatıyor.

Çiğ köfte kaç kalori? Besin değerleri neler?

100 gram çiğ köfte yaklaşık olarak 180 kalori içermektedir. 100 gram çiğ köftenin içeriğinde 4,02 gram yağ, 186 mg sodyum, 240 mg potasyum, 32,91 gram karbonhidrat, 4,62 gram protein içermektedir. Aynı zamanda içeriğinde 34,61 mg kalsiyum, 8,33 mg C Vitamini, 2,22 mg demir, 109,35 mg A Vitamini de bulunmaktadır.

Çiğ köfte kilo aldırır mı?

Çiğ köftenin yapımında kullanılan bulgur lif içeriği yüksek bir besindir. Bu sebeple tokluk süresinin uzamasını sağlamaktadır. Posa içeriğinin yüksek olması sebebiyle kan şekerinin dengelenmesinde ve sindirim sisteminin çalışmasında önemli rol oynamaktadır. Çiğ köfte birçok faydalarının yanında kalorisi çok da düşük olan bir besin olarak kabul edilmemektedir. Karbonhidrat içeriği yüksek olduğu için kalorisi de yüksektir. Bu sebeple porsiyon kontrolüne dikkat edilerek tüketilmediğinde kilo alımına sebep olabilmektedir.

Diyette çiğ köfte yenir mi?

Çiğ köfte yapımında kullanılan yağ ve baharatların miktarları abartılmadığı müddetçe çiğ köfte diyette tüketilebilecek besinlerdendir. Hiçbir besin yasaklı değildir, porsiyon kontrolüne dikkat edildiği müddetçe diyete eklenebilmektedir. 3 adet çiğ köfte bir dilim ekmekle eşdeğer olması sebebiyle ana öğün yerine bol yeşillikle tüketilmesi diyet için sakınca yaratmamaktadır. Aynı zamanda lif içeriği yüksek olan bulgur ile yapılmasında dolayı tokluk süresini uzatarak kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olacaktır. Porsiyon kontrolünü aşmadığımız müddetçe hiçbir besin yasaklı değildir. Sürdürülebilir beslenmenin sağlanabilmesi için bu tarz sağlıklı değişimler diyet listelerinde sorun yaratmamaktadır.