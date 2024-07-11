Cilt temizliği için 4 günlük program ve denemeniz için 5 neden

Cilt bakımıyla ilgili birçok sosyal medya trendi arasında en çok konuşulanlardan biri cilt bakım rutininin olduğu programlardır. Cilt döngüsü, cilt için dinlenme kavramına öncelik veren yenilikçi bir cilt bakımı yöntemidir. Tüm ürünlerinizi her gece uygulamaktan farklı olarak, peeling, retinol gibi aktif bileşenler ve yalnızca nemlendiriciyle iyileşme dönemleri arasında geçiş yapar. Bu yöntem tahrişi en aza indirirken cildinizin uyum sağlamasına izin vererek aktiflerin avantajlarını en üst düzeye çıkarır. Pek çok cilt bakımı sever kişiler, özellikle hassas cilde sahip olanlar veya daha güçlü cilt bakım ürünlerini kullanmaya yeni başlayanlar için bunun faydalı olabileceğine inanıyor.

CİLT DÖNGÜSÜ NEDİR?

Cilt döngüsü karmaşık görünebilir ancak cildinizin bariyerini korurken sağlıklı görünen bir cilt elde etmenize yardımcı olan "az-çoktur" tekniğine dayanmaktadır. Bu rutin, her gecesinde farklı bir ürünün seçildiği ve odağına alındığı dört günlük bir akşam programı içerir.

CİLT DÖNGÜSÜNÜN FAYDALARI NELERDİR?

1. Cilt bariyerini onarabilir

Cilt döngüsü, cildinizin bariyerini yenilemeyi her zamankinden daha kolay hale getirir. Bu yöntem, cildinizin ihtiyaç duyduğu besinleri ve suyu sağlayarak, onu çevresel tehditlere karşı aşılmaz bir bariyere dönüştürür. Indian Journal of Medical Research'te 2018 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre cilt bariyeri sizi enfeksiyonlardan, sert kimyasallardan ve alerjilerden koruyor.

2. Olumsuz etkileri en aza indirebilir

Tahriş edici, yanma veya sivilce gibi cilt bakım ürünlerinin potansiyel etkisini azaltmaya yardımcı olabilir. Ancak iddianın kanıtlanması için daha fazla araştırmaya ve denemeye ihtiyacımız var.

3. Aktiflerin etkilerini en üst düzeye çıkarabilir

Doğru kullanıldığında retinol gibi aktifler daha etkili olabiliyor. Cilt döngüsü, cildinizin kimyasala uyum sağlamasına olanak tanır ve bu da zamanla daha iyi sonuçlara yol açabilir.

4. Hassas ciltlere karşı naziktir

Hassas bir cildiniz varsa, cilt döngüsünde dinlenmeye odaklanmak ve nemlendirmeye yoğunlaşmak cilt rutininizde olmasının daha kolay bir yolu olabilir. Ancak bu yolun kanıtlanması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

5. Daha basit rutin

Cilt döngüsü, önceden belirlenmiş gecelerde belirli ürünlere odaklanarak cilt bakımı rutininizi kolaylaştırabilir.

CİLT DÖNGÜSÜ RUTİNİ NASIL YAPILIR?

Dr. Seema Oberoi Lall'ın cilt döngüsü rutininin nasıl takip edileceğine dair eksiksiz bir kılavuzu burada bulabilirsiniz.

Gece 1

Cilt döngüsü rutininizin ilk gecesi cildiniz tamamen pul pul dökülür. Eksfoliasyon, ölü cilt hücrelerini temizler ve gözeneklerinizi derinlemesine temizleyerek cildinizi nemlendiriciler ve hedeflenen bileşenler için hazırlar. Eksfoliasyon, faydalı kimyasalların daha derinlere nüfuz etmesine izin vererek uzun vadeli etkilerini artırabilir.

Eksfoliasyon, fiziksel veya kimyasal bir eksfoliyantın kullanımını içerebilir; her ikisi de aşırı kullanıldığında ciltte rahatsız edici olabilir. Çok sık peeling yapmak kızarıklık yaratabilir ve cildi diğer kimyasallara karşı daha duyarlı hale getirebilir. Peeling işlemini dört günde bir ile sınırlamak tahrişi önlemeye yardımcı olurken aynı zamanda bu önemli işin normal cilt bakımı rutininize dahil edilmesini sağlar.

Gece 2

Cilt döngüsü programınızın ikinci gecesi, cildinize yaşlanma karşıtı bileşenleri amaçlamaktadır. Bu, lekeleri ve ince kırışıklıkları tedavi etmek için kullanılan, yenilebilir tohumlardan ekstrakte edilen retinoid benzeri bir madde olan bakuchiol içeren bir serumun kullanılmasını içerebilir. Özelleştirilmiş bir yüz serumu, cilt tipinize en uygun unsurları içerir.

Gece 3

Üçüncü gece iyileşmeye yönelik olduğundan, derinlemesine bir temizliğin ardından cildinize uygulayacağınız tek şey nemlendiricidir. Cildinizin ihtiyacına formüle edilmiş bir nemlendirici uygulayabilirsiniz. Nemlendirici serumlar kullanmak, özellikle kuru cilde ilave nemlendirme sağlar.

Hyaluronik asit, yulaf yağı ve C vitamini, iyileşme günleri de dahil olmak üzere cilt döngüsü programınızın her gününde kullanılmak üzere tasarlanmış kişiselleştirilmiş bir nemlendirici de bulunabilecek maddelerin örnekleridir. Bunlar gibi hafif ama etkili maddeler uygulamalar arasında ara verilmesini gerektirmez.

Gece 4

Cilt döngüsü sürecinin dördüncü gecesi dinlenme ve iyileşme gecesidir. Bu nedenle üçüncü gecedeki ürünlerin aynısını kullanın. Bu geceden sonra döngü tamamlanır ve birinci geceyle yeniden başlarsınız.

Cilt döngüsünün son iki gününde, genel nemi iyileştirmek için cildiniz hala nemliyken serum ve nemlendirici uygulamayı unutmayın.

CİLT DÖNGÜSÜ RUTİNİNİ UYGULAMANIN BİR YAN ETKİSİ VAR MI?

İlk tahriş: Retinoidler veya AHA'lar/BHA'lar gibi eksfoliasyon için kullanılan aktif maddeleri yeni kullanmaya başladıysanız, cilt döngüsüne ilk başladığınızda bir miktar kuruluk veya tahriş fark edebilirsiniz. Bu tahriş, cildinizin maddelere uyum sağlamasından kaynaklanır.

Artan güneş hassasiyeti: Başta retinoidler olmak üzere birçok aktif bileşen cildinizi güneş ışığına karşı daha hassas hale getirir. Aktif maddeler daha sık kullanıldığı bu dönemde güneş ve etkileri cilt döngüsünde önem taşımaya başlar. Güneş yanığından kaçınmak için her gün düzenli olarak güneş koruyucu kullanın.

Unutmayın, yeni bir cilt bakımı rutinine başlamadan önce, özellikle de hassas bir cildiniz veya altta yatan başka bir durum varsa, bir dermatoloğa danışmanız her zaman iyi bir fikirdir.