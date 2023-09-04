Dang humması nedir, belirtileri neler? Dang humması neden olur? 7 soruda dang humması

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Acil Tıp Uzm. Dr. Gül Deniz Özkan, Dang humması belirtileri, teşhisi ve tedavisine dair merak edilenleri anlattı.

Dang Humması nedir?

Dang virüslerinden biriyle enfekte olmuş sivrisineklerin ısırmasıyla yayılan bir hastalıktır. Virüs en yaygın olarak Orta ve Güney Amerika, Afrika, Asya'nın bazı bölgeleri ve Pasifik Adaları dahil olmak üzere tropikal ve subtropikal bölgelerde bulunur. Dang ateşi, asemptomatik enfeksiyondan çoklu organ disfonksiyonu gibi ciddi enfeksiyona kadar değişen klinik belirtileri olan ateşli bir hastalıktır.

Dang Humması neden olur?

Enfekte bir sivrisinek ısırığı yoluyla insandan insana bulaşır. Sivrisinekler dang humması olan birini ısırır ve daha sonra başka birini ısırarak enfekte olmasına neden olur.

Dang humması belirtileri nelerdir?

Dang virüsü bulaşan insanların %80’inde hiçbir semptom görülmemekte ya da sadece hafif viral semptomlar oluşmaktadır. Dang hummasının şiddetli olmayan formunda: ateş mide bulantısı, baş ağrısı, kas ağrısı döküntü gibi spesifik olmayan viral semptomlar görülürken şiddetli dang hummasında kanama belirtileri, uyuşukluk ve huzursuzluk da eklenir.

Dang humması nasıl bulaşır?

Aedes cinsi sivrisinekler tarafından taşınır ve bulaştırılır. Enfekte sineğin ısırmasıyla insana geçer. Dang bunun yanı sıra enfekte kan ürünleri organ bağışı yoluyla da yayılabilir. Dang taşıyan bir kişi kan bağışlarsa ya da organ bağışlarsa, bunun verildiği kişi bağışlanan kan veya organdan dang kapabilir. Dang virüsü hamilelik sırasında ya da çocuk doğduğunda anneden çocuğa da geçebilir. Bilinen başka bulaşma şekli yoktur.

Dang humması tanısı nasıl konur?

Klinik muayene ve kan tetkikleriyle tanı konur. Sağlık uzmanlarının, dang hastalığının yaygın olduğu bilinen bölgelerde, bu yöntem ile teşhis koymaları mümkündür. Ancak erken aşamada diğer viral hastalıklardan ayırmak güçtür. Virüs hastalığın 5. gününe kadar kandan izole edilebilir. Semptomlar ve kandaki çeşitli değerlerin yorumlanmasıyla teşhis doğrulanır.

Dang humması tedavisi nasıl yapılır?

Dang humması için özel bir tedavi yoktur, ancak semptomların tedavisi mümkündür. Hastalığın hafif formunda mümkün olduğunca dinlenmek, ateşi kontrol altına almak ve ağrıyı hafifletmek için parasetamol almak, susuz kalmamak ve bol elektrolit içeren içecekler tüketmek önerilir. Dang humması semptomları birkaç saat içinde şiddetlenebilir. Şiddetli dang humması acil bir tıbbi durumdur. Şiddetli dang, şok, iç kanama ve hatta ölüme neden olabilecek daha ciddi bir hastalık türüdür. Hastaların ateşle birlikte mide veya karın ağrısı, kusma (24 saatte en az 3 kez), burundan veya diş etlerinden kanama, dışkıda kan görülmesi veya kan kusmak, yorgun, huzursuz veya sinirli hissetmek gibi semptomlarının olması şiddetli olduğunu gösterir.

Dang humması riski nasıl azaltılabilir?

Korunma yöntemlerinin başında sivrisinek ısırıklarına karşı alınacak önlemler gelir. Kapalı giyinmek, sivri sinek kovucuları kullanmak, cibinlik kullanmak gibi önlemler önem taşır. Dang ateşi için aşı çalışmaları devam etmektedir. Ani başlayan, en az 2-7 gün süren ateş, baş ağrısı, gözlerde ağrı, kas ağrısı, eklem ağrıları, döküntü ve kanama gibi şikâyetleriniz varsa derhal bir sağlık kuruluşuna başvurun. Doktorunuza seyahatinizden mutlaka bahsedin.