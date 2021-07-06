Koronavirüsün Delta Plus Varyantı ilk kez Türkiye'de, 3 ilde görüldü

Koronavirüsün bulaşıcı Delta Plus varyantı Türkiye'de, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 3 ilde görüldü. Sağlık Bakanı Koca, Delta ve delta plus (artı) varyantıyla ilgili sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:

"Delta plus 3 kişide, 3 farklı ilde görüldü. Bunlardan biri İstanbul, Ankara'da yok. Diğer iki ili söylemeyeyim. Bu kişilerin de genel durumları iyi, ayaktan takip edilen hastalar. Dolayısıyla o açıdan daha ağır geçiren kişiler değil. Delta ise sayıları giderek artıyor, 284'lere kadar çıktı. İl sayımız da artıyor, 30'u buldu."

Koca, bunların birbiriyle temas eden gruplar olmadığını söyledi.

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYILARI

Koca, 26 Haziran-2 Temmuz'da illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını da açıkladı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 71,99, İstanbul'da 54,60, İzmir'de 23,51 oldu.

Koca twitter'dan paylaştığı mesajda, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun" dedi.

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun. pic.twitter.com/Zq768qVpYb — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 6, 2021

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER



Koronavirüs vaka sayısının en çok azaldığı illeri de açıklayan Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli ve Bartın. Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun" dedi.

Grafiğe göre son bir haftada vaka sayısı en çok azalan iller şöyle: Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli, Bartın, Zonguldak, Rize, Düzce, Yalova ve Balıkesir

Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli ve Bartın. Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun. pic.twitter.com/IvwPgEz03V — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 6, 2021

NEDİR BU DELTA PLUS VARYANTI?





Peki, Delta Plus varyantı nedir? 30 Haziran'da AA Delta Plus varyantı ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

Hindistan Sağlık Bakanlığı, Delta varyantının ilk kez nisanda Nepal'de ortaya çıkan bir türev mutasyonunun "endişe verici varyant" olarak sınıflandırıldığını duyurdu."AY.1" ve "AY.2" olarak adlandırılan ilave mutasyon çizgilerinin virüsün daha kolay yayılmasına, akciğer hücrelerine daha kolay bağlanmasına yol açtığı ve antikor tedavisine direnci artırdığı belirtildi. "Delta artı" adı verilen varyant, Hindistan’ın 3 eyaletinde yaklaşık 40 kişide tespit edilirken ABD, İngiltere, Portekiz, İsviçre, Japonya, Polonya, Rusya, Nepal ve Çin'in olduğu 9 ülkeye daha yayıldı.

DELTA PLUS VARYANTININ FARKI NE?

BBCTürkçe'nin haberine göre ise ilk olarak Avrupa'da tespit edilen yeni koronavirüs varyantı Delta Plus, Hindistan'da "endişe verici varyant" kategorisine alındı; ancak bilim insanları bu varyantın riskleri konusunda kesin yargıya varmak için henüz erken olduğunu söylüyor.

Virüste belirlenen mutasyon, daha bulaşıcı olma, daha ağır hastalığa yol açma, antikorlara karşı daha dayanıklı olma ya da tedavinin veya aşının daha az etkili olması gibi birçok kriterden en az birini sağlaması halinde, "endişe verici varyant" kategorisinde değerlendiriliyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede tespit edilen ve Delta Plus adı verilen (AY.1 olarak da adlandırılıyor) bu varyantın daha kolay yayıldığını, akciğer hücrelerine daha kolay tutunduğunu ve virüsü etkisiz hale getiren monoklonal antikor tedavisine karşı daha dirençli olabileceğini gösteren araştırmalar olduğunu belirtiyor. Bu varyant, ilk olarak geçen yıl Hindistan'da tespit edilen ve ikinci dalgada çok sayıda yeni vaka ve can kaybına yol açan Delta varyantı ile bağlantılı.