Dişlerinize zarar verebilecek 6 şaşırtıcı yiyecek

Tatlı yediğinizde ağzınızdaki doğal bakteriler şekeri parçalayarak diş minesini aşındıran ve çürüklere yol açan asitler üretir. Şaşırtıcı bir şekilde, pek çok gıda diş sağlığına şekerden daha zararlıdır ve bu gıdaların tüketimini azaltmak önemlidir.

DİŞLERİNİZE ŞEKERDEN DAHA ZARARLI 6 YİYECEK

1. Sodalı krakerler

Yüksek oranda işlenen soda krakerleri, diş sağlığı açısından şekere göre daha büyük risk oluşturur. Yüksek glisemik indeksleri diş çürüklerine neden olma olasılığını artırır. Çiğnendikçe giderek daha yapışkan hale gelirler, diş aralıklarında kalıntılar bırakırlar, bakteriyel yıkımı ve asit erozyonunu uzatırlar.

2. Kurutulmuş meyveler

Meyve kurutulduğunda şeker içeriği yoğunlaşacaktır. Bu, kurutulmuş meyvelerin dişlerinize şeker gibi yapışacağı ve asit erozyonu riskini artıracağı anlamına gelir.

3. Sert şeker

Meyve aromalı sert şekerleri veya öksürük pastillerini emmek, şekerin ağzınızda bir parça kek yemeye kıyasla daha uzun süre kalmasını sağlar ve süreç boyunca diş aralıklarında şeker kalıntıları bırakır.

4. Greyfurt

Birçoğu greyfurtu sağlıklı ve besleyici bir kahvaltı seçeneği olarak görüyor. Ancak ağızdaki enzimler tarafından parçalandığında yüksek asitliği diş minesinde ciddi hasara neden olabilir.

5. Kahve

Kahvedeki tanenler dişleri sarıya boyayabilir. Kahve ağızda ne kadar uzun süre kalırsa tanenlerin verdiği zarar da o kadar fazla olur. Bu nedenle günlük kahve tüketiminin sınırlandırılması tavsiye edilir.

6. Şekersiz ya da diyet gazlı içecekler

Diyet gazlı içecekler dişlere maden sularından daha zararlıdır. Şekersiz olmalarına rağmen sıklıkla diş minesine önemli ölçüde zarar veren fosforik asit içerirler.