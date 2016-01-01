Pazartesi:
Sabah:
1 porsiyon ıspanaklı omlet
3-4 adet yeşil zeytin
1 dilim tam tahıllı ekmek
Öğle:
1 porsiyon ızgara köfte
Buharda haşlanmış sebze (brokoli, karnabahar, Brüksel lahanası)
1 tabak bulgur pilavı
Akşam:
1 tabak bakliyat türlüsü
1 kase cacık
Mevsim salatası
Ara öğün:
1 adet portakal
Salı:
Sabah:
1 dilim keçi peyniri
1 adet haşlanmış yumurta
3-4 adet yeşil zeytin
Söğüş sebze (kapya biber, kıvırcık, roka, tere, maydanoz vb.)
1 dilim tam tahıllı ekmek
Öğle:
1 tabak etli lahana sarma (bulgurlu)
1 kase kaymaksız yoğurt
Ara öğün:
1 adet mandalina
Akşam:
1 kase balkabağı çorbası
Ton balıklı salata
Çarşamba:
Sabah:
1 porsiyon yulaf ezmeli omlet
2 adet ceviz
Söğüş sebze (kapya biber, kıvırcık, roka, tere, maydanoz vb.)
Öğle:
1 kase mercimek çorbası
1 porsiyon fırında tavuk but (derisiz)
Mevsim salatası
Akşam:
1 tabak zeytinyağlı pırasa
1 su bardağı kefir
1 dilim tam tahıllı ekmek
Ara öğün:
1 adet armut
Perşembe:
Sabah:
2 dilim yarım yağlı peynir ve 2 dilim tam tahıllı ekmek ile yapılmış tost
3-4 adet yeşil zeytin
Söğüş sebze (kapya biber, kıvırcık, roka, tere, maydanoz vb.)
Öğle:
1 porsiyon ıspanaklı yumurta
1 su bardağı ayran
1 dilim tam tahıllı ekmek
Ara öğün:
1 bardak sade filtre kahve
1-2 adet yulaf ezmeli kurabiye
Akşam:
1 porsiyon ızgara somon
1 kase fırında patates veya patates haşlama
Mevsim salatası
Cuma:
Sabah:
1 büyük bardak muzlu yulaflı smoothie
Öğle:
1 porsiyon kinoalı kimyonlu köfte
Buharda haşlanmış sebze (brokoli, karnabahar, Brüksel lahana)
Mevsim salatası
Akşam:
1 dilim fırında kıymalı karnabahar graten
1 su bardağı ayran
Ara öğün:
15 adet çiğ badem
Cumartesi:
Sabah:
2 adet fırında avokadolu yumurta
1 dilim tam tahıllı ekmek
Öğle:
1 tabak etsiz kuru fasulye
1 kase cacık
Mevsim salatası
Ara öğün:
1 adet kivi
Akşam:
1 kase Ezogelin çorba
1 porsiyon tavuk ızgara
Az yağlı sebze sote (havuç, brokoli, kapya biber, bezelye)
Pazar:
Sabah:
Beyaz peynir çeşitleri
Zeytin çeşitleri
Menemen
1 tatlı kaşığı bal
1 tatlı kaşığı tereyağı
Söğüş sebze (Kapya biber, kıvırcık, roka, tere, maydanoz vb.)
1 dilim tam tahıllı ekmek
Öğle:
1 su bardağı yoğurt içine suda pişirilmiş yulaf ezmesi, elma ve toz tarçın karışımı
Akşam:
1 kase sebze çorbası
1 porsiyon cevizli karabuğday salatası