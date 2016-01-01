1 Haftalık diyet listesiyle yaza kadar fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz.



Pazartesi:

Sabah:

1 porsiyon ıspanaklı omlet

3-4 adet yeşil zeytin

1 dilim tam tahıllı ekmek

Öğle:

1 porsiyon ızgara köfte

Buharda haşlanmış sebze (brokoli, karnabahar, Brüksel lahanası)

1 tabak bulgur pilavı

Akşam:

1 tabak bakliyat türlüsü

1 kase cacık

Mevsim salatası

Ara öğün:

1 adet portakal





Salı:

Sabah:

1 dilim keçi peyniri

1 adet haşlanmış yumurta

3-4 adet yeşil zeytin

Söğüş sebze (kapya biber, kıvırcık, roka, tere, maydanoz vb.)

1 dilim tam tahıllı ekmek

Öğle:

1 tabak etli lahana sarma (bulgurlu)

1 kase kaymaksız yoğurt

Ara öğün:

1 adet mandalina

Akşam:

1 kase balkabağı çorbası

Ton balıklı salata





Çarşamba:

Sabah:

1 porsiyon yulaf ezmeli omlet

2 adet ceviz

Söğüş sebze (kapya biber, kıvırcık, roka, tere, maydanoz vb.)

Öğle:

1 kase mercimek çorbası

1 porsiyon fırında tavuk but (derisiz)

Mevsim salatası

Akşam:

1 tabak zeytinyağlı pırasa

1 su bardağı kefir

1 dilim tam tahıllı ekmek

Ara öğün:

1 adet armut





Perşembe:

Sabah:

2 dilim yarım yağlı peynir ve 2 dilim tam tahıllı ekmek ile yapılmış tost

3-4 adet yeşil zeytin

Söğüş sebze (kapya biber, kıvırcık, roka, tere, maydanoz vb.)

Öğle:

1 porsiyon ıspanaklı yumurta

1 su bardağı ayran

1 dilim tam tahıllı ekmek

Ara öğün:

1 bardak sade filtre kahve

1-2 adet yulaf ezmeli kurabiye

Akşam:

1 porsiyon ızgara somon

1 kase fırında patates veya patates haşlama

Mevsim salatası





Cuma:

Sabah:

1 büyük bardak muzlu yulaflı smoothie

Öğle:

1 porsiyon kinoalı kimyonlu köfte

Buharda haşlanmış sebze (brokoli, karnabahar, Brüksel lahana)

Mevsim salatası

Akşam:

1 dilim fırında kıymalı karnabahar graten

1 su bardağı ayran

Ara öğün:

15 adet çiğ badem





Cumartesi:

Sabah:

2 adet fırında avokadolu yumurta

1 dilim tam tahıllı ekmek

Öğle:

1 tabak etsiz kuru fasulye

1 kase cacık

Mevsim salatası

Ara öğün:

1 adet kivi

Akşam:

1 kase Ezogelin çorba

1 porsiyon tavuk ızgara

Az yağlı sebze sote (havuç, brokoli, kapya biber, bezelye)



Pazar:

Sabah:

Beyaz peynir çeşitleri

Zeytin çeşitleri

Menemen

1 tatlı kaşığı bal

1 tatlı kaşığı tereyağı

Söğüş sebze (Kapya biber, kıvırcık, roka, tere, maydanoz vb.)

1 dilim tam tahıllı ekmek

Öğle:

1 su bardağı yoğurt içine suda pişirilmiş yulaf ezmesi, elma ve toz tarçın karışımı

Akşam:

1 kase sebze çorbası

1 porsiyon cevizli karabuğday salatası



