1. GÜN
Uyanınca
1 su bardağı kadar hafif ılık su
1 su bardağı kadar daha soğuk su
Kahvaltı
1 su bardağı süt
3-4 yemek kaşığı kadar yulaf ezmesi
3-4 tam ceviz
1 yemek kaşığı yaban mersini
Ara öğün
1 fincan sade Türk kahvesi
12 badem
Öğle
1 tabak zeytinyağlı ıspanak kavurma
1 su bardağı yoğurt
Az zeytinyağlı bol salata
Ara öğün
2 dilim peynir
1 dilim ekmek
Akşam
1 orta boy ızgara balık
1 orta boy haşlanmış veya fırında patates
Az zeytinyağlı bol limonlu roka salatası
Ara öğün
3 dilim taze ananas
2. GÜN
Uyanınca
1 su bardağı kadar hafif ılık su
1 su bardağı kadar daha soğuk su
Kahvaltı
1 su bardağı probiyotik veya ev yoğurdu
3-4 yemek kaşığı kadar yulaf ezmesi
10-12 badem
1 yeme kaşığı siyah kuru üzüm
Ara öğün
1 fincan sade Türk kahvesi
10 gr bitter çikolata
Öğlen
1 tabak zeytinyağlı kuru fasulye
3-4 yemek kaşığı bulgur pilavı
1 su bardağı yoğurt
Az zeytinyağlı bol salata
Ara öğün
1 su bardağı yoğurt
1 elma
Akşam
1 orta boy biftek
Az zeytinyağlı ve bol limonlu yeşil salata
Ara öğün
1 kivi
2 ceviz
3. GÜN
Uyanınca
1 su bardağı kadar hafif ılık su
1 su bardağı kadar daha soğuk su
Kahvaltı
1 yumurta
1 dilim peynir
1 dilim ekmek
Bol çiğ sebze
Ara öğün
1 elma
15 fındık
Öğlen
3 yemek kaşığı ton balığı
3-4 yemek kaşığı haşlanmış buğday veya kinoa
Az zeytinyağlı bol salata
Ara öğün
1 su bardağı süt (kahve ile içebilirsiniz)
Akşam
3-4 ızgara köfte
1 orta boy haşlanmış veya fırında patates
Az zeytinyağlı ve nar ekşili bol çoban salata
Ara öğün
1 kivi
4. GÜN
Uyanınca
1 su bardağı kadar hafif ılık su
1 su bardağı kadar daha soğuk su
Kahvaltı
1 su bardağı yoğurt
3-4 yemek kaşığı yulaf ezmesi
1 orta boy portakal
Ara öğün
12 badem
3-4 kuru kayısı
Öğle
1 tabak zeytinyağlı semizotu kavurma
1 dilim ekmek
1 su bardağı yoğurt
Az zeytinyağlı bol salata
Ara öğün
30 fındık
1 elma
Akşam
1 porsiyon tavuk
3-4 yemek kaşığı makarna
Az zeytinyağlı bol limonlu roka salatası
Ara öğün
1 su bardağı kefir/yoğurt
5. GÜN
Uyanınca
1 su bardağı hafif ılık su
1 su bardağı daha soğuk su
Kahvaltı
2 dilim peynir
2 dilim ekmek
Bol yeşillik ve çiğ sebze
Ara öğün
12 badem
Öğle
Kıymalı bezelye
3-4 yemek kaşığı sebzeli bulgur pilavı
1 tabak cacık
Az zeytinyağlı bol salata
Ara öğün
1 su bardağı süt
Akşam
3-4 dilim peynir
Az zeytinyağlı bol limonlu roka salatası
Ara öğün
1 su bardağı kefir/yoğurt
6. GÜN
Uyanınca
1 su bardağı hafif ılık su
1 su bardağı daha soğuk su
Kahvaltı
1 yumurta
1 dilim peynir
1 dilim ekmek
Bol çiğ sebze
Ara öğün
1 su bardağı süt (kahve ile içebilirsiniz)
12 badem
Öğle
2-3 enginar
1 su bardağı yoğurt
Az zeytinyağlı bol salata
Ara öğün
1 su bardağı yoğurt
1 orta boy armut
Akşam
1 orta boy ızgara balık
1 orta boy ızgara veya haşlanmış patates
Az zeytinyağlı bol limonlu yeşil salata
Ara öğün
1 orta boy muz
7. GÜN
Uyanınca
1 su bardağı hafif ılık su
1 su bardağı daha soğuk su
Kahvaltı
1 su bardağı süt
3-4 yemek kaşığı yulaf ezmesi
3-4 tam ceviz
1 elma
Ara öğün
12 badem
Öğle
1 tabak yeşil mercimek yemeği
1 dilim ekmek
1 su bardağı yoğurt
Az zeytinyağlı bol salata
Ara öğün
1 su bardağı yoğurt
1 orta boy portakal
Akşam
1 tabak bol sebzeli et sote
3-4 kaşık esmer pirinç pilavı
Az zeytinyağlı bol limonlu roka salatası
Ara öğün
1 su bardağı kefir