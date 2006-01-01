Kilo vermek için en doğru ve kalıcı çözüm; sağlıklı beslenme kurallarını öğrenmek, bu kuralları hayatınız içinde benimsemek ve alışkanlık haline getirmek.

1. GÜN

Uyanınca

1 su bardağı kadar hafif ılık su

1 su bardağı kadar daha soğuk su

Kahvaltı

1 su bardağı süt

3-4 yemek kaşığı kadar yulaf ezmesi

3-4 tam ceviz

1 yemek kaşığı yaban mersini

Ara öğün

1 fincan sade Türk kahvesi

12 badem

Öğle

1 tabak zeytinyağlı ıspanak kavurma

1 su bardağı yoğurt

Az zeytinyağlı bol salata

Ara öğün

2 dilim peynir

1 dilim ekmek

Akşam

1 orta boy ızgara balık

1 orta boy haşlanmış veya fırında patates

Az zeytinyağlı bol limonlu roka salatası

Ara öğün

3 dilim taze ananas



2. GÜN

Uyanınca

1 su bardağı kadar hafif ılık su

1 su bardağı kadar daha soğuk su

Kahvaltı

1 su bardağı probiyotik veya ev yoğurdu

3-4 yemek kaşığı kadar yulaf ezmesi

10-12 badem

1 yeme kaşığı siyah kuru üzüm

Ara öğün

1 fincan sade Türk kahvesi

10 gr bitter çikolata

Öğlen

1 tabak zeytinyağlı kuru fasulye

3-4 yemek kaşığı bulgur pilavı

1 su bardağı yoğurt

Az zeytinyağlı bol salata

Ara öğün

1 su bardağı yoğurt

1 elma

Akşam

1 orta boy biftek

Az zeytinyağlı ve bol limonlu yeşil salata

Ara öğün

1 kivi

2 ceviz







3. GÜN

Uyanınca

1 su bardağı kadar hafif ılık su

1 su bardağı kadar daha soğuk su

Kahvaltı

1 yumurta

1 dilim peynir

1 dilim ekmek

Bol çiğ sebze

Ara öğün

1 elma

15 fındık

Öğlen

3 yemek kaşığı ton balığı

3-4 yemek kaşığı haşlanmış buğday veya kinoa

Az zeytinyağlı bol salata

Ara öğün

1 su bardağı süt (kahve ile içebilirsiniz)

Akşam

3-4 ızgara köfte

1 orta boy haşlanmış veya fırında patates

Az zeytinyağlı ve nar ekşili bol çoban salata

Ara öğün

1 kivi



4. GÜN

Uyanınca

1 su bardağı kadar hafif ılık su

1 su bardağı kadar daha soğuk su

Kahvaltı

1 su bardağı yoğurt

3-4 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 orta boy portakal

Ara öğün

12 badem

3-4 kuru kayısı

Öğle

1 tabak zeytinyağlı semizotu kavurma

1 dilim ekmek

1 su bardağı yoğurt

Az zeytinyağlı bol salata

Ara öğün

30 fındık

1 elma

Akşam

1 porsiyon tavuk

3-4 yemek kaşığı makarna

Az zeytinyağlı bol limonlu roka salatası

Ara öğün

1 su bardağı kefir/yoğurt



5. GÜN

Uyanınca

1 su bardağı hafif ılık su

1 su bardağı daha soğuk su

Kahvaltı

2 dilim peynir

2 dilim ekmek

Bol yeşillik ve çiğ sebze

Ara öğün

12 badem

Öğle

Kıymalı bezelye

3-4 yemek kaşığı sebzeli bulgur pilavı

1 tabak cacık

Az zeytinyağlı bol salata

Ara öğün

1 su bardağı süt

Akşam

3-4 dilim peynir

Az zeytinyağlı bol limonlu roka salatası

Ara öğün

1 su bardağı kefir/yoğurt







6. GÜN

Uyanınca

1 su bardağı hafif ılık su

1 su bardağı daha soğuk su

Kahvaltı

1 yumurta

1 dilim peynir

1 dilim ekmek

Bol çiğ sebze

Ara öğün

1 su bardağı süt (kahve ile içebilirsiniz)

12 badem

Öğle

2-3 enginar

1 su bardağı yoğurt

Az zeytinyağlı bol salata

Ara öğün

1 su bardağı yoğurt

1 orta boy armut

Akşam

1 orta boy ızgara balık

1 orta boy ızgara veya haşlanmış patates

Az zeytinyağlı bol limonlu yeşil salata

Ara öğün

1 orta boy muz



7. GÜN

Uyanınca

1 su bardağı hafif ılık su

1 su bardağı daha soğuk su

Kahvaltı

1 su bardağı süt

3-4 yemek kaşığı yulaf ezmesi

3-4 tam ceviz

1 elma

Ara öğün

12 badem

Öğle

1 tabak yeşil mercimek yemeği

1 dilim ekmek

1 su bardağı yoğurt

Az zeytinyağlı bol salata

Ara öğün

1 su bardağı yoğurt

1 orta boy portakal

Akşam

1 tabak bol sebzeli et sote

3-4 kaşık esmer pirinç pilavı

Az zeytinyağlı bol limonlu roka salatası

Ara öğün

1 su bardağı kefir