10 adımda daha fit bir aile olun!

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Ailece sağlıklı, zinde ve fit kalmanın sırrını bilen var mı? Uzmanlar, böyle bir yaşam için ailelerin doğru seçimler yapmayı öğrenmesi gerektiğini belirtiyor. O halde işe, evdeki herkesin katılacağı doğru bir oyun planı yaparak başlamaya ne dersiniz?



Aç kalmayın

Fit ve sağlıklı bir vücuda sahip olmak için aç kalmak yerine, düzenli yemek yemeniz gerekiyor çünkü nasıl ki bir araba yakıt olmadan hareket edemezse, yemek yemediğinizde de vücudun açlık hormonu ghrelin hareketlerinizi ağırlaştırıyor. Bu hormon, yemeye başladıktan 30 dakika sonra normal seviyesine dönüyor. Ancak yemeği boş bir mideye yemek, çok daha fazla kalori almaya neden olabiliyor. Bunları öğrendikten sonra, bir avuç badem ya da bir yeşil elma ile ara öğün yaptığınızı görür gibiyiz...



Kahvaltı ve öğle yemeğini atlamayın

Her zaman söylüyoruz, yine tekrar edeceğiz; kahvaltı günün en önemli ve atlanmaması gereken öğünü... Eğer kahvaltı sofrası kurmaya üşeniyorum diyorsanız, bir bardak az yağlı süt, birkaç tane ceviz içi, biraz kuru üzüm ve bir kase yulaf ezmesini karıştırarak sağlıklı bir kahvaltı yapabilirsiniz. Ağır ve pişmanlık duyulacak bir akşam yemeği yememek içinse öğle yemeğini yok saymamak gerekiyor. Bu öğünde içinde un veya krema bulunmayan bir sebze çorbası içebilirsiniz ya da iki dilim tam tahıllı ekmekle yapılmış hindili veya ton balıklı bir sandviç yiyebilirsiniz. Tahin-pekmez karışımı sürülmüş ekmek dilimleri ise çocuklarınız için hem besleyici, hem de lezzetli bir seçenek...



Her gün 20 dakika egzersiz yapın

Spor yapmak istiyorsunuz ama üşeniyor musunuz? Üye olduğunuz kulübe gitmek ya da yürüyüş yapmak için sahile inmek en az 30 dakikanızı mı alıyor? O halde yalnızca 20 dakikanızı ayırarak, evde egzersiz yapın. Belki bir saat sizin için büyük bir zaman gibi görünebilir, oysa 20 dakika bunun yanında hiçbir şey! Bu sürede yapacağınız basit ve etkili egzersizlerin sizi hem ruhen hem de bedenen rahatlatacağını unutmayın. Hafta sonlarını ailece doğanın içinde geçirmeye özen gösterin. Birlikte yürüyüş yapın ya da bisiklete binin.



Ne yenileceğine siz karar verin

Kabul ediyoruz, bu gerçekten zor bir görev çünkü market torbasında eve gelen cips ve kurabiye, hem sizin hem de çocuğunuzun iştahını kabartabilir. Eğer çocuğunuza bunları yemeyi yasaklarsanız, emin olun o bu atıştırmalıklara ulaşmak için elinden geleni yapar. Bunun için işe gofret, cips ve kurabiye gibi atıştırmalıkları satın almaktan yavaş yavaş vazgeçmekle başlayın. Bu sayede ufaklıklar bu tür yiyecekleri zamanla unutur. Kendinize sağlıklı yiyeceklerle dolu bir mutfak hazırlayın. Yemek masanızdan kuruyemiş ve tahıllı atıştırmalıkları, buzdolabınızdan da sebze-meyveyi eksik etmeyin.



Akşam yemeğini birlikte yiyin

Yapılan araştırmalara göre, çocuklarınıza sağlıklı beslenmeyi sözle değil, davranışlarınızla göstermeniz gerekiyor. Bunun ilk adımını, akşam yemeğinde tüm ailenin bir arada olmasını sağlayarak atabilirsiniz. Bu basit ritüel yalnızca çocukların beslenme alışkanlıklarını düzenlemekle sınırlı kalmıyor. Aileler yemekte bir araya geldiğinde, bu birliktelik aralarında duygusal bir uyum da sağlıyor. Eğer akşam yemeğinde bir arada olmak sizin için zorsa, sabah kahvaltısını da deneyebilirsiniz.



Birlikte oyun oynayın

Salonunuzu dans pistine çevirip, gönlünüzden geçtiği gibi dans etmenin keyfine varın. Ailece yapacağınız bu eğlenceli aktivitenin kimi zaman günlük egzersizin yerine geçebileceğini de unutmayın ama kendinizi yalnızca dansla sınırlamayın... Dilerseniz evin bahçesinde ya da yakındaki bir parkta top oyunları oynayın. Dans etmek ya da bir topun peşinden koşturmak sizi duygusal olarak birleştireceği gibi, kaslarınızı da harekete geçiriyor.



Çocuklarınızı bilgilendirin

Bir akşam yemeğinden sonra çocuklarınızla konuşarak, onlara sağlıklı beslenmenin önemini anlatın. Fast food ve işlenmiş gıdaların zararlarından söz edin. Elinize hazır gıda paketlerinden alın ve üzerinde yazan katkı maddelerinin ne anlama geldiğini anlatın. Onlara yetişkin gibi davranmanın çocukların hoşuna gideceği gerçeğini göz ardı etmeyin. Tabii bu öğütleri sıralarken, eve pizza sipariş etmeyin.



Onlarla sohbet edin

Gün boyu yorulan çocuklar uyku zamanı yaklaştıkça sakinleşiyor. Anne-babalarına karşı oluşturdukları koruma kalkanı düşüyor. Eğer onların aklında gerçekte neler olduğunu öğrenmek istiyorsanız, yatağa yattıklarında yanlarında olmaya ve onlarla sohbet etmeye özen gösterin.



Uyku rutini belirleyin

Çocuğunuzu uyuttuktan sonra siz de uzun saatler boyunca ayakta kalmayın çünkü iyi bir gece uykusu genç kalmaya yardımcı oluyor. Araştırmalar, Amerikalı yetişkinlerin yarısının uyku yeteneğini kaybettiğini ve geceleri yedi saatten daha az uyuduklarını gösteriyor. Bu durum da kalp krizi ve felç geçirme riskini artırıyor. Uzmanlar kaliteli ve sağlıklı bir uyku için yatak odalarının serin, karanlık ve teknolojik cihazlardan uzak tutulması gerektiğini söylüyor. Tüm bu şartları sağlayıp yatağa girdikten 15 dakika sonra hala uykuya dalamadıysanız, kendinizi zorlamayın. Bir süre meditasyon yapın ya da kitap okumayı deneyin.



Yatakta sadece uyumayın!

Düzenli seks yapmanın yaşamınızı üç yıl uzatabileceğini biliyor musunuz? Haftada ortalama iki kez seks yapmak sizi rahatlatıp, mutlu ediyor. Ayrıca partnerinizin kollarında olmak ilişkinizi güçlendirdiği gibi, sağlığınızı da olumlu yönde etkiliyor.