En sık tükettiğiniz gıdaların kaç kalori olduğunu biliyor musunuz?

Yazı: Yaprak Çetinkaya / FormsantéArtık hepimiz biliyoruz kalori hesabı yapmak diyetten daha hızlı sonuç almamızı sağlıyor. Kalori hesabı yaparak beslenmenize yardımcı olmak için en sık tüketilen gıdaları mercek altına aldık. Şimdiden afiyet olsun...Günlük harcadığınız kalorileri kredi kartı ile yaptığınız alışverişlere benzetebilirsiniz. Çünkü onlar da tıpkı harcamalarınız gibi fark etmeden çoğalıyor ve ay sonunda ekstrenize baktığınızda sizi hayrete düşürüyor. Aynı şekilde “Ben hiçbir şey yemiyorum ki nasıl bu kadar kilo alabilirim?” diye soruyorsanız belki de sağlıklı yiyecekleri gereğinden fazla yeme eğiliminde olabilirsiniz. Herkesin günlük alması gereken kalori miktarı bazal metabolizma hızına ve gün içinde harcadığı enerjiye göre değişiklik gösteriyor. Önce kilo vermek için günlük tüketmeniz gereken kalori miktarını öğrenin, ardından bu limiti hesaplı kullanmak için sağlıklı seçeneklerin ve bazı kaçamakların kalori değerlerine bir göz atın.