SABAH
2 yemek kaşığı lor peyniri
1 dilim tuzsuz ekmek veya 2 adet wasa
Bol dereotu, maydanoz
Domates, salatalık, sivri biber
ARA (2 saat sonra)
Salatalık
ÖĞLE
2 adet sade probiyotik yoğurt (sulandırın)
İçine 3 yemek kaşığı kepekli makarna + dereotu, semizotu, nane
1 çay kaşığı pul biber
ARA (2 saat sonra)
Salatalık
ARA (2 saat sonra)
2 yemek kaşığı lor peyniri
Dereotu alabildiği kadar
2 adet kepekli kraker veya diyet tuzsuz hazır kızarmış ekmek
Domates, salatalık, sivribiber, maydanoz
AKŞAM
Doyana kadar yeşil soğanlı bamya (kuru soğansız) Bamya sevmiyorsanız; yeşil fasulye, karnabahar, kabak, brokoli olabilir.
ARA (2 saat sonra)
Salatalık
1 çay bardağı diyet kefir
* Ferin Batman İle Bikini Vücudu kitabından alınmıştır.