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2 günlük ödem atıcı program

Ödemden şikayet ediyorsanız iki günlük bu programı deneyin!

SABAH
2 yemek kaşığı lor peyniri
1 dilim tuzsuz ekmek veya 2 adet wasa
Bol dereotu, maydanoz
Domates, salatalık, sivri biber

ARA (2 saat sonra)
Salatalık

ÖĞLE
2 adet sade probiyotik yoğurt (sulandırın)
İçine 3 yemek kaşığı kepekli makarna + dereotu, semizotu, nane
1 çay kaşığı pul biber

ARA (2 saat sonra)
Salatalık

ARA (2 saat sonra)
2 yemek kaşığı lor peyniri
Dereotu alabildiği kadar
2 adet kepekli kraker veya diyet tuzsuz hazır kızarmış ekmek
Domates, salatalık, sivribiber, maydanoz

AKŞAM
Doyana kadar yeşil soğanlı bamya (kuru soğansız)  Bamya sevmiyorsanız; yeşil fasulye, karnabahar, kabak, brokoli olabilir.

ARA (2 saat sonra)
Salatalık
1 çay bardağı diyet kefir

* Ferin Batman İle Bikini Vücudu kitabından alınmıştır.

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