Ödemden şikayet ediyorsanız iki günlük bu programı deneyin!

SABAH

2 yemek kaşığı lor peyniri

1 dilim tuzsuz ekmek veya 2 adet wasa

Bol dereotu, maydanoz

Domates, salatalık, sivri biber



ARA (2 saat sonra)

Salatalık



ÖĞLE

2 adet sade probiyotik yoğurt (sulandırın)

İçine 3 yemek kaşığı kepekli makarna + dereotu, semizotu, nane

1 çay kaşığı pul biber



ARA (2 saat sonra)

Salatalık



ARA (2 saat sonra)

2 yemek kaşığı lor peyniri

Dereotu alabildiği kadar

2 adet kepekli kraker veya diyet tuzsuz hazır kızarmış ekmek

Domates, salatalık, sivribiber, maydanoz



AKŞAM

Doyana kadar yeşil soğanlı bamya (kuru soğansız) Bamya sevmiyorsanız; yeşil fasulye, karnabahar, kabak, brokoli olabilir.



ARA (2 saat sonra)

Salatalık

1 çay bardağı diyet kefir

* Ferin Batman İle Bikini Vücudu kitabından alınmıştır.

