Akdeniz Diyeti Nedir? Nasıl Yapılır? 7 günlük program

US News & World Report'un 2021 yılı için en iyi diyetler listesinde ilk sırada Akdeniz Diyeti yer almıştı. Peki, Akdeniz Diyeti nedir? Akdeniz Diyeti nasıl yapılır? Diyetisyen Özlem Sert Akdeniz diyetinin püf noktalarını anlattı ve 7 günlük örnek beslenme/diyet programı verdi... Karşınızda Akdeniz Diyeti:



Diyetisyen

Özlem Sert

@diyetisyenozlemsert

AKDENİZ DİYETİ NEDİR, NASIL YAPILIR?

Bahar mevsimi geldiğine çoğu kişi kışın alınan kiloları verme telaşına düşüp mucize olarak adlandırılan şok diyetleri uygulamaya başlar. Evet çoğu kişide birkaç kilo gider ama besin öğeleri açısından yetersiz bir programsa kas kaybı oluşur ve kişi kilo verdiğini sanır. Sonrasında fazlasıyla kiloları geri alma ve metabolik direnç yaşama riski vardır. Bu nedenle kendi vücut yapınıza, yaşınıza hatta kan bulgularınıza uygun, diyetisyen tarafından hazırlanan bir zayıflama programını uygulamalı, amacınız kısa süreli kilo kaybı değil bir yaşam şekli olmalıdır.

BUNLAR ÖNEMLİ!

Her öğünde mevsim sebzelerini, salata ya da yemek olarak tüketin.

Sebzeleri az yağlı veya ızgara sebze olarak tercih edin.

Haftada bir kez kırmızı et, en az iki kez balık, ağırlıklı olarak beyaz et tüketin. Etleri ızgara veya fırında, az yağlı hazırlayın.

Haftada 1-2 kere kurubaklagiller; barbunya, nohut, yeşil mercimek, kuru fasulye, 2-3 kez yumurta ve her gün iki kase kadar yoğurt veya süt ve 10-15 adet fındık, badem veya ceviz yiyin.

Günde 2-2.5 lt su için. İçtiğiniz çay, kahve, meyve suyu su yerine geçmez, bunu unutmayın.

Beyaz ekmek yerine kepekli-tahıllı ekmek, pirinç pilavı yerine bulgur pilavı, kepekli makarna veya kısır tercih edin.

Güne kahvaltı yaparak başlayın. Günde 3 ana, 3 ara öğüne mutlaka dikkat edin.

Yemeklerinizi sıvı yağda pişirin.

Tatlı olarak sütlü tatlıları tercih edin ama az miktarda tüketilmesine dikkat edin. • Yemeklerinizi geç saatlere bırakmayın.

Mümkün olduğu kadar fiziksel aktivitelerinizi artırın ve uyku düzeninize dikkat edin.



7 GÜNLÜK ÖRNEK LİSTE

1. GÜN

Sabah

1 haşlanmış yumurta

Yarım avokado

1 dilim tahıllı ekmek

Domates, salatalık, maydanoz



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1 porsiyon meyve

10 çiğ badem

1 fincan limonlu yeşilçay



Öğle

1 kase sebze çorbası

1 yemek kaşığı zeytinyağlı taze fasulye

Dereotlu ve taze naneli 1 kase cacık

3 yemek kaşığı bulgur pilavı



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2 yemek kaşığı granola

1 su bardağı az yağlı süt



Akşam

200 gr ızgara balık

Bol yeşil salata

1 dilim tahıllı ekmek

1 dilim limonlu soda



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1 porsiyon meyve

1 su bardağı az yağlı süt

2. GÜN

Sabah

3 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 su bardağı süt

1 porsiyon meyve



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10 çiğ yer fıstığı

Limonlu yeşil çay



Öğle

1 yemek kaşığı zeytinyağlı kabak yemeği

Bol dereotlu ve taze naneli 1 kase cacık

2 yemek kaşığı kepekli makarna



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1 porsiyon meyve

1 su bardağı az yağlı süt



Akşam

200 gr tavuk şiş

1/2 yemek kaşığı zeytinyağlı bol yeşil salata

1 su bardağı ayran

1 dilim tahıllı ekmek



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1 fincan rezene çayı

1 fincan leblebi

3. GÜN

Sabah

2 yumurta beyazı ve 1 üçgen peynirli omlet

Domates, salatalık, maydanoz

1 dilim tahıllı ekmek



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1 porsiyon meyve

5 yarım ceviz

Limonlu yeşilçay



Öğle

1 yemek kaşığı zeytinyağlı ıspanak yemeği

Bol dereotlu ve taze naneli 1 kase cacık

3 yemek kaşığı bulgur pilavı



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1 dilim mısır patlağı

1 tatlı kaşığı light fıstık ezmesi

1 çay kaşığı şekersiz reçel



Akşam

1 yemek kaşığı zeytinyağlı 400 gr mantar sote

Çoban salata

1 kase yoğurt

1 dilim tahıllı ekmek



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1 porsiyon meyve

1 su bardağı az yağlı süt

4. GÜN

Sabah

1 yumurta

1 üçgen peynir

1 dilim tahıllı ekmek

Domates, salatalık, maydanoz



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1 porsiyon meyve

10 çiğ badem

Limonlu yeşil çay



Öğle

1 yemek kaşığı zeytinyağlı patlıcan yemeği

Bol dereotlu ve taze naneli 1 kase cacık

1 dilim tahıllı ekmek



Ara

1/2 porsiyon meyveli, 1 su bardağı az yağlı sütlü, 1 yemek kaşığı yulaflı smoothie



Akşam

200 gr ızgara balık veya 160 gr ton balığı

Bol yeşil salata

1 dilim tahıllı ekmek



Ara

1 meyveli probiyotik yoğurttan dondurma

5.GÜN

Sabah

1 kepekli lavaş

2 yemek kaşığı maydanozlu lor peyniri

Domates, salatalık, sivri biber



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1 porsiyon meyve

10 çiğ fındık

Limonlu yeşilçay



Öğle

1 yemek kaşığı zeytinyağlı semizotu yemeği

Bol dereotlu ve taze naneli 1 kase cacık

1 dilim tahıllı ekmek



Ara

1 porsiyon meyve

1 kutu az yağlı süt



Akşam

150 gr ızgara bonfile

Yarım yemek kaşığı zeytinyağlı bol yeşil salata

1 dilim limonlu soda



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1 porsiyon meyve

1 su bardağı tarçınlı kefir

6. GÜN

Sabah

1 yumurta

2 yemek kaşığı lor peyniri

Domates, salatalık, maydanoz

2 kepekli grissini



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1 porsiyon meyve

5 çiğ kaju

Limonlu yeşilçay



Öğle

1 yemek kaşığı zeytinyağlı pırasa yemeği

Bol dereotlu ve taze naneli 1 kase cacık

1 dilim tahıllı ekmek



Ara

2 küçük kare bitter çikolata

Sütlü kahve



Akşam

8 yemek kaşığı nohut veya kuru fasulye yemeği

Bol yeşil salata

1 kase cacık



Ara

1 porsiyon meyve

1 kutu az yağlı ve tarçınlı süt

7. GÜN

Sabah

1 yumurtalı ve pul biberli menemen

5 yeşil zeytin

Bir kibrit kutusu kadar beyaz peynir

1 dilim tahıllı ekmek



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1 porsiyon meyve

5 yarım ceviz

Limonlu yeşilçay



Öğle

1 kase sebze çorbası

3 yemek kaşığı az yağlı kısır

Bol yeşil salata

1 kase cacık



Ara

2 grissini

1 üçgen peynir

Sınırsız salatalık



Akşam

1 yemek kaşığı zeytinyağlı sınırsız ıspanak sote

200 gr hindi külbastı

1 kase cacık

1 dilim tahıllı ekmek



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1 meyveli probiyotik yoğurt