Vejetaryen tarzı Akdeniz detoksu: 5 günlük örnek menü ve tarifler
Bu bahar hem gerçek bir arınma hem de sağlık için siz de vejetaryen tarzı Akdeniz detoksu ile fazlalıklarınızdan kurtularak yaza sağlıklı bir giriş yapabilirsiniz. İşte vejetaryen tarzı Akdeniz detoksu: 5 günlük örnek menü ve tarifler
Uzman diyetisyen Ferin Batman'ın yorumlarıyla vejetaryen tarzı Akdeniz detoksu, 5 günlük örnek menü ve detoks tarifler:
Uzman Diyetisyen
Ferin Batman
@ferinbatman
Vejetaryenlik, genellikle hayvansal kaynaklı gıdaların yerine bitkisel kaynaklı besinlerin tüketilmesini içeren bir beslenme şeklidir. Vejetaryen ise; bitkisel besinleri tüketen, hayvansal besinleri (kırmızı et, tavuk, balık, süt ve sütten yapılan ürünler, yumurta gibi) sınırlı miktarda veya hiç tüketmeyen kişiler olarak tanımlanıyor. Son dönemde sürdürülebilir beslenme, çevreyi koruyucu beslenme stilleri ve ekolojik dengeyi koruyan beslenme modelleri gezegenimizi korumak için öncelikli konular haline geldi ve vejetaryen beslenme tarzı dikkat çekici bir hal aldı.
Öte yandan hayvansal gıda tüketiminin artması ile vücutta toksin yükünün artması, kan yağlarının yükselmesi, kan ürik asit düzeylerindeki artışlar ve kanserojen etkileri de yapılan çalışmalarla ortaya kondu. Zaman içerisinde hem yediğimiz besinlerden hem de çevresel etmenlerden dolayı vücudumuzda toksinler artar. Bu durum vücutta oksidatif stres dediğimiz bir takım metabolik sonuçlara neden olur. Metropol yaşantısı, stres ve kötü doğa koşulları da eklendiğinde; vücuttan atamadığımız ve sürekli maruz kaldığımız toksinler zamanla; karaciğer ve böbrekler başta olmak üzere sağlığımızı olumsuz etkiler. Beraberinde de; bağışıklık sisteminin zayıflaması, halsizlik, cildin dejenerasyonu, sindirim sistemi sorunları, kronik baş ağrısı, sıkıntılı ruh hali, uyku problemleri ve uzun dönemde kanser gibi daha ciddi sağlık problemlerine neden olabilir.
Haftada 5 gün beslenme alışkanlıklarınızı değiştirmek, sebze tüketimini artırmak, vücudu toksinlerden arındırmak ve size iyi/kötü gelen besinleri daha iyi keşfetmeniz için sizde Akdeniz diyet modeli ile uyumlanmış kırmızı et, tavuk içermeyen detoks amaçlı vejetaryen beslenme modelini deneyimleyebilirsiniz.
DETOKS TARİFLER
YAĞ YAKICI DETOKS SUYU
MALZEMELER
- 1/2 greyfurt
- 1/2 limon
- 1-2 yaprak nane
- 1 tane karabiber
- 1 litre su
HAZIRLANIŞI
- 1 litre kadar oda sıcaklığındaki suya tüm malzemeleri doğrayarak ekleyin. 30 dakika kadar bekletip gün boyu tüketin.
TATLI İSTEĞİNİ AZALTAN DETOKS SUYU
MALZEMELER
- 1 kabuklu elma
- 1 çubuk tarçın
- 1 dilim zencefil
- 1 karanfil
- 1.5 litre su
HAZIRLANIŞI
- 1.5 litre kadar suya, tüm malzemeleri doğrayarak ekleyin, gün boyu tüketin.
TAHILLI PEYNİRLİ SALATA
MALZEMELER
- 2 yemek kaşığı lor peyniri
- 2 yemek kaşığı haşlanmış karabuğday
- 2 yemek kaşığı haşlanmış nohut
- 1 yemek kaşığı chia tohumu
- 1/4 avokado
- 1/2 demet maydanoz ve dereotu
- 2-3 yaprak marul
- 1 küçük boy kırmızı pancar
- 1 salatalık
- Limon
- 1 tatlı kaşığı nar ekşisi
HAZIRLANIŞI
- Nohut ve karabuğdayı haşlayın, pancarı çiğ olarak rendeleyin. Tüm malzemeleri karıştırıp tüketin.
YULAFLI SEBZELİ OMLET
MALZEMELER
- 2 yemek kaşığı yulaf kepeği veya yulaf ezmesi
- 1 yumurta
- 1 yumurta beyazı
- 1 dal yeşil soğan
- 1 avuç ıspanak
- 1 taze kırmızı biber
- 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
HAZIRLANIŞI
- Tüm malzemeleri doğrayıp, 1 yumurta ve 1 yumurta beyazını ekleyip karıştırın, zeytinyağı eklenmiş tavada pişirip servis edin.
SEBZELİ DETOKS ÇORBA
MALZEMELER
- 1 büyük boy domates
- 3 küçük boy kabak
- 2-3 adet kırmızı biber
- Sarımsak
- Soğan
- 1/2 demet maydanoz
- 1/2 demet dereotu
- 1 orta boy patates
- 2 yemek kaşığı bulgur
- 3 bardak su
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1.5 çay kaşığı tuz
HAZIRLANIŞI
- Yağda soğan ve sarımsağı hafif pişirdikten sonra tüm malzemeleri küçük küçük ve sıcak su ilave edip pişirin. Kaynadıktan sonra blender’dan geçirerek tüketebilir, üzerine karabiber, pul biber ilave edebilirsiniz.
KABAK MÜCVER
MALZEMELER
- 3.5 su bardağı rendelenmiş kabak
- 1/2 su bardağı doğranmış yeşil soğan
- 1/2 su bardağı tam buğday unu
- 2 büyük boy yumurta
- Tuz ve karabiber
- Pişirmek için Hindistan cevizi yağı veya zeytinyağı
HAZIRLANIŞI
- Kabakların bir bez yardımıyla suyunu iyice sıktıktan sonra bir kaba alın. Bu kaba unu, doğranmış soğanı, çırpılmış yumurtayı ve tuz karabiberi ilave edin ve bir spatula yardımıyla malzemelerin iyice karışmasını sağlayın. Tavaya biraz Hindistan cevizi yağı ekleyin. Elinizle hamura yuvarlak şekil vererek iki tarafını da kızartın. Yoğurtla birlikte tüketebilirsiniz.
KİNOALI BİBER DOLMA
MALZEMELER
- 1 büyük kırmızı biber veya 2 orta boy yeşil biber
- 1 orta boy havuç
- 1/2 küçük boy kabak
- 3 yemek kaşığı haşlanmış kinoa
- 1 küçük boy doğranmış soğan
- 1 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı lor peyniri
- 2 tam ceviz
- 5-6 kuş üzümü
- Balzamik veya elma sirkesi
HAZIRLANIŞI
- 200 derecede fırını önceden ısıtın. Eğer biberleriniz ayakları üzerinde duramıyorsa ikiye bölüp doldurun. Sebzeleri, kinoa, lor peyniri, cevizle karıştırdıktan sonra biberleri doldurun. 8-10 dakika kadar fırında pişirin 1 tatlı kaşığı balzamik sirke veya elma sirkesiyle servis edebilirsiniz.
KARNABAHAR KÖFTESİ
MALZEMELER
- 1/2 kg karnabahar
- 1 yumurta
- 1 küçük soğan
- 3 yemek kaşığı tam buğday unu
- 1 avuç maydanoz
- Az tuz
- Kimyon
- Susam veya galeta unu
HAZIRLANIŞI
- Karnabaharları buharda 7-8 dakika haşlayıp blender’dan geçirin. Üzerine rendelenmiş soğan, yumurta, maydanoz ekleyip, karıştırın. Daha sonra un ve baharatları ekleyerek buzdolabında dinlendirin. Karışımdan minik köfteler alarak üzerini galeta ununa veya susama bulayın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizerek pişirin.
5 GÜNLÜK ÖRNEK LİSTE
1. GÜN
Sabah
- 1 su bardağı süt veya yoğurt
- 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi
- 1/2 yeşil elma
- 2 tam ceviz
Ara
- 1 havuç
- 1 fincan beyaz çay
Öğle
- 4 yemek kaşığı haşlanmış zerdeçallı nohut
- 1 tatlı kaşığı zeytinyağlı bol yeşillikli salata
- 1 çay kaşığı zerdeçal ve pul biberli 1 kase yoğurt
Ara
- 1 küçük su bardağı tarçınlı kefir
Akşam
- 2 yumurtalı bol dereotlu veya brokolili omlet
- 1 ince dilim esmer ekmek
Ara
- 1 kivi
- Aromalı detoks suyu
2. GÜN
Sabah
- 1 su bardağı süt veya yoğurt
- 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi
- Yarım yeşil elma
- 2 tam ceviz
Ara
- 10 çiğ badem
- 1 fincan beyaz çay
Öğle
- Tahıllı peynirli salata
Ara
- 1 kutu probiyotik yoğurt
- 1 dilim ananas
Akşam
- 6 yemek kaşığı brokoli veya lahana yemeği
- 1 çay kaşığı zerdeçal ve pul biberli 4 yemek kaşığı yoğurt
Ara
- 1 fincan yeşil çay
3. GÜN
Sabah
- Yulaflı sebzeli omlet ve yeşillik
Ara
- 1 havuç
- 1 fincan beyaz çay
Öğle
- 2 dilim kabak mücver
Ara
- 1 çay kaşığı zerdeçal ve pul biberli 4 yemek kaşığı yoğurt
Akşam
- Sebzeli detoks çorba
Ara
- 1 dilim ananas
- 1 fincan yeşil çay
4. GÜN
Sabah
- 1 haşlanmış yumurta
- 1 kivi veya yarım greyfurt
- Bol yeşillik
Ara
- Detoks suyu
- 10 çiğ badem
Öğle
- 2 kinoalı biber dolma
Ara
- 1 salatalıklı, 1 avuç maydanozlu, 1 şişe sodalı ve 1 su bardağı ayranlı smoothie
Akşam
- Sebzeli detoks çorba
Ara
- 1 kivi
- Detoks suyu
5. GÜN
Sabah
- 1 haşlanmış yumurta
- 1 kivi veya yarım greyfurt
- Bol yeşillik
Ara
- 1 havuç
- 1 fincan beyaz çay
Öğle
- 3 karnabahar köftesi
Ara
- 1 küçük su bardağı tarçınlı kefir
Akşam
- 6 yemek kaşığı ıspanak yemeği
- 1 çay kaşığı zerdeçal ve pul biberli 1 kase yoğurt
Ara
- Detoks suyu
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