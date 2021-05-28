Vejetaryen tarzı Akdeniz detoksu: 5 günlük örnek menü ve tarifler

Uzman diyetisyen Ferin Batman'ın yorumlarıyla vejetaryen tarzı Akdeniz detoksu, 5 günlük örnek menü ve detoks tarifler:



Uzman Diyetisyen

Ferin Batman

@ferinbatman

Vejetaryenlik, genellikle hayvansal kaynaklı gıdaların yerine bitkisel kaynaklı besinlerin tüketilmesini içeren bir beslenme şeklidir. Vejetaryen ise; bitkisel besinleri tüketen, hayvansal besinleri (kırmızı et, tavuk, balık, süt ve sütten yapılan ürünler, yumurta gibi) sınırlı miktarda veya hiç tüketmeyen kişiler olarak tanımlanıyor. Son dönemde sürdürülebilir beslenme, çevreyi koruyucu beslenme stilleri ve ekolojik dengeyi koruyan beslenme modelleri gezegenimizi korumak için öncelikli konular haline geldi ve vejetaryen beslenme tarzı dikkat çekici bir hal aldı.

Öte yandan hayvansal gıda tüketiminin artması ile vücutta toksin yükünün artması, kan yağlarının yükselmesi, kan ürik asit düzeylerindeki artışlar ve kanserojen etkileri de yapılan çalışmalarla ortaya kondu. Zaman içerisinde hem yediğimiz besinlerden hem de çevresel etmenlerden dolayı vücudumuzda toksinler artar. Bu durum vücutta oksidatif stres dediğimiz bir takım metabolik sonuçlara neden olur. Metropol yaşantısı, stres ve kötü doğa koşulları da eklendiğinde; vücuttan atamadığımız ve sürekli maruz kaldığımız toksinler zamanla; karaciğer ve böbrekler başta olmak üzere sağlığımızı olumsuz etkiler. Beraberinde de; bağışıklık sisteminin zayıflaması, halsizlik, cildin dejenerasyonu, sindirim sistemi sorunları, kronik baş ağrısı, sıkıntılı ruh hali, uyku problemleri ve uzun dönemde kanser gibi daha ciddi sağlık problemlerine neden olabilir.

Haftada 5 gün beslenme alışkanlıklarınızı değiştirmek, sebze tüketimini artırmak, vücudu toksinlerden arındırmak ve size iyi/kötü gelen besinleri daha iyi keşfetmeniz için sizde Akdeniz diyet modeli ile uyumlanmış kırmızı et, tavuk içermeyen detoks amaçlı vejetaryen beslenme modelini deneyimleyebilirsiniz.

DETOKS TARİFLER

YAĞ YAKICI DETOKS SUYU

MALZEMELER

1/2 greyfurt

1/2 limon

1-2 yaprak nane

1 tane karabiber

1 litre su



HAZIRLANIŞI

1 litre kadar oda sıcaklığındaki suya tüm malzemeleri doğrayarak ekleyin. 30 dakika kadar bekletip gün boyu tüketin.

TATLI İSTEĞİNİ AZALTAN DETOKS SUYU

MALZEMELER

1 kabuklu elma

1 çubuk tarçın

1 dilim zencefil

1 karanfil

1.5 litre su



HAZIRLANIŞI

1.5 litre kadar suya, tüm malzemeleri doğrayarak ekleyin, gün boyu tüketin.

TAHILLI PEYNİRLİ SALATA

MALZEMELER

2 yemek kaşığı lor peyniri

2 yemek kaşığı haşlanmış karabuğday

2 yemek kaşığı haşlanmış nohut

1 yemek kaşığı chia tohumu

1/4 avokado

1/2 demet maydanoz ve dereotu

2-3 yaprak marul

1 küçük boy kırmızı pancar

1 salatalık

Limon

1 tatlı kaşığı nar ekşisi



HAZIRLANIŞI

Nohut ve karabuğdayı haşlayın, pancarı çiğ olarak rendeleyin. Tüm malzemeleri karıştırıp tüketin.

YULAFLI SEBZELİ OMLET

MALZEMELER

2 yemek kaşığı yulaf kepeği veya yulaf ezmesi

1 yumurta

1 yumurta beyazı

1 dal yeşil soğan

1 avuç ıspanak

1 taze kırmızı biber

1 tatlı kaşığı zeytinyağı



HAZIRLANIŞI

Tüm malzemeleri doğrayıp, 1 yumurta ve 1 yumurta beyazını ekleyip karıştırın, zeytinyağı eklenmiş tavada pişirip servis edin.

SEBZELİ DETOKS ÇORBA

MALZEMELER

1 büyük boy domates

3 küçük boy kabak

2-3 adet kırmızı biber

Sarımsak

Soğan

1/2 demet maydanoz

1/2 demet dereotu

1 orta boy patates

2 yemek kaşığı bulgur

3 bardak su

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1.5 çay kaşığı tuz



HAZIRLANIŞI

Yağda soğan ve sarımsağı hafif pişirdikten sonra tüm malzemeleri küçük küçük ve sıcak su ilave edip pişirin. Kaynadıktan sonra blender’dan geçirerek tüketebilir, üzerine karabiber, pul biber ilave edebilirsiniz.

KABAK MÜCVER

MALZEMELER

3.5 su bardağı rendelenmiş kabak

1/2 su bardağı doğranmış yeşil soğan

1/2 su bardağı tam buğday unu

2 büyük boy yumurta

Tuz ve karabiber

Pişirmek için Hindistan cevizi yağı veya zeytinyağı



HAZIRLANIŞI

Kabakların bir bez yardımıyla suyunu iyice sıktıktan sonra bir kaba alın. Bu kaba unu, doğranmış soğanı, çırpılmış yumurtayı ve tuz karabiberi ilave edin ve bir spatula yardımıyla malzemelerin iyice karışmasını sağlayın. Tavaya biraz Hindistan cevizi yağı ekleyin. Elinizle hamura yuvarlak şekil vererek iki tarafını da kızartın. Yoğurtla birlikte tüketebilirsiniz.

KİNOALI BİBER DOLMA

MALZEMELER

1 büyük kırmızı biber veya 2 orta boy yeşil biber

1 orta boy havuç

1/2 küçük boy kabak

3 yemek kaşığı haşlanmış kinoa

1 küçük boy doğranmış soğan

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı lor peyniri

2 tam ceviz

5-6 kuş üzümü

Balzamik veya elma sirkesi



HAZIRLANIŞI

200 derecede fırını önceden ısıtın. Eğer biberleriniz ayakları üzerinde duramıyorsa ikiye bölüp doldurun. Sebzeleri, kinoa, lor peyniri, cevizle karıştırdıktan sonra biberleri doldurun. 8-10 dakika kadar fırında pişirin 1 tatlı kaşığı balzamik sirke veya elma sirkesiyle servis edebilirsiniz.

KARNABAHAR KÖFTESİ

MALZEMELER

1/2 kg karnabahar

1 yumurta

1 küçük soğan

3 yemek kaşığı tam buğday unu

1 avuç maydanoz

Az tuz

Kimyon

Susam veya galeta unu



HAZIRLANIŞI

Karnabaharları buharda 7-8 dakika haşlayıp blender’dan geçirin. Üzerine rendelenmiş soğan, yumurta, maydanoz ekleyip, karıştırın. Daha sonra un ve baharatları ekleyerek buzdolabında dinlendirin. Karışımdan minik köfteler alarak üzerini galeta ununa veya susama bulayın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizerek pişirin.

5 GÜNLÜK ÖRNEK LİSTE

1. GÜN

Sabah

1 su bardağı süt veya yoğurt

2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1/2 yeşil elma

2 tam ceviz



Ara

1 havuç

1 fincan beyaz çay



Öğle

4 yemek kaşığı haşlanmış zerdeçallı nohut

1 tatlı kaşığı zeytinyağlı bol yeşillikli salata

1 çay kaşığı zerdeçal ve pul biberli 1 kase yoğurt



Ara

1 küçük su bardağı tarçınlı kefir



Akşam

2 yumurtalı bol dereotlu veya brokolili omlet

1 ince dilim esmer ekmek



Ara

1 kivi

Aromalı detoks suyu

2. GÜN

Sabah

1 su bardağı süt veya yoğurt

2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

Yarım yeşil elma

2 tam ceviz



Ara

10 çiğ badem

1 fincan beyaz çay



Öğle

Tahıllı peynirli salata



Ara

1 kutu probiyotik yoğurt

1 dilim ananas



Akşam

6 yemek kaşığı brokoli veya lahana yemeği

1 çay kaşığı zerdeçal ve pul biberli 4 yemek kaşığı yoğurt



Ara

1 fincan yeşil çay

3. GÜN

Sabah

Yulaflı sebzeli omlet ve yeşillik



Ara

1 havuç

1 fincan beyaz çay



Öğle

2 dilim kabak mücver



Ara

1 çay kaşığı zerdeçal ve pul biberli 4 yemek kaşığı yoğurt



Akşam

Sebzeli detoks çorba



Ara

1 dilim ananas

1 fincan yeşil çay

4. GÜN

Sabah

1 haşlanmış yumurta

1 kivi veya yarım greyfurt

Bol yeşillik



Ara

Detoks suyu

10 çiğ badem



Öğle

2 kinoalı biber dolma



Ara

1 salatalıklı, 1 avuç maydanozlu, 1 şişe sodalı ve 1 su bardağı ayranlı smoothie



Akşam

Sebzeli detoks çorba



Ara

1 kivi

Detoks suyu

5. GÜN

Sabah

1 haşlanmış yumurta

1 kivi veya yarım greyfurt

Bol yeşillik



Ara

1 havuç

1 fincan beyaz çay



Öğle

3 karnabahar köftesi



Ara

1 küçük su bardağı tarçınlı kefir



Akşam

6 yemek kaşığı ıspanak yemeği

1 çay kaşığı zerdeçal ve pul biberli 1 kase yoğurt



Ara

Detoks suyu