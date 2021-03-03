Merak edilen soru: Diyette meyve ne zaman yenir?

Diyette meyve nasıl tüketilmeli? Gelin birlikte bakalım... Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak, "Diyette meyve ne zaman yenir" sorusuna şöyle yanıt veriyor: "Meyvenin günün belirli bir saatinde veya belirli bir öğününde yenmesi gerektiğine dair kesin kanıtlar bulunmasa da meyve tüketim zamanınızı en avantajlı olacak şekilde planlayabilirsiniz.

DİYETTE MEYVE NE ZAMAN YENİR?

Budak'ın yorumları şöyle: Meyveler yüksek lif ve su içerikleriyle doygunluk hissini artırarak besin alımını azaltırlar. Ara öğün olarak, öğünlerden 2-3 saat önce meyve tüketmek tokluk hissini artırır ve iştahı baskılar. Dolayısıyla takip eden öğünde normalde tüketeceğinizden daha az miktarda besin tüketmenizi ve günün sonunda daha az kalori almanızı sağlar. Aynı zamanda atıştırma ihtiyacınızı meyve ile karşılamak sizi cips, kek, kurabiye gibi zararlı atıştırmalıklardan uzak tutar.

ÖĞÜN SIRASINDA

Öğün sırasında meyve tükettiğinizde meyvenin içerisindeki lif, yediğiniz yemeğin mideden geçiş hızını yavaşlatır dolayısıyla tokluk sürenizi uzatır. 2014 yılında yapılan bir çalışmada, lifin mide içeriğinin yarısının boşalmasını 72 ile 86 dakika arasında yavaşlattığı bulunmuştur. Aynı zamanda öğünle birlikte meyve tükettiğinizde meyvenin sahip olduğu lif ve su midede yer kaplayarak öğün sırasında daha az besin tüketmenizi sağlar. Öğün ile birlikte meyve tüketmek, bu etkileri sayesinde günlük besin alımınızı azaltarak kilo vermenize destek sağlar.

GEÇ SAATLERDE MEYVE YEMEYİN

Günün ilerleyen saatlerinde vücudun karbonhidrat toleransı azalır. Bu nedenle meyveyi günün geç saatlerine bırakmadan, gün içerisinde tüketmek doğru bir tercih olacaktır.

MEYVENİZİ TEK BAŞINA TÜKETMEYİN

Meyveyi protein veya yağ içeren bir besin ile birleştirmek meyveden gelen şekerin ince bağırsağa daha yavaş girmesini ve kan şekerini daha dengeli yükseltmesini sağlar böylece tokluk süresini de uzatır. Bu nedenle meyveyi tek başına tüketmek yerine yanına süt, yoğurt, kefir, ayran veya badem, fındık, fıstık, ceviz gibi protein ve yağ içeren bir besin eklemek doğru bir strateji olacaktır.

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