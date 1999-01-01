Intermittent fasting, oruç tutma ve yeme periyotları arasında geçiş yapan bir beslenme şekli. Bu beslenme şekli standart diyetler için heyecan verici yeni bir alternatif!

Aralıklı oruç, yediğiniz miktarın kısa süreler için azaltılması anlamına gelir. Kısa süreli açlık, vücutta yağ yakmayı kolaylaştıran çeşitli değişikliklere yol açar. Bunlar azalmış insülin seviyeleri, artan büyüme hormonu, gelişmiş epinefrin sinyalizasyonudur. Bu sistem haftada beş gün normal, iki gün çok düşük kalori alımından oluşur. Hafta boyunca seçtiğiniz art arda gelmeyen iki günde sadece 500-600 kalori alarak bedeninizin aç kalmasını sağlarsınız. Hangi iki gün olmalı kısmıysa tamamen size kalmış, çok yoğun geçmeyen günlerinizi tercih etmeniz daha kolay adapte olmanızı sağlayabilir.





Diyetisyen Canan Aksoy



5:2 sistemi doğru yapıldığında kilo vermek için çok etkili olacaktır. Bunun temel nedeni, 5:2 yeme düzeninin daha az kalori tüketmeye yardımcı olmasıdır. Dolayısıyla, normal günlerde çok daha fazla yiyerek oruç günlerindeki açığı kapatmamak oldukça önemli. Oruç günlerinde ne yiyeceğiniz ve ne zaman yiyeceğiniz konusunda hiçbir kural yok. Çok fazla kalori tüketmeden kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak besleyici, yüksek lifli, yüksek proteinli yiyeceklere öncelik verebilirsiniz. Salatalar, çorbalar, sebze yemekleri, et-tavuk-balık tüketimi tokluk sağlama konusunda size yardımcı olabilir. Kalori alımı sınırlı olduğu için ilk birkaç gün aç veya zayıf hissedebilirsiniz; diyeti durdurmalısınız. Tip 1 diyabetli, yeme bozuklukları olan, genellikle kan şekeri seviyesi düşük olan, yetersiz beslenen veya bilinen besin eksiklikleri olanlar, organ nakli geçirenler, hamile ve emziren anneler, gençler ve çocuklar ise bu diyeti yapmamalı.







- Örnek menü -

1. Gün

Sabah

• 1 çay bardağı çökelekli lor peyniri

• Zeytin

• Domates, salatalık

• Çavdar ekmeği

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• Tarçınlı elma

Öğle

• Sütlü fırın kabak

• Bol salata

• Tam buğday ekmeği

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• Galeta

• Peynir

Akşam

• Kuru fasulye

• Bulgur pilavı

• Bol salata

• Yoğurt

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• Badem, fındık, ceviz



2. Gün

Sabah

• 1 yumurtalı menemen

• Tulum peyniri

• Ceviz

• Bol yeşillik

• Tam tahıllı ekmek

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• Latte

• 20 gr bitter çikolata

Öğle

• Fırında falafel

• Bol yeşillik

• Yoğurt

• Salata

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• Galeta

Akşam

• Izgara balık

• Havuç tarator

• Tam tahıllı ekmek

• Salata

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• Meyve







3. Gün

Sabah

• Keçi peynirli fesleğenli omlet

• Zeytin

• Domates, salatalık

• Çavdar ekmeği

Öğle

• Hindi ızgara veya hindi füme

• Bol salata

• Avokado

• Ayran

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• Ceviz, fındık, badem

Akşam

• Kıymalı kapuska

• Bol salata

• Yoğurt

Ara

• Ceviz, fındık, badem



4. Gün

Sabah

• Fırında ev yapımı pizza

• Zeytin

• Bol yeşillik

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• Tarçınlı süt

Öğle

• Mercimek çorbası

• Köz patlıcan salatası

• Yoğurt

• Tam tahıllı ekmek

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• Dilim ananas

• Badem

Akşam

• Soya soslu tavuk

• Cevizli erişte

• Yoğurt

• Göbek salata

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• Elma







6. Gün

Sabah

• 1 yumurtalı menemen

• Bol yeşillik

Öğle

• Küçük boy ton balıklı salata

Akşam

• Ispanak veya semizotu yemeği

• 2 yemek kaşığı yoğurt

• Bol salata



7. Gün

Sabah

• Peynirli yumurta

• Tam tahıllı ekmek

• Domates, salatalık

• Zeytin

• Ceviz

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• 1 çorba kaşığı fındık ezmesi

• 1 çay bardağı süt

Öğle

• Izgara tavuk göğsü

• Salata

• 1 su bardağı ayran

Ara

• Badem, fındık, kaju

Akşam

• Fırında somon

• Cevizli roka salatası



Fırında sütlü kabak

Malzemeler

• 1.5 su bardağı süt

• 2 yumurta

• 3-4 kabak

• Sıvı yağ

• Kaşar peyniri

• Tuz, baharat

• Dereotu



Hazırlanışı

Süt ve yumurtayı çırpın. İçine sıvı yağ, tuz ve baharatları ekleyin. Kabakları doğrayın. Fırın kabının tabanına kabakları dizin. Üzerine hazırladığınız karışımı dökün. Ardından üzerine kaşar peyniri ve dereotu serpin. 160 derece fırında 40 dakika pişirin.



