1.Gün
Sabah
1 kase yağsız yoğurt
5-6 adet çilek
3 yemek kaşığı yulaf
5-6 adet badem
Ara öğün
1 fincan ödem atan soğuk çay
Öğle
Bol yeşillikli salata
1/2 avokado
3 yemek kaşığı karışık kinoa, karabuğday, mercimek
1 tatlı kaşığı hardal
Ara öğün
2 adet yulaflı muzlu kurabiye
Akşam
200 g ızgara levrek
1 kase yeşil salata
4-5 yemek kaşığı haşlanmış sebze
Ara öğün
1 adet yeşil elma
2.Gün
Sabah
2 adet krep
1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi
Ara öğün
1 fincan ödem atan soğuk çay
Öğle
160 g light ton balığı
3 yemek kaşığı haşlanmış mercimekli bol yeşillikli salata (1 tatlı kaşığı hardal, limon ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile)
Ara öğün
2-3 adet etimek
1 dilim yağsız beyaz peynir
Akşam
5-6 yemek kaşığı kabak spagetti
4 yemek kaşığı yağsız yoğurt (1 tatlı kaşığı hardal ile)
Ara öğün
10 adet fındık
3.Gün
Sabah
2 yemek kaşığı lor peyniri
1/2 avokado
Domates, salatalık
1 dilim tam tahıllı ekmek
Ara öğün
1 fincan ödem atan soğuk çay
Öğle
3 yemek kaşığı buğday
3 yemek kaşığı nohut, taze nane
1 adet salatalık ve 4 yemek kaşığı yoğurt ile soğuk çorba
Ara öğün
20 g bitter çikolata 10 adet badem
Akşam
100 g ızgara köfte ya da kırmızı et
Bol yeşil salata
Ara öğün
1 adet yeşil elma
4.Gün
Sabah
3 yemek kaşığı yulaf
1 su bardağı süt
1 adet muz
Bir tutam tarçın
1 yemek kaşığı Hindistan cevizi
Ara öğün
1 fincan ödem atan soğuk çay
Öğle
100 g kepekli makarna
2 dilim yağsız beyaz peynir
Bol yeşillikli salata (1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve limon ile)
Ara öğün
1 adet yeşil elma 3 adet ceviz
Akşam
1 kase sebze çorbası
4 yemek kaşığı yağsız yoğurt
Ara öğün
10 adet bade