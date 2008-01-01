Yaza formda girmenin sağlıklı yolları için diyet programı

1.Gün

Sabah

1 kase yağsız yoğurt

5-6 adet çilek

3 yemek kaşığı yulaf

5-6 adet badem

Ara öğün

1 fincan ödem atan soğuk çay

Öğle

Bol yeşillikli salata

1/2 avokado

3 yemek kaşığı karışık kinoa, karabuğday, mercimek

1 tatlı kaşığı hardal

Ara öğün

2 adet yulaflı muzlu kurabiye

Akşam

200 g ızgara levrek

1 kase yeşil salata

4-5 yemek kaşığı haşlanmış sebze

Ara öğün

1 adet yeşil elma







2.Gün

Sabah

2 adet krep

1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi

Ara öğün

1 fincan ödem atan soğuk çay

Öğle

160 g light ton balığı

3 yemek kaşığı haşlanmış mercimekli bol yeşillikli salata (1 tatlı kaşığı hardal, limon ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile)

Ara öğün

2-3 adet etimek

1 dilim yağsız beyaz peynir

Akşam

5-6 yemek kaşığı kabak spagetti

4 yemek kaşığı yağsız yoğurt (1 tatlı kaşığı hardal ile)

Ara öğün

10 adet fındık







3.Gün

Sabah

2 yemek kaşığı lor peyniri

1/2 avokado

Domates, salatalık

1 dilim tam tahıllı ekmek

Ara öğün

1 fincan ödem atan soğuk çay

Öğle

3 yemek kaşığı buğday

3 yemek kaşığı nohut, taze nane

1 adet salatalık ve 4 yemek kaşığı yoğurt ile soğuk çorba

Ara öğün

20 g bitter çikolata 10 adet badem

Akşam

100 g ızgara köfte ya da kırmızı et

Bol yeşil salata

Ara öğün

1 adet yeşil elma







4.Gün

Sabah

3 yemek kaşığı yulaf

1 su bardağı süt

1 adet muz

Bir tutam tarçın

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi

Ara öğün

1 fincan ödem atan soğuk çay

Öğle

100 g kepekli makarna

2 dilim yağsız beyaz peynir

Bol yeşillikli salata (1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve limon ile)

Ara öğün

1 adet yeşil elma 3 adet ceviz

Akşam

1 kase sebze çorbası

4 yemek kaşığı yağsız yoğurt

Ara öğün

10 adet bade



