Bademin faydaları ve sağlık için kullanım alanlarını incelediğimiz bu yazıda, saçları parlatmaktan tansiyonu düşürmeye, anti-aging’ten kolesterolü dengelemeye kadar birçok noktaya değinmeye çalıştık. İçeriğindeki sağlıklı yağ asitleri ve proteinlerle ve zengin magnezyum kaynağı olmasıyla bilinen bademin, hem sağlık hem güzellik açısından eşsiz bir besin olduğunu söyleyebiliriz. İster çiğ badem, ister normal badem olsun, mutlaka günlük diyetinizde bulundurmanızı önerdiğimiz bir süper besin.

Daha parlak saçlar, kolay sindirim ve pürüzsüz bir cilde erişmek çok kolay. Süper çerez kategorisindeki bademden söz ediyoruz. Çerez dünyasının en faydalı ürünlerinden biri, diyetlerin vazgeçilmez ara öğünü ve özellikle muhteşem tadıyla bizi mutlu eden bademin en önemli 8 faydasını sizin için seçtik.



1- Sindirime Yardımcı Olur

Badem çok iyi bir lif kaynağı olmasıyla bilinir. Günde bir avuç badem yemek veya bir bardak badem sütü içmek bağırsakları çalıştırdığı gibi kabızlığı da önler. Ayrıca ince bağırsakta sağlıklı bakteri oluşumuna da destek olur ve böylelikle bağışıklık sisteminizi güçlendirir.



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Badem yiyin veya badem sütü için





2- Cildi Nemlendirir

Eğer kuru ve pul pul dökülen bir cildiniz varsa bademli herhangi bir cilt ürünü size çok iyi gelecektir. Bademin içinde yer alan sağlıklı yağ asitleri deriye nem kazandırır. Ayrıca parlaklık da katar. Küçük bir tarif de ekleyelim.



Küçük bir cam şişeyi saf badem yağı ile doldurun ve üzerine tercih ettiğiniz bir saf yağdan 5 damla ekleyin (lavanta, çay ağacı, okaliptüs, melisa vb) Bu küçük solüsyondan her gün bir damla cildinize sürün, 1 yıla kadar bu solüsyonu kullanabilirsiniz.





Badem solüsyonunuzu kendiniz yapabilirsiniz.





3- Açlığı Yatıştırır

Öğleden sonra 3-4 gibi karnınız acıktı, birşeyler yeme ihtiyacı mı duyuyorsunuz? Besin değeri düşük atıştırmalıklar yerine masanızda küçük bir tabak badem bulundurun. Özellikle çiğ bademin kalorisi daha düşük olacaktır. Hem kalp sağlığınız, hem bağırsaklarınız hem de diyetiniz için çok sağlıklı bir alternatif olarak öneriyoruz





4- Mat Saçlara Parlaklık Kazandırır

Tam kıştan yeni çıktığımız ��u günlerde, saçlarınız kırıldıysa mutlaka badem yağı içeren saç bakım ürünlerine yönelmenizi öneririz. İçindeki sağlıklı yağ asitleri saçı güçlendirir ve hacim verir. Badem yağı içeren saç bakım ürünleri kullandığınızda içindeki yağ saç tarafından emilir ve bütün telleri güçlendirerek parlatır.





5- Sağlıklı Hücre Yenilenmesine Yardımcı Olur

Bademin faydaları sadece sağlıklı yağ asitleri ve protein ile sınırlı değil aynı zamanda oldukça zengin bir antioksidan kaynağı. Badem, çiğ badem ve türevleri hücrelerinizin yaşlanmaktan korunmasına yardımcı olurken erken yaşlanma etkilerini de geciktirir. Eğer yaşlanma karşıtı süper ara öğün isterseniz bir avuç bademi 1 avuç yabanmersini ile karıştırın ve yiyin.





6- Kolesterolü Düşürür

Badem doğal yollarla kolesterolü düşüren en iyi besinlerden biridir. Araştırmalar sonucu elde edilen verilere göre çiğ badem veya normal madem yemek LDL ya da “kötü” kolesterolü düşürmeye yardımcı olmaktadır. Taşıması çok kolay ve lezzetli olduğundan da paketli işlenmiş gıdalar yerine bunu yemek ve yanınızda her daim bulundurmak çok kolaydır.





7- Diyabet Riskini Azaltır

Her sabah güne bir tabak tahıl gevreği üzerine serpiştirilmiş bademle kahvaltı yaparak başlayın. Son yapılan çalışmalara göre tahıl gevreğinizi bademle karıştırarak yemek içinde yer alan karbonhidratların emilimini yavaşlatıyor. Bu da hem daha yavaş acıkmanıza yardımcı olurken, bademin içinde yer alan faydalı yağlar ve proteinlerle beraber yüksek tansiyon ve diyabet riskini önemli ölçüde azaltıyor.





8- Tansiyonu Düzenler

Bademin sağlığa faydaları arasında en az bilineni tansiyonu düşürmesidir. İçindeki magnezyum yüksek tansiyonun düşürülmesine yardımcı olur. Kanınızda düşük oranda magnezyum varsa yüksek tansiyon riskinin arttığı bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış bir gerçektir. Eğer böyle bir sorununuz varsa başta badem olmak üzere magnezyum içeren başka ürünleri de günlük diyetinize katarak kendinizi koruyabilirsiniz.

Saçtan cilde, kalpten tansiyona kadar birçok konuda vücuda çok faydası olan bademin faydaları saymakla bitmez ama biz şimdilik burada kesiyoruz.



