Akıntıya karşı yüzün

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Açık denizde akıntıya karşı yüzme hisse veren "Endless Pool" ile kısa sürede çok enerji harcayabilirsiniz!

Renaissance İstanbul Bosphorus Hotel, yüzme severleri R Fitness&Spa’nın “Endless Pool” özelliği bulunan havuzunda performansını test etmeye davet ediyor. Açık denizde akıntıya karşı yüzme hissini veren “Sonsuz Havuz” (Endless Pool) daha kısa sürede daha fazla enerji harcanmasını sağlıyor. Özel bir cihazla oluşturulan akıntı sayesinde yüzücüler suyun itici gücüyle bulunduğu yerde devamlı olarak yüzebiliyor. R Fitness&Spa, havuzda yüzme keyfini sınırlandırmamak için Sonsuz Havuz özelliğini tüm otel ve R Fitness&Spa müşterilerine ücretsiz sunuyor. Vücut gelişiminde önemli bir rol oynayan yüzme, R Fitness&Spa’nın geniş havuzunda hem spor hem hobi amaçlı olarak yapılabiliyor.