"Ferin Batman ile Bikini Vücudu" kitabında yer alan bu önerilerle diyet motivasyonunuz hiç bitmesin!

Eminiz ki daha önce birçok diyet denemeniz olmuştur. Dolapta duran kurabiyeleri yemeden kurtulmuş ya da ofisteki bir doğum günü pastasını birçok kez reddetmişsinizdir. Bu motivasyon diyete ilk başladığınız birkaç hafta harika ilerler, kilo kaybıyla birlikte motivasyonunuz daha da artar. Daha sonra akşam yemeğinde haşlanmış sebze yemekten sıkılır, cazip bir tatlıya hayır diyemez hale gelirsiniz. Sunulan bir tatlıya “Bir çataldan bir şey olmaz” dersiniz ama sonra bir bakarsınız ki hepsi bitmiş. İşte biz de tam olarak hem duygusal hem de fiziksel olarak yaşanan bu raydan çıkmadan bahsediyoruz.

Bu sefer kilo vermek için verdiğiniz kararlardan ilki değilse de belki de doğru bir diyet motivasyonuna sahip değilsinizdir. Aslında motivasyon, kilo verme olayını sadece beslenme ve spor programı olmaktan çıkarıp başka bir boyutta değerlendiriyor. Kalıcı kilo kaybı istiyorsak yavaş yavaş doğru bir şekilde ilerleyerek kilo vermek en doğrusudur. Hedefe ulaşmadan vazgeçmek ise bu noktada vereceğiniz en kolay karardır. Psikolojik yönden de vücudu desteklemeniz diyet başarısını artıracak ve sizi hedeflerinize daha kolay götürecektir. Bu konuda ipuçlarına gelin birlikte göz atalım.



İpucu 1: Gerçekçi hedefler belirleyin

Kısa sürede sadece kaloriyi kısıtlamak yeterli olmaz. Uzun vadeli diyet başarılarının altında ise gerçekçi hedef belirlemek önemli bir yer tutar. Büyük hedefler koyup ulaşamazsanız motivasyonunuzu kaybedebilirsiniz. Bunun yerine küçük ve ulaşılması kolay hedefler koyarak başlayın. Daha sonra büyük hedefinize ulaşana kadar bunu devam ettirin. Ulaşılması kolay hedeflerinizin olması size güven verecektir.



İpucu 2: Yavaş yavaş ilerleyin

Diyette başarılı olmak, yaşam tarzı değişiklikleri yapmayı gerektirir ve bu bir gecede olmaz. Eğer yavaş yavaş ilerlerseniz kaybettiğiniz ağırlığı daha iyi korursunuz. Kısa süre aç kalarak bir an önce verilmeye çalışılan kilolar ne yazık ki kalıcı verilen kilolar değildir. Aksine açlık insanlarda sinirlilik yapar ve olumsuz etkilenen psikoloji sonrası başarısızlık oranı daha da yükselir.



İpucu 3: Zaman zaman aksilikler olabilir

Herkes zaman zaman şeytana uyabilir, bu çok normal. Güzel bir çikolatalı dondurmaya hayır demek bazen gerçekten de çok zor gelir. Ama önemli olan böyle küçük kaçamakları büyük boyutlara taşımamaktır. “Bunu yedim, o zaman şunu da yiyeyim” sendromuna yakalanırsanız kendinizi başarısızlığa sürüklersiniz.