Yaza formda girmek hepimizin amacıdır, fakat amacınız ruh, beden ve zihin olarak tam bir denge yakalamak olursa sonucunuz yaza formda girip tüm yaşamı formda geçirmek olacaktır. Bu yolda ilerlemeniz gereken zihin, beden ve ruh dengesi için yol haritanızı takip edin.

Diyetisyen ve Nefes Terapisti: Hülya Çağatay



İnsanoğlu açlığı her zaman yemek yemek ile ilişkilendirdi. Acıkmak bizim için her zaman bir şeyler yememizi gerektiren ihtiyaç hali olmuştur. Oysaki asıl açlığımız nefese duyulan açlıktır. Hücreler en çok oksijen ile beslenmeye ihtiyaç duyar. Yaşam nefes ile başlayıp nefes ile sona erer, dolayısı ile nefesin doğru alınması yaşamı her anlamda direkt etkiler. Günlük besin alımınızdan daha önemli bir yere sahip olan nefes bedenin ilk besin kaynağıdır.



Doğru nefes alamayan bir kişi tam olarak tokluk hissedemeyecektir. Her ne kadar yerse yesin daima açlık hisseden kişilerin neredeyse tamamında nefes bozuktur. Bedenin doyuma ulaşmasının tek yolu olan doğru nefes öğrenildiğinde, diyet yapmak ya da sağlıklı beslenmek çok daha kolaydır. Bir düşünün yemek yersiniz fakat mideniz tok olsa bile hala aç hissedersiniz, bu duygusal açlık durumu hem hücrelerimizin hem de bedenimizin bütün olarak oksijenden yararlanamaması ve zihnen temiz olunamaması ile alakalıdır.



Nefesiniz nasılsa yaşamınıza yansıması da aynı şekilde olacaktır. Doğru nefes teknikleri ile bedenen ve ruhen denge içinde olmanız kilo vermenizi kolaylaştırır ve açlık duygunuz hızla azalır.



Beden tipiniz ne diyor?

Beden tipiniz ne yemeniz gerektiğine dair birçok veriyi veriyor. İstediğimiz kiloya ulaşmak ve o kiloda kalabilmenin en doğru yolu bedeninize uygun beslenme planının çıkarılmasıdır. Özellikle doğru taramalar ile size uygun besinlerden oluşan özel planlama yapılarak kilo vermeniz diyet kalorisinden çok diyetin içeriğine başlı olarak ortaya çıkacaktır. Örneğin buğday sizin için iyi bir besinken bir başkası için yararlı olmayabilir. Tüm bu durumların saptanması için özel test teknikleri kullanılmalı. Bunun için mutlaka bir uzmana başvurmalısınız.









TARİFLER

1 su bardağı Hindistan cevizi sütü1 kivi1 muz2 yemek kaşığı yulafHepsini blender’dan geçirip için.1/2 su bardağı yoğurt1 çay kaşığı tarçın1 elma ya da 8 çilekElmayı/çilekleri doğrayıp tarçınla birlikte yoğurtla karıştırın.Hindistan cevizli yulaf15 badem veya fındık1 porsiyon sebze veya baklagil yemeği (1 kepçe) ya da tahıllı kuru yemişli salata1 su bardağı kefir2 dilim ekşi mayalı yüzde 100 karabuğday ekmeği2 dilim az yağlı taze kaşar100 gr et veya tavuk veya hindi veya 200 gr balık ızgara1 tatlı kaşığı zeytinyağlı limonlu salataMeyveli yoğurt