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Bikini diyeti

Yaza formda girmek hepimizin amacıdır, fakat amacınız ruh, beden ve zihin olarak tam bir denge yakalamak olursa sonucunuz yaza formda girip tüm yaşamı formda geçirmek olacaktır. Bu yolda ilerlemeniz gereken zihin, beden ve ruh dengesi için yol haritanızı takip edin.

Diyetisyen ve Nefes Terapisti: Hülya Çağatay

İnsanoğlu açlığı her zaman yemek yemek ile ilişkilendirdi. Acıkmak bizim için her zaman bir şeyler yememizi gerektiren ihtiyaç hali olmuştur. Oysaki asıl açlığımız nefese duyulan açlıktır. Hücreler en çok oksijen ile beslenmeye ihtiyaç duyar. Yaşam nefes ile başlayıp nefes ile sona erer, dolayısı ile nefesin doğru alınması yaşamı her anlamda direkt etkiler. Günlük besin alımınızdan daha önemli bir yere sahip olan nefes bedenin ilk besin kaynağıdır.

Doğru nefes alamayan bir kişi tam olarak tokluk hissedemeyecektir. Her ne kadar yerse yesin daima açlık hisseden kişilerin neredeyse tamamında nefes bozuktur. Bedenin doyuma ulaşmasının tek yolu olan doğru nefes öğrenildiğinde, diyet yapmak ya da sağlıklı beslenmek çok daha kolaydır. Bir düşünün yemek yersiniz fakat mideniz tok olsa bile hala aç hissedersiniz, bu duygusal açlık durumu hem hücrelerimizin hem de bedenimizin bütün olarak oksijenden yararlanamaması ve zihnen temiz olunamaması ile alakalıdır.

Nefesiniz nasılsa yaşamınıza yansıması da aynı şekilde olacaktır. Doğru nefes teknikleri ile bedenen ve ruhen denge içinde olmanız kilo vermenizi kolaylaştırır ve açlık duygunuz hızla azalır.

Beden tipiniz ne diyor?
Beden tipiniz ne yemeniz gerektiğine dair birçok veriyi veriyor. İstediğimiz kiloya ulaşmak ve o kiloda kalabilmenin en doğru yolu bedeninize uygun beslenme planının çıkarılmasıdır. Özellikle doğru taramalar ile size uygun besinlerden oluşan özel planlama yapılarak kilo vermeniz diyet kalorisinden çok diyetin içeriğine başlı olarak ortaya çıkacaktır. Örneğin buğday sizin için iyi bir besinken bir başkası için yararlı olmayabilir. Tüm bu durumların saptanması için özel test teknikleri kullanılmalı. Bunun için mutlaka bir uzmana başvurmalısınız.



TARİFLER
Hindistan cevizli yulaf
Malzemeler
1 su bardağı Hindistan cevizi sütü
1 kivi
1 muz
2 yemek kaşığı yulaf

Hazırlanışı
Hepsini blender’dan geçirip için.

Meyveli Yoğurt
Malzemeler
1/2 su bardağı yoğurt
1 çay kaşığı tarçın
1 elma ya da 8 çilek

Hazırlanışı
Elmayı/çilekleri doğrayıp tarçınla birlikte yoğurtla karıştırın.



Sabah
Hindistan cevizli yulaf
Ara öğün
15 badem veya fındık
Öğle
1 porsiyon sebze veya baklagil yemeği (1 kepçe) ya da tahıllı kuru yemişli salata
1 su bardağı kefir
Ara öğün
2 dilim ekşi mayalı yüzde 100 karabuğday ekmeği
2 dilim az yağlı taze kaşar
Akşam
100 gr et veya tavuk veya hindi veya 200 gr balık ızgara
1 tatlı kaşığı zeytinyağlı limonlu salata
Ara öğün
Meyveli yoğurt 

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