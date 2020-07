Gıdaların içinde yer alan enzim, vitamin ve mineralleri koruyan çiğ beslenme, sağlıklı bir akımdır. Özellikle enzimlerin korunması gıdaların içindeki yararlı besinlerin emilme hızını artırır. Ayrıca toksin atımı için destektir.



Beslenme ve Diyet Uzmanı Berrin Yiğit



Gıdaların doğal özlerini koruduğu hallerini tüketmek vücuda daha çok enzim, vitamin, protein ve sağlık katar. Antioksidan özlerin korunduğu gıdalar güne daha dinç uyanmaktan damar sağlığına, iltihaplı hastalıkların iyileşmesinden cildin ışıl ışıl olmasına kadar birçok şeyin anahtarı.



Şok diyetler, kalorisi düşük diyetler, tek besine dayalı diyetler, karbonhidratların kısılıp proteinlerin arttırıldığı diyetler ile kışın rehaveti içerisinde alınan kiloların çok kısa zaman dilimi içerisinde geri verilmesi hedefleniyor. Hızlı kilo verme arzusu ise kilo kaybının ağırlıklı olarak yağdan değil, kas ve su kitlesinden olmasına neden oluyor. Sağlıksız zayıflama diyetleriyle verilen kilolar yaz ortasında fazlası ile geri alındığı gibi metabolizmanıza zarar veriyor. İşin gerçeği; aç kalarak kilo verilmez. İhtiyacınız olan kaloriyi protein, karbonhidratlar, yağlar, lif, vitamin ve minerallerden yeterli miktarda aldığınız sağlıklı ve dengeli bir beslenme modeliyle; üç aylık bir zaman diliminde stressiz, telaşsız 12-15 kilo verebilirsiniz.



Şimdi aldığınız kiloları vermenizin, kendinizi daha zinde ve fit hissetmenizin daha enerjik olmamızın zamanı geldi... Giderek güzelleşen ve ısınan hava da fiziksel hareketliliğinizin artması için sizi teşvik edecektir. Kısacası, bahar diyete başlamak için mükemmel bir zaman. Bir diğer iyi haber ise tezgahlarda yer alan sebze ve meyvelerin doğal olarak kilo vermeyi teşvik ettiği. Dengeli bir beslenme programıyla hızlı ve sağlıklı kilo vermeniz mümkün. İşe başlarken şunları unutmayın;



• Haftada 3 gün balık, 2 gün baklagil ve 2 gün kırmızı et yiyin.

• Zayıflayabilmeniz için günde 2.5 lt su için.

• Yemekleri hazırlarken tuz koyun fakat masanızdan tuzluğu kaldırın ekstra tuz kullanmayın.



DİYETİN ANA TARİFLERİ

ÇİĞ KARNABAHAR SALATASI

Küp küp doğranmış karnabahar içine ince kıyım dereotu, maydanoz, nar taneleri, haşlanmış 4 yemek kaşığı kinoa, bir yemek kaşığı zeytinyağı, 1/2 limon suyu, 1 yemek kaşığı doğal nar ekşisi ve doğal tuzu ekleyerek karıştırın.



ŞİFA ÇORBASI

1 dilim balkabağı, 1 adet enginar, 1/2 tatlı patates, 1 soğan, 1 küçük kase suda beklemiş yeşil mercimek, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı zerdeçal, karabiber ve pul biberi çok kısık ateşte üstünü örtecek kadar suda pişirin. Blender’dan geçirip üzerine suda beklemiş çiğ bademleri doğrayın, çörek otu ve pul biberle servis edin.



YAŞASIN ZAYIFLIYORUM ÇORBASI

4 büyük boy domatesi rendeleyip pişirin. Üzerine 2 kabağı ve 1 tavuk göğsünü küp küp doğrayıp ekleyin. 2 yemek kaşığı tel şehriyeyi de ilave edip kaynamaya bırakın. Son olarak kıyılmış maydanozları ekleyin. Limon sıkıp, pul ve karabiberle afiyetle yiyin.



GÜN’AYDIRAN SALATA

İnce kıyım maydanoz, dereotu, kırmızı dolmalık biber harmanı üzerine elma sirkesi, nar ekşisi ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile sos yapın. Çörek otu serpin ve afiyetle yiyin.



KİLOSS ZAYIFLAMA ÇAYI

1 litre sıcak suya 1/4 portakal, 1/4 elmayı kabuklarıyla dilimleyin. 1 çubuk tarçın ile 3 dakika kaynatın. Ateşten alıp içine 1 poşet yeşil çay, 1 poşet rezene, 1 poşet ıhlamur, 1 tutam biberiye ve 2 karanfil ekleyin. 4 dakika demlendikten sonra süzüp, sıcak veya soğuk için.



NOT: Cildinize ışıltı katacak, bağırsakları hızlandıracak 1 litrelik özel zayıflama çayı program süresince tüketilebilir. Eğer ‘sallama çayları içmeyi unutuyorum’ diyorsanız, bu metot tam size göre. Size özel hazırlanmış bu çay karışımını taşıyarak, 4 kupa hazır çay tüketmek yerine bu karışımla ilerleyebilirsiniz.







BİLİNÇLİ BESLENEREK ZAYIFLAMA PROGRAMI

1. GÜN

UYANINCA

Limon dilimli ılık su



SABAH

Laktozsuz light süt, 3 yemek kaşığı sade yulaf ezmesi ve yarım porsiyon meyveyi karıştırıp üzerine toz tarçın serpip tüketin.



ARA ÖĞÜN

2 parmak kadar Hindistan cevizi

Yeşil çay



ÖĞLE

Doyana kadar Yaşasın Zayıflıyorum çorbası



ARA ÖĞÜN

1 yeşil elma

10 çiğ badem



AKŞAM

Çiğ karnabahar salatası ve rezene çayı



ARA ÖĞÜN (2 SAAT SONRA)

2 parmak kalınlığında taze ananas

1 adet ceviz

Ihlamur çayı



2. GÜN

UYANINCA

1 bardak limon dilimli sıcak su



SABAH

1 kutu sade probiyotik yoğurt

2 dilim ananas

5 adet ceviz

1 tatlı kaşığı keten tohumu



ARA ÖĞÜN

2.5 adet ceviz

1 fincan yeşil çay (çubuk tarçınlı)



ÖĞLE

4 yemek kaşığı narlı, 3 yemek kaşığı lorlu, yarım avokadolu bolca yeşillikli salata



ARA ÖĞÜN

1 dilim tam buğday ekmeği

1 dilim peynir

Sınırsız söğüş

1 fincan limon dilimli yeşil çay



AKŞAM

Limitsiz etsiz sebze yemeği

3 yemek kaşığı yoğurt



ARA ÖĞÜN (2 SAAT SONRA)

1 adet orta boy yeşil elma

1 çay bardağı light kefir



3. ve 4. GÜN

UYANINCA

1 bardak limon dilimli adaçayı



SABAH

1 dilim ekşi mayalı tam buğday ekmeği

1 dilim peynir

7 adet zeytin

Sınırsız söğüş

Yeşil çay



ARA ÖĞÜN

2 veya 3 dilim Hindistan cevizi



ÖĞLE

2 adet bolca dereotu ve soğanlı pişmiş enginar

3 yemek kaşığı nar ilave edilmiş dereotu ve maydanoz salatası



ARA ÖĞÜN

1 adet orta boy yeşil elma

1 su bardağı light kefir



AKŞAM

1 büyük boy derisiz ızgara veya fırın balık ve bolca rokalı salata

1 fincan yeşil çay



ARA ÖĞÜN (2 SAAT SONRA)

1-2 adet kuru hurma

Papatya veya ıhlamur çayı



5. ve 6. GÜN

UYANINCA

1 bardak limon dilimli beyaz veya yeşil çay

2 adet kuru erik



SABAH (15 DAKİKA SONRA)

2 yumurta akıyla hazırlanmış omlet

Gün’aydıran Salata

1 fincan çubuk tarçınlı ıhlamur çayı



ARA ÖĞÜN

1 adet kuru hurma

1 adet ceviz veya 5 adet çiğ badem

1 fincan karanfil ile demlenmiş yeşil çay



ÖĞLE

Sınırsız şifa çorbası



ARA ÖĞÜN

1 kutu sade probiyotik yoğurt ve 1 orta boy kabuklu armut



AKŞAM

İLK AKŞAM

200 gr ızgara yağsız et

Akdeniz yeşillikleri



İKİNCİ AKŞAM

Limitsiz ıspanak yemeği

3 yemek kaşığı pişmiş karabuğday

2 yemek kaşığı yoğurt

Yemek sonrası çayı (rezene, nane, limon dilimi ile 1 kupada 3 dakika demleyin)



ARA ÖĞÜN (2 SAAT SONRA)

1 dilim ananas ve 1 adet kivi

1 çay bardağı light kefir

Yatmadan önce: 1 bardak papatya çayı



7. GÜN

UYANINCA

1 bardak limon dilimli sıcak su (1 çay kaşığı organik bal ekleyin)



SABAH

3 yumurta akı ile maydanozlu mantarlı omlet

7 adet zeytin

1 dilim ekşi mayalı tam buğday ekmeği



ARA ÖĞÜN

1 su bardağı light kefir



ÖĞLE

Sınırsız, etsiz sebze yemeği (patates, bezelye, mantar, yer elması hariç)

1 kase light yoğurt (bol ince kıyım dereotu, pul biber ile)



ARA ÖĞÜN

1 adet orta boy yeşil elma

10 adet tuzsuz badem



AKŞAM

150 gr ızgara et ve limitsiz fırın sebzeler

Yemek sonrası çayı (rezene, yasemin, limon dilimi ile 1 kupada 3 dakika demleyin)



ARA ÖĞÜN (2 SAAT SONRA)

1 adet kivi

Yatmadan önce: 1 bardak melisa çayı