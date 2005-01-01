Beslenme ve Diyet Uzmanı Berrin Yiğit
Gıdaların doğal özlerini koruduğu hallerini tüketmek vücuda daha çok enzim, vitamin, protein ve sağlık katar. Antioksidan özlerin korunduğu gıdalar güne daha dinç uyanmaktan damar sağlığına, iltihaplı hastalıkların iyileşmesinden cildin ışıl ışıl olmasına kadar birçok şeyin anahtarı.
Şok diyetler, kalorisi düşük diyetler, tek besine dayalı diyetler, karbonhidratların kısılıp proteinlerin arttırıldığı diyetler ile kışın rehaveti içerisinde alınan kiloların çok kısa zaman dilimi içerisinde geri verilmesi hedefleniyor. Hızlı kilo verme arzusu ise kilo kaybının ağırlıklı olarak yağdan değil, kas ve su kitlesinden olmasına neden oluyor. Sağlıksız zayıflama diyetleriyle verilen kilolar yaz ortasında fazlası ile geri alındığı gibi metabolizmanıza zarar veriyor. İşin gerçeği; aç kalarak kilo verilmez. İhtiyacınız olan kaloriyi protein, karbonhidratlar, yağlar, lif, vitamin ve minerallerden yeterli miktarda aldığınız sağlıklı ve dengeli bir beslenme modeliyle; üç aylık bir zaman diliminde stressiz, telaşsız 12-15 kilo verebilirsiniz.
Şimdi aldığınız kiloları vermenizin, kendinizi daha zinde ve fit hissetmenizin daha enerjik olmamızın zamanı geldi... Giderek güzelleşen ve ısınan hava da fiziksel hareketliliğinizin artması için sizi teşvik edecektir. Kısacası, bahar diyete başlamak için mükemmel bir zaman. Bir diğer iyi haber ise tezgahlarda yer alan sebze ve meyvelerin doğal olarak kilo vermeyi teşvik ettiği. Dengeli bir beslenme programıyla hızlı ve sağlıklı kilo vermeniz mümkün. İşe başlarken şunları unutmayın;
• Haftada 3 gün balık, 2 gün baklagil ve 2 gün kırmızı et yiyin.
• Zayıflayabilmeniz için günde 2.5 lt su için.
• Yemekleri hazırlarken tuz koyun fakat masanızdan tuzluğu kaldırın ekstra tuz kullanmayın.
DİYETİN ANA TARİFLERİ
ÇİĞ KARNABAHAR SALATASI
Küp küp doğranmış karnabahar içine ince kıyım dereotu, maydanoz, nar taneleri, haşlanmış 4 yemek kaşığı kinoa, bir yemek kaşığı zeytinyağı, 1/2 limon suyu, 1 yemek kaşığı doğal nar ekşisi ve doğal tuzu ekleyerek karıştırın.
ŞİFA ÇORBASI
1 dilim balkabağı, 1 adet enginar, 1/2 tatlı patates, 1 soğan, 1 küçük kase suda beklemiş yeşil mercimek, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı zerdeçal, karabiber ve pul biberi çok kısık ateşte üstünü örtecek kadar suda pişirin. Blender’dan geçirip üzerine suda beklemiş çiğ bademleri doğrayın, çörek otu ve pul biberle servis edin.
YAŞASIN ZAYIFLIYORUM ÇORBASI
4 büyük boy domatesi rendeleyip pişirin. Üzerine 2 kabağı ve 1 tavuk göğsünü küp küp doğrayıp ekleyin. 2 yemek kaşığı tel şehriyeyi de ilave edip kaynamaya bırakın. Son olarak kıyılmış maydanozları ekleyin. Limon sıkıp, pul ve karabiberle afiyetle yiyin.
GÜN’AYDIRAN SALATA
İnce kıyım maydanoz, dereotu, kırmızı dolmalık biber harmanı üzerine elma sirkesi, nar ekşisi ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile sos yapın. Çörek otu serpin ve afiyetle yiyin.
KİLOSS ZAYIFLAMA ÇAYI
1 litre sıcak suya 1/4 portakal, 1/4 elmayı kabuklarıyla dilimleyin. 1 çubuk tarçın ile 3 dakika kaynatın. Ateşten alıp içine 1 poşet yeşil çay, 1 poşet rezene, 1 poşet ıhlamur, 1 tutam biberiye ve 2 karanfil ekleyin. 4 dakika demlendikten sonra süzüp, sıcak veya soğuk için.
NOT: Cildinize ışıltı katacak, bağırsakları hızlandıracak 1 litrelik özel zayıflama çayı program süresince tüketilebilir. Eğer ‘sallama çayları içmeyi unutuyorum’ diyorsanız, bu metot tam size göre. Size özel hazırlanmış bu çay karışımını taşıyarak, 4 kupa hazır çay tüketmek yerine bu karışımla ilerleyebilirsiniz.
BİLİNÇLİ BESLENEREK ZAYIFLAMA PROGRAMI
1. GÜN
UYANINCA
Limon dilimli ılık su
SABAH
Laktozsuz light süt, 3 yemek kaşığı sade yulaf ezmesi ve yarım porsiyon meyveyi karıştırıp üzerine toz tarçın serpip tüketin.
ARA ÖĞÜN
2 parmak kadar Hindistan cevizi
Yeşil çay
ÖĞLE
Doyana kadar Yaşasın Zayıflıyorum çorbası
ARA ÖĞÜN
1 yeşil elma
10 çiğ badem
AKŞAM
Çiğ karnabahar salatası ve rezene çayı
ARA ÖĞÜN (2 SAAT SONRA)
2 parmak kalınlığında taze ananas
1 adet ceviz
Ihlamur çayı
2. GÜN
UYANINCA
1 bardak limon dilimli sıcak su
SABAH
1 kutu sade probiyotik yoğurt
2 dilim ananas
5 adet ceviz
1 tatlı kaşığı keten tohumu
ARA ÖĞÜN
2.5 adet ceviz
1 fincan yeşil çay (çubuk tarçınlı)
ÖĞLE
4 yemek kaşığı narlı, 3 yemek kaşığı lorlu, yarım avokadolu bolca yeşillikli salata
ARA ÖĞÜN
1 dilim tam buğday ekmeği
1 dilim peynir
Sınırsız söğüş
1 fincan limon dilimli yeşil çay
AKŞAM
Limitsiz etsiz sebze yemeği
3 yemek kaşığı yoğurt
ARA ÖĞÜN (2 SAAT SONRA)
1 adet orta boy yeşil elma
1 çay bardağı light kefir
3. ve 4. GÜN
UYANINCA
1 bardak limon dilimli adaçayı
SABAH
1 dilim ekşi mayalı tam buğday ekmeği
1 dilim peynir
7 adet zeytin
Sınırsız söğüş
Yeşil çay
ARA ÖĞÜN
2 veya 3 dilim Hindistan cevizi
ÖĞLE
2 adet bolca dereotu ve soğanlı pişmiş enginar
3 yemek kaşığı nar ilave edilmiş dereotu ve maydanoz salatası
ARA ÖĞÜN
1 adet orta boy yeşil elma
1 su bardağı light kefir
AKŞAM
1 büyük boy derisiz ızgara veya fırın balık ve bolca rokalı salata
1 fincan yeşil çay
ARA ÖĞÜN (2 SAAT SONRA)
1-2 adet kuru hurma
Papatya veya ıhlamur çayı
5. ve 6. GÜN
UYANINCA
1 bardak limon dilimli beyaz veya yeşil çay
2 adet kuru erik
SABAH (15 DAKİKA SONRA)
2 yumurta akıyla hazırlanmış omlet
Gün’aydıran Salata
1 fincan çubuk tarçınlı ıhlamur çayı
ARA ÖĞÜN
1 adet kuru hurma
1 adet ceviz veya 5 adet çiğ badem
1 fincan karanfil ile demlenmiş yeşil çay
ÖĞLE
Sınırsız şifa çorbası
ARA ÖĞÜN
1 kutu sade probiyotik yoğurt ve 1 orta boy kabuklu armut
AKŞAM
İLK AKŞAM
200 gr ızgara yağsız et
Akdeniz yeşillikleri
İKİNCİ AKŞAM
Limitsiz ıspanak yemeği
3 yemek kaşığı pişmiş karabuğday
2 yemek kaşığı yoğurt
Yemek sonrası çayı (rezene, nane, limon dilimi ile 1 kupada 3 dakika demleyin)
ARA ÖĞÜN (2 SAAT SONRA)
1 dilim ananas ve 1 adet kivi
1 çay bardağı light kefir
Yatmadan önce: 1 bardak papatya çayı
7. GÜN
UYANINCA
1 bardak limon dilimli sıcak su (1 çay kaşığı organik bal ekleyin)
SABAH
3 yumurta akı ile maydanozlu mantarlı omlet
7 adet zeytin
1 dilim ekşi mayalı tam buğday ekmeği
ARA ÖĞÜN
1 su bardağı light kefir
ÖĞLE
Sınırsız, etsiz sebze yemeği (patates, bezelye, mantar, yer elması hariç)
1 kase light yoğurt (bol ince kıyım dereotu, pul biber ile)
ARA ÖĞÜN
1 adet orta boy yeşil elma
10 adet tuzsuz badem
AKŞAM
150 gr ızgara et ve limitsiz fırın sebzeler
Yemek sonrası çayı (rezene, yasemin, limon dilimi ile 1 kupada 3 dakika demleyin)
ARA ÖĞÜN (2 SAAT SONRA)
1 adet kivi
Yatmadan önce: 1 bardak melisa çayı