Gelin kilo vermeyi başka bir bahara ertelemeyin. Kalın kazaklar, bereler, paltolar ve atkılar ile vedalaşma zamanı yaklaşıyor... Yaza hazırlık dönemi yaklaştıkça dört bir yanımızı hızlı kilo verme telaşı sarıyor.

Beslenme ve diyet uzmanı: Banu Kazanç



Şok diyetler, kalorisi düşük diyetler, tek besine dayalı diyetler, karbonhidratların kısılıp proteinlerin arttırıldığı diyetler ile kışın rehaveti içerisinde alınan kiloların çok kısa zaman dilimi içerisinde geri verilmesi hedefleniyor. Hızlı kilo verme arzusu ise kilo kaybının ağırlıklı olarak yağdan değil, kas ve su kitlesinden olmasına neden oluyor. Sağlıksız zayıflama diyetleriyle verilen kilolar yaz ortasında hatta bazen deniz kıyısında boy bile gösteremeden fazlası ile geri alındığı gibi metabolizmanıza zarar veriyor. İşin gerçeği; aç kalarak kilo verilmez. İhtiyacınız olan kaloriyi protein, karbonhidratlar, yağlar, lif, vitamin ve minerallerden yeterli miktarda aldığınız sağlıklı ve dengeli bir beslenme modeliyle; yaza kadar üç aylık bir zaman diliminde stressiz, telaşsız 12-15 kilo verebilirsiniz.



O halde, baharın başlaması ile muhtemelen aldığınız kiloları vermenizin, kendinizi daha zinde ve fit hissetmenizin daha enerjik olmamızın zamanı geldi, diyelim. Giderek güzelleşen ısınan hava da fiziksel hareketliliğinizin artması için iyi bir fırsat olacaktır.



Kısacası, bahar diyete başlamak için mükemmel bir zaman. Bir diğer iyi haber ise ilkbaharda tezgahlarda yer alan sebze ve meyvelerin doğal olarak kilo vermeyi teşvik ettiği. Dengeli bir beslenme programıyla hızlı ve sağlıklı kilo vermeniz mümkün. İşe başlarken şunları unutmayın;



• Haftada 3 gün balık, 2 gün baklagil ve 2 gün kırmızı et yiyin.

• Zayıflayabilmeniz için günde 2.5 lt su için.



• Yemekleri hazırlarken tuz koyun fakat masanızdan tuzluğu kaldırın ekstra tuz kullanmayın.



• Günlük ekmek tüketiminiz 3-4 dilimi geçmesin. Daha çok doyuran çok tahıllı ekmeği ya da tam buğday ekmeğini tercih edin.



• Makarna, pilav, bulgur, patates gibi fazla karbonhidrat içeren yiyecekleri haftada 2 defa öğle öğününde yemeye özen gösterin. Özellikle yediğiniz pilav, makarna gibi yiyeceklerin hızlı bir şekilde yağa dönüşmemesi için yanında mutlaka protein içeren yiyeceklerle karışık tüketin. Örneğin; makarna ve yoğurt, bulgur pilavı ve kuru baklagiller gibi.



• Canınız tatlı istediğinde, haftada 1 olmak şartı ile tatlıyı 16.00-17.00 ara öğününde tüketin.



• Aşırı açlık hissettiğiniz dönemlerde protein ağırlıklı diyet yapın. Et, tavuk, balık gibi besinler tüketin. Zengin protein içeren yiyecekler kan şekerini iyi dengeleyip açlık hissini bastıracaktır ve iyi kilo vermenizi sağlayacaktır.



• Haftada 3 gün balık yemeyi unutmayın. Balıkta omega 3 ve omega 6 yağ asitleri bulunuyor. Balıktan gelen bu kaliteli yağlar kolesterol ve kan yağlarını düşürmenin yanında metabolizmayı da hızlandırıyor. Özellikle yağlı balıklar metabolizmanın iyi çalışmasını sağlar. Somon, uskumru, sardalye ve ton balığını tercih etmelisiniz.



• Aynı saatlerde yemek yemeye özen gösterin. Düzenli ve saatinde yemek yediğinizde metabolizmanız daha iyi çalışır.



• Günde 2 fincan kahve tüketebilirsiniz ama daha fazla değil.



• Haftada beş gün yarım saat yürüyün.



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