Diyetleriniz hep yarım mı kalıyor?

Şeyda Coşkun'dan diyet motivasyonu için öneriler:

- Kilolarınızdan kurtulma hedefinizi ertelemeyin. İşe hemen koyulun. Unutmayın fiziksel hafiflik, ruhsal rahatlama ve enerji düzeyinin yükselmesini sağlar. Bu da sağlıklı ve mutlu bir hayatın kapılarını açar.

- Yakınlarınızı motive edin: Sağlıklı beslenme alışkanlığı küçük yaşta ailenizin ve arkadaşlarınızın yönlendirmesiyle olur. Yaşınız ilerledikçe, kilonuzun farkına vardıkça çevrenizdekilerin ve ailenizin sizin üzerindeki etkisini daha iyi anlarsınız. Kilo vermek için hem kendinizi hem de çevrenizi motive edin.

- Ne istediğinize karar verin: Aynaya baktığınızda sahip olmak istediğiniz vücudu mu görmek istersiniz yoksa fazladan doldurulmuş bir tabak mı görmek istersiniz? Gerçekten ne istediğinize karar verin. ‘Kilo veremezsin’, ‘Sen zayıflayamazsın’ gibi cümleleri arkanızda bırakın. Sizi olumsuz etkileyebilecek hiçbir yoruma kulak asmayın. Sağlıklı görünmek ve kaliteli bir yaşam sürmek için harekete geçin.

