Deve dikeni, karaciğer sorunları başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geliyor. Farklı kullanım şekilleri ve yan etkilerinin de bilinmesi gerekiyor.

Başta sağlık sorunları olmak üzere pek çok problemin çözümünü doğada bulmak mümkün. Örneğin bilimsel ismi ‘silybum marianum’ olan deve dikeni, özellikle karaciğer sorununa iyi gelmesiyle meşhur. Akdeniz ve Karadeniz bölgesinde yaygın görülen, mor renkli çiçeklerinin yanı sıra yeşil dikensi yapraklarıyla kolayca ayırt edilebilen deve dikenine hep birlikte daha yakından bakabiliriz.





Karaciğeri Hastalıklardan Koruyor

Deve dikeni tohumu en çok karaciğeri hastalıklardan koruma özelliğiyle öne çıkıyor. Yüksek alkol tüketimi sebebiyle zarar gören karaciğerlere iyi geldiği gibi karaciğer kanseri gibi çok ciddi ve yaygın kanser türüne karşı da vücudu koruyor. Dünyada yapılan bilimsel araştırmalar da bu bitkiyi kullanan kişilerin karaciğer fonksiyonlarında zamanla gözle görülür bir iyileşme olduğunu kanıtlıyor.





Beyin Sağlığına İyi Geliyor

Günümüzde her geçen yıl daha da artan Alzheimer gibi hastalıklar beyin sağlığının ve beyni her yaşta en iyi şekilde korumak gerektiğinin önemini gösteriyor. Nörolojik hastalıkların tedavisinde de uzun yıllardır yararlanılan deve dikeni, yaşla birlikte azalan beyin fonksiyonlarını koruyarak daha uzun ve kaliteli bir hayat sürmeye yardım ediyor.





Kolesterolü Düşürüyor

Kandaki kolesterol düzeyinin yüksek olması kişileri kalp ve damar hastalıklarına açık hale getiriyor. Türkiye’deki hem kadın hem de erkek ölümlerinin en yaygın sebebi kalp ve damar hastalıkları... Bu nedenle yüksek kolesterolü düşürmek uzun ve sağlıklı bir ömür sürmek için çok önemli. Deve dikeni de kanı temizleyici etkisiyle yüksek kolesterolün düşürülmesinde büyük rol oynadığı için uzmanlar tarafından öneriliyor.





İdrar Yolu Problemlerinden Koruyor

İdrar yollarıyla ilgili sorunlar genelde böbreklerin ne kadar çalıştığıyla ilgili. Böbreklerin daha iyi çalışmasını sağlayan deve dikeni, doğal olarak idrar yolu kaynaklı hastalıklardan da koruyor.









Cilt Sağlığına İyi Geliyor

Deve dikeni tohumu içindeki silimarin ile sedef, sivilce, kaşıntı, cilt lekesi gibi hastalıklara iyi geliyor. Konu hakkındaki bilimsel araştırmalar kısıtlı olsa da yaşlanmanın cilt üzerindeki etkilerini azaltıyor.





Deve Dikeni Nasıl Kullanılır?

Yağ, tohum, çay, süt ve hap formlarında bulunabilen deve dikeni, haliyle farklı şekillerde kullanım için de uygun. Ancak en çok çay şeklinde kullanılması uygun görülüyor. Kaynamış suyun içine bir yemek kaşığı ilave edip 3 dakika bekleyerek hızlıca çayını hazırlayabilirsiniz. Çayı nane ya da limon ile birlikte de içilebilir. Ancak unutmayın ki çok fazla tüketildiği zaman ishal yapma riski var.





Yan Etkileri ve Zararları Neler?

Daha bilinçli şekilde kullanmak için deve dikeni yan etkileri ve zararları hakkında bilgi sahibi olmalısınız;