Dr. Pierre Dukan İstanbul'daydı

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Dr. Pierre Dukan ilk kez İstanbul’a gelerek meslektaşları ve takipçileriyle buluştu.

Dukan Diyeti’nin yaratıcısı sağlıklı yaşam ve beslenme uzmanı Dr. Pierre Dukan ilk kez İstanbul’a gelerek meslektaşları ve takipçileriyle buluştu. Türkiye’den takipçilerinin de damak zevkine uygun tariflere yer verdiği yeni kitabı “Dukan Diyeti’nde İstediğiniz Kadar Yiyebileceğiniz 100 Besin”i anlatan ve diyet programına ilişkin detayları paylaşan Dukan çağın sorunu olarak tanımladığı obeziteye dikkat çekti.



Dr. Pierre Dukan’ın “hayatının bir özeti” olarak tanımladığı Dukan Diyeti önce bir diyet, sonra bir plan ve en sonunda da bir yaşam tarzı olarak geliştirildi. Bir bütün olarak algılanması gereken bu sistem tıpkı bir toplum gibi, birlikte ilerleme ve sınırların, kültürlerin ötesine geçme amacı taşıyor. Dukan otuz beş yıllık birikimi ve deneyiminin sonunda, yönteminin, dünyada hızla yayılan obezite ile mücadelede etkin bir yöntem olduğunu vurguluyor.



Pierre Dukan bu yöntem 6 kilit kavram üzerine kuruyor

* 72 hayvansal ve deniz, 28 bitkisel; toplam 100 besin

* Bu 100 besin istenildiği kadar tüketilebiliyor

* Kilo vermek isteyen kişiyi ilk günden itibaren yönlendiren, dört evreden oluşan güçlü bir yapı

*İdeal kilonun sabitlenebilmesi için büyük önem taşıyan güçlendirme ve koruma evreleri

* Büyük önem taşıyan ve önerilen fiziksel egzersiz: Yürüyüş



