Dukan Diyeti listesi

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Dukan Diyeti nedir? Dukan Diyeti nasıl uygulanır? Dukan Diyeti ne demektir? Dukan Diyeti hakkında aklınızda oluşmuş soru işaretlerini cevaplıyoruz.

Hayatınız boyunca sürdürebileceğiniz ve birbirinden başarılı teknikleri ile herkesi adından bahsettiren Dukan ve Diyeti gerçekten son yılların en çarpıcı isimlerinden. Siz de merak ediyor ve incelemek için sabırsızlanıyorsanız işte size Dukan Diyeti Listesi...



1. Aşama: .Bu evrede sadece protein bazlı beslenilir. (balık, yağsız süt ürünleri, et)

2. Aşama: Sırasıyla önce sebze sonra protein günleri uygulanır. Sadece “protein günleri”. Sebze belirlenen günlerde sınırsız olarak tüketilebilir.

3. Aşama: Her gün protein ve sebze tüketilir ama bu sürede çok abartmamak kaydı ile meyve de tüketilir. Çok istenilmesi halinde üç dilim kepekli ekmek ve bir miktar peynir yenebilir. Bunlarla birlikte bir hafta içerisinde 1 veya 2 günü karbonhidrat bazlı beslenilebilir. (unlu mamüller ve makarna vb.) Bir ay içerinde 2 gün kendinizi serbest bırakıp, çok abartmamak kaydı ile istenilen yiyecekler tüketilip, bünyeniz rahatlatılabilir.

4. Aşama: Haftanın belirlenen bir gününde sadece protein bazlı beslenilmelidir. Bunun dışındaki günlerde yağlı besin tüketimi haricinde istenilen yemekler yenilebilir.



Dukan Diyeti Listesi ve Kuralları

1. Sığır ve dana eti, hatta tavşan eti yiyebilirsiniz ama kuzu eti kesinlikle yasaktır. Etlerin yağlı kısımları yenilmemelidir. Eti tüketirken ızgara, fırında pişirilmiş veya haşlanmış olarak yenilmelidir. (Tabii sıvı yağ, tereyağı ve herhangi bir krema ya da sos eklememelidir.)

2. Beyaz etlerden tavuk ve hindi eti yenilebilir.

3. Az yağlı ya da yağsız jambon tüketebilirsiniz. Şarküteri ürünleri, pişmiş ya da tütsülenmiş jambon yenilmemelidir.

4. Sığır eti, dana eti ve tavuk ciğeri istenildiği gibi yenilebilir.

5. Bütün balıkları; taze, dondurulmuş, tütsülenmiş, konserve, kurutulmuş halde yiyebilirsiniz. Ancak yağda veya herhangi bir yağlı krema ile pişirilmemelidir.

6. Tüm kabuklu deniz hayvanlarını tüketebilirsiniz.

7. Günde iki yumurtadan daha fazlasını yiyebilirsiniz. Eğer yüksek kolesterol sorununuz varsa, hafta üç ya da dört yumurta sarısını tüketebilirsiniz. Yumurtanın beyazı yasaktır.

8. Yağsız süt ürünleri; yoğurt, süzme peynir, yağsız süt tüketebilirsiniz. Sade yoğurt ya da Hindistan cevizi, vanilya, limon ile tatlandırılmış yoğurt sınırsız!

9. Tatlandırıcılar, sirke, baharatlar, şifalı otlar, sarımsak, soğan, salatalık, limon suyu (sadece yiyeceklerin üzerinde, içecek olarak değil ), hardal, tuz ( ölçülü miktarda ), ölçülü miktarda şekersiz doğal ketçap yenilebilir.

