Sporla olan ilişkinizi gözden geçirin, derin bir nefes alın ve bu sefer başarın!
1. Fitness karakterinizi bulun!
Vücudunuzu ve kişiliğinizi en iyi
siz biliyorsunuz. Öncelikle sabah
insanı mı yoksa gece insanı
mı olduğunuza karar verin.
Dışarıda mı yoksa içeride mi vakit
geçirmeyi seversiniz? Rekabetçi
misiniz yoksa değil misiniz? Kendi
kendinizin antrenörü olun. Sabah
insanıysanız koşmak tam size
göre! Güne temiz havada koşuyla
başlayın. Gece insanı olduğunuzu
düşünüyorsanız bir spor salonuna
kaydolun ve iş çıkışı sporunuzu
yaptıktan sonra, geceye devam
edin.
2. Endorfin
hormonuyla
tanışın
Mutluluk hormonu ya da
doğal ağrı kesici olarak da
bilinen endorfin hormonu
spor yapma alışkanlığının en
önemli unsurlarından biri. Spor
yaparken yorulmadan kendinizi
rahat hissetmezsiniz. Bunun
nedeni endorfin hormonu.
Düzenli yapılan sporun insanı
rahatlatmasını bu hormon
sağlıyor. Spor yapmadığınız gün
kendinizi iyi hissetmemeniz de
bundan kaynaklanır. Bu duygu
içinize yerleştikten sonra sporu
aksatmayacaksınız.
3. Antrenman
günlüğü tutun
“Ben planlama yapmadan
da düzenli sporumu yaparım”
diyorsanız bu harika! Ama pes
etmeye yatkın görünüyorsanız
kendinize renkli, güzel bir
fitness defteri alın ve spor
günlüğünüzü oluşturun. İlk
olarak dört haftalık bir plan
yapın. Yürüyüş, koşu, yüzme
vs… Saatlerinizi kendi yaşam
şeklinize göre belirleyin
ve hemen başlayın! Ve
mutlaka gerçekçi olun. Eğer
cumartesi gecesi bir davete
gidecekseniz pazar sabahına
koşu yazmayın.
4. Dakikalarla düşünün
Eğer haftada beş kez spor
yapmak sizin için elde
edilemeyecek bir başarıysa
zaman kavramınızı değiştirin.
Kendinize dakikalarla sınır
koyun. Örneğin haftada 100
dakika hedef koyun ve bu
hedefi istediğiniz zamanlarda
tamamlayın. Ama en önemlisi bu
sürenin altına düşmeyeceğinize
dair kendinize söz verin. Zamanla
dakikaları arttırmak sizin için çok
daha kolay olacak.
5. 10 dakikanızı ayırın
Yağmur yağıyor olabilir,
çok yorgun olabilirsiniz,
sevgilinizi günlerdir görmüyor
da olabilirsiniz ama hiçbir
mazeret 10 dakikanızı spora
ayıramayacak kadar önemli
olmamalı. Günde 10 dakika
birçok insan için sadece bir duş
alma vakti, kimi için de
kahve molasının yarısı.
Saatinizin alarmını
kurun, günde sadece
10 dakikayla işe
koyulun.
6. Twitter ya da facebook kullanın
Sosyal medyayı egzersizlerinizin
bir parçası olarak kullanabilirsiniz.
Nasıl mı? Spor hocanızı takip edin
ve sizin gibi spor yapmaya karar
veren arkadaşlarınızla yazışarak
birbirinizi motive edin. Tüm spor
müdavimlerini takip etmek
zorunda değilsiniz, egzersiz ve
spor konularında iyi tavsiyeler
veren birkaç kişiyi hatta ünlülerin
spor hocalarını takip etmek size
yardımcı olacak.
7. Tutkulu olun
Uzmanlar, içinizdeki spor
yapma hevesi konusunda ilk
bir ayın çok önemli olduğunu
söylüyor. Haftanın belirli günleri
telefonunuzun ajandasına notlar
alın ve hatırlatmalar koyun.
Gerçekten inandığınız takdirde
sporu hayatınızın içine adapte
edebilirsiniz.
8. Yeşil bir yere gidin
Açık havada spor yapmak
motivasyonunuzu arttıracak.
Özellikle yeşilliği bol olan bir
parkurda ya da ormanda
koşmaya çalışın. Böylece oksijenle
birlikte ruhunuz da spor yapacak.
Haftanın belli günleri için farklı
farklı yeşil alanlar seçin ve kendi
kendinizin spor alanlarını oluşturun.
9. Doğru adımı atın
Birçok dergi ya da internet sitesi
size bir arkadaşınızla birlikte
spor yapmanın çok daha
eğlenceli olacağını söyler.
Ama bu bazen dezavantaja
dönüşebilir. Spor yapmanın
bireysel bir aktivite olduğunu
unutmayın! Bu yüzden kimseye
bağlı kalmamaya çalışın ve
kendi düzeninizi kurarak doğru
adımı atın.
10. Hedefinizi yüksek tutun
Amacınız 1-2 beden incelmekse öncelikle yeni sezondan çok güzel
bir elbise seçin ama bedeni size küçük olsun. Sonra da on elbiseye
girebilmek için mücadelenizden vazgeçmeyin! Bu tip hedefler
belirlemek motivasyonunuzu artırmak ve sporu hayatınıza dahil
etmek için size yardımcı olacak.
En çok söyleyen mazaretler
Zaman yok
Spor yapmayanların birinci mazereti ‘zamanım
yok’ cümlesidir. Etrafınızdaki düzenli spor yapan
insanlara ‘nasıl vakit buluyorsunuz?’ sorusunu
yöneltin. Sorunuzun cevabı sizi mutlaka
şaşırtacak. Ne kadar kolay olduğunu onlardan
dinleyebilirsiniz.
Duş almak zor geliyor
Duş almak sizi yormaz aksine çok daha iyi
hissettirir. Duş için kendinize sadece beş dakika
verin. Hızlandırılmış bir duş sonrası kendinizi çok
daha rahatlamış hissedeceksiniz.
Çok masraflI
Koşmak bedava, yürümek bedava,
arkadaşlarınızla toplanıp sahilde egzersiz
yapmak bedava… İnternetteki egzersiz
videolarından yararlanmak da bedava. Sıradaki
mazeret?