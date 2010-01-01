Egzersizi sevdirecek 10 öneri

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Sporla olan ilişkinizi gözden geçirin, derin bir nefes alın ve bu sefer başarın!

1. Fitness karakterinizi bulun!

Vücudunuzu ve kişiliğinizi en iyi siz biliyorsunuz. Öncelikle sabah insanı mı yoksa gece insanı mı olduğunuza karar verin. Dışarıda mı yoksa içeride mi vakit geçirmeyi seversiniz? Rekabetçi misiniz yoksa değil misiniz? Kendi kendinizin antrenörü olun. Sabah insanıysanız koşmak tam size göre! Güne temiz havada koşuyla başlayın. Gece insanı olduğunuzu düşünüyorsanız bir spor salonuna kaydolun ve iş çıkışı sporunuzu yaptıktan sonra, geceye devam edin.



2. Endorfin hormonuyla tanışın

Mutluluk hormonu ya da doğal ağrı kesici olarak da bilinen endorfin hormonu spor yapma alışkanlığının en önemli unsurlarından biri. Spor yaparken yorulmadan kendinizi rahat hissetmezsiniz. Bunun nedeni endorfin hormonu. Düzenli yapılan sporun insanı rahatlatmasını bu hormon sağlıyor. Spor yapmadığınız gün kendinizi iyi hissetmemeniz de bundan kaynaklanır. Bu duygu içinize yerleştikten sonra sporu aksatmayacaksınız.



3. Antrenman günlüğü tutun

“Ben planlama yapmadan da düzenli sporumu yaparım” diyorsanız bu harika! Ama pes etmeye yatkın görünüyorsanız kendinize renkli, güzel bir fitness defteri alın ve spor günlüğünüzü oluşturun. İlk olarak dört haftalık bir plan yapın. Yürüyüş, koşu, yüzme vs… Saatlerinizi kendi yaşam şeklinize göre belirleyin ve hemen başlayın! Ve mutlaka gerçekçi olun. Eğer cumartesi gecesi bir davete gidecekseniz pazar sabahına koşu yazmayın.



4. Dakikalarla düşünün

Eğer haftada beş kez spor yapmak sizin için elde edilemeyecek bir başarıysa zaman kavramınızı değiştirin. Kendinize dakikalarla sınır koyun. Örneğin haftada 100 dakika hedef koyun ve bu hedefi istediğiniz zamanlarda tamamlayın. Ama en önemlisi bu sürenin altına düşmeyeceğinize dair kendinize söz verin. Zamanla dakikaları arttırmak sizin için çok daha kolay olacak.



5. 10 dakikanızı ayırın

Yağmur yağıyor olabilir, çok yorgun olabilirsiniz, sevgilinizi günlerdir görmüyor da olabilirsiniz ama hiçbir mazeret 10 dakikanızı spora ayıramayacak kadar önemli olmamalı. Günde 10 dakika birçok insan için sadece bir duş alma vakti, kimi için de kahve molasının yarısı. Saatinizin alarmını kurun, günde sadece 10 dakikayla işe koyulun.



6. Twitter ya da facebook kullanın

Sosyal medyayı egzersizlerinizin bir parçası olarak kullanabilirsiniz. Nasıl mı? Spor hocanızı takip edin ve sizin gibi spor yapmaya karar veren arkadaşlarınızla yazışarak birbirinizi motive edin. Tüm spor müdavimlerini takip etmek zorunda değilsiniz, egzersiz ve spor konularında iyi tavsiyeler veren birkaç kişiyi hatta ünlülerin spor hocalarını takip etmek size yardımcı olacak.



7. Tutkulu olun

Uzmanlar, içinizdeki spor yapma hevesi konusunda ilk bir ayın çok önemli olduğunu söylüyor. Haftanın belirli günleri telefonunuzun ajandasına notlar alın ve hatırlatmalar koyun. Gerçekten inandığınız takdirde sporu hayatınızın içine adapte edebilirsiniz.



8. Yeşil bir yere gidin

Açık havada spor yapmak motivasyonunuzu arttıracak. Özellikle yeşilliği bol olan bir parkurda ya da ormanda koşmaya çalışın. Böylece oksijenle birlikte ruhunuz da spor yapacak. Haftanın belli günleri için farklı farklı yeşil alanlar seçin ve kendi kendinizin spor alanlarını oluşturun.



9. Doğru adımı atın

Birçok dergi ya da internet sitesi size bir arkadaşınızla birlikte spor yapmanın çok daha eğlenceli olacağını söyler. Ama bu bazen dezavantaja dönüşebilir. Spor yapmanın bireysel bir aktivite olduğunu unutmayın! Bu yüzden kimseye bağlı kalmamaya çalışın ve kendi düzeninizi kurarak doğru adımı atın.



10. Hedefinizi yüksek tutun

Amacınız 1-2 beden incelmekse öncelikle yeni sezondan çok güzel bir elbise seçin ama bedeni size küçük olsun. Sonra da on elbiseye girebilmek için mücadelenizden vazgeçmeyin! Bu tip hedefler belirlemek motivasyonunuzu artırmak ve sporu hayatınıza dahil etmek için size yardımcı olacak.



En çok söyleyen mazaretler

Zaman yok

Spor yapmayanların birinci mazereti ‘zamanım yok’ cümlesidir. Etrafınızdaki düzenli spor yapan insanlara ‘nasıl vakit buluyorsunuz?’ sorusunu yöneltin. Sorunuzun cevabı sizi mutlaka şaşırtacak. Ne kadar kolay olduğunu onlardan dinleyebilirsiniz.



Duş almak zor geliyor

Duş almak sizi yormaz aksine çok daha iyi hissettirir. Duş için kendinize sadece beş dakika verin. Hızlandırılmış bir duş sonrası kendinizi çok daha rahatlamış hissedeceksiniz.



Çok masraflI

Koşmak bedava, yürümek bedava, arkadaşlarınızla toplanıp sahilde egzersiz yapmak bedava… İnternetteki egzersiz videolarından yararlanmak da bedava. Sıradaki mazeret?