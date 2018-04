Eğer genel fitness düzeyinizi artıracak, kalça ve bacaklarınızı etkili bir şekilde çalıştıracak bir egzersiz arıyorsanız squat’tan (çömelme) şaşmayın.





*Formsante dergisinden alınmıştır.Squat egzersizlerinde popo (gluteus), bacak önü (quadriceps), bacak arkası (hamstrings) ve baldırlar (calf) çalışıyor. Hareket sırasında aynı zamanda core kasları da devreye giriyor. En büyük kas grubu olan bacaklar devrede olduğu için egzersiz sırasında salınan büyüme hormonu maksimum düzeyde oluyor. Bu da tüm vücutta kas dokusunun artmasını sağlıyor.Bir klasik olan squat egzersizlerini hemen her yerde uygulayabilirsiniz; yürüyüş arasında, televizyon karşısında… Ancak tam olarak fayda sağlamak ve diz yaralanmalarından korunmak için bu harika egzersizi doğru bir şekilde uygulamanız gerekiyor. İşte yaygın olarak yapılan hatalar…Yapılan en önemli hata çömelme esnasında dizleri öne doğru çıkarmak… Bu hata defalarca tekrarlandığında diz bağlarında yaralanmalar meydana gelebiliyor. Unutmayın, dizler her zaman ayak bilekleri ile aynı hizada olmalı, çömelme sırasında öne doğru hareket etmemeli. Aşağı doğru alçalırken her zaman bir sandalyeye oturduğunuzu hayal edin ve alçalmaya başlamadan önce kalçanızı dışa doğru çıkarın. Bu otomatik olarak hata yapmanızı engelleyecek.Squat’a inerken asla dizlerinizin içe doğru dönmesine izin vermeyin. Bu da diz bağlarını yıpratan yanlışlardan biri. Dizleriniz her zaman ayak baş parmağı doğrultusunda olmalı.Squat’ı onlarca farklı şekilde uygulayabilirsiniz. Eğer hep aynı bacak açıklığında yaparsanız hep aynı kasları çalıştırırsınız. Bacaklarınız omuz hizasından daha kapalı olduğunda en çok kalçanız, daha geniş açıldığında iç bacak devreye girer.Eğer çömeldiğinde 90 derecelik açıyı bulmuyorsanız ve üst bacak yere paralel değilse hareketi tam yapmıyorsunuz demektir. Bu da egzersizden tam olarak faydalanmamanıza, kalçanızın ve bacak arkasındaki kasların yeterince çalışmamasına neden olur. Diz hizanıza gelen bir sandalye ya da kutuya arkanızı verip ve squat pozisyonuna inerek kalçanızı sandalyeye değdirmeye çalışarak pratik yapabilirsiniz.