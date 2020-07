Formunu koruyanlar için evde düzenli olarak spor yapmak artık yeni bir trend haline geldi. Peki, evde egzersiz yapanlar için hangi mobil uygulamalar nasıl yardımcı oluyor?

Teknoloji bu kadar gelişmişken kim gider spor salonuna! Öyle değil mi? Zaten ara ara hepimizin spor salonuna gitmeye üşendiği ya da gideceği gün başka bir plan yaptığı günler oluyor. Bu da haliyle spor rutinimizi bozuyor. Oysa evdeyken seni her zaman hareket halinde tutacak harika uygulamalar var. Taytınızı giyin, matınızı alın ve evde spor yapmanın tadını çıkarın.

Sworkit

Evde egzersiz yaparken uygulamaların sağladığı en büyük fayda, yapacağınız egzersizi formunuza ve istediğinize göre ayarlayabilmek. Sworkit uygulaması da size bu imkanı sunuyor. Kardiyo, güç, esneme veya yoga gibi birçok kategoride, çalıştırmak istediğiniz bölgeyi ve 5-60 dakika arası dilediğiniz zaman dilimini ayarlayabiliyorsunuz. Önceden söylemekte fayda var uygulama yalnızca ilk 30 gün ücretsiz.

Nike Training Club

Söz konusu egzersiz olunca, konuya dünya devi Nike’tan daha profesyonel yaklaşabilecek çok az isim var. Nike’ın geliştirdiği Nike Training Club aynı zamanda birçok spor antrenörünün de önerdiği bir uygulama. Kullanışı basit ve profesyonel antrenörler tarafından hazırlanan egzersiz programlarının bulunduğu Nike Training Club, ücretsiz bir uygulama ufak ücretler karşılığında satın alabileceğiniz egzersiz programları da mevcut.

Down Dog

Matını hazırla, rutin olarak yaptığın yoga için harika bir yardımcıyla tanışmak üzeresin. Down Doga; geliştirmek ve güçlendirmek istediğin kasları, egzersizlerin zorluk derecesini seçebildğin oldukça kullanıcı dostu bir mobil uygulama. Hangi seviyede olursan ol, sana yardımcı olabilecek egzersiz videoları bulabileceğin Down Dog uygulamasıyla, her egzersizde yepyeni bir deneyim yaşayacaksın.

Gymaholic

Gymaholic, diğer uygulamalara göre size özel egzersiz programları sunmakla birlikte programlarınıza ne kadar uyumlu olup olmadığınızı da takip ediyor. Spor yapmaya henüz yeni başlayan her insanın aklında olan, hangi spor egzersizi hangi kasları çalıştırır gibi sorulara uygulama içerisinden kolaylıkla yanıt bulabiliyorsunuz. Apple Watch’a uyumlu oluşu ve gönderilen anlık bildirimlerle yaptığınız egzersizlere bağlılığınızı da ölçebiliyorsunuz. Yalnızc bu uygulama yalnızca ilk hafta ücretsiz deneme imkanı sunuyor. Fakat bu kapsamlı uygulamayı sevdikten sonra premium üyeliğe de geçmek isteyeceğinize eminiz.

Freeletics

Spor yapmayı aynı zamanda sosyal bir aktivite olarak görenlerden misiniz? O zaman bu uygulamayı da görmek isteyebilirsiniz. Çünkü Freeletics, tıpkı bir oyun gibi size ulaşmanız gereken hedefler belirliyor. Bu hedefleri gerçekleştirdiğinizde de puan kazanıyorsunuz. İşin challange tarafı da işte bu! En büyük rakibiniz, zorladığınız sınırlar olacak. Freeletics, ilk etapta ücretsiz demo kullanım imkanı tanısa da yaşattığı eşsiz deneyimle premium üyeliğe geçmek istemeniz çok normal.

SWEATers

Gelelim Türkiye’nin en popüler uygulamalarından biri olan SWEATers’a. SWEATers ilk etapta egzersiz uygulaması gibi görünse de aslında size bir topluluğun parçası olmayı vaadediyor. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen popüler etkinlikleri ve aktiviteleri takip edebilir, yakın çevrenizde egzersiz yapan diğer SWEATers üyelerini görebilirsiniz. Üstelik uygulamada yalnızca egzersiz değil aynı zamanda sağlıklı beslenme tüyoları da bulabilirsiniz. Daha ne olsun.