Fit bir görünüm için…

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Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli'den öneriler...

Sezonluk değil, süreklilik arz eden şekilde; temiz ye, hareket et, suyunu yanından ayırma! Zayıf bir vücut kısa bir sürede elde edilebilir ama fit ve sağlıklı bir vücut uzun bir çalışmanın ürünü.

• Pişirme şekliniz, içine eklediğiniz tatlandırıcılar ve tercih ettiğiniz besin türlerinin birbirleri ile olan kombinasyonlarına dikkat edin.

• Kalori hesabından ziyade besinlerin glisemik indeksi, glisemik yükünü öğrenerek ve günlük ihtiyacınızı beden kitle indeksine göre hesapladıktan sonra ihtiyacınız olan miktarları belirleyerek kendinize uygun ortalama bir harita çizebilirsiniz.

• Mevsim meyveleri ve sebzeleri aslında sizi mevsime hazırlamak için orada… Taze yeşillikler zamanı geliyor mesela; sebze yemekleri, ot çeşitleri sofranızı zenginleştirebilir.

• Ara öğünlerinizi atlamamalı, su tüketiminizi doğru yönetmelisiniz. Böylelikle açlık ve su ihtiyacınızı birbirine karıştırmamış olursunuz.

• 2.5-3 litre arası suyu yalnızca kilo verirken değil her zaman tüketin, bunu alışkanlığa dönüştürün. Mesela uyandığınız andan öğlene kadar 1 litre, öğlenden akşama kadar 1 litre, uyuyana kadar 1 litre şeklinde bir organizasyon yapabilirsiniz.



DİYETİN ANA TARİFLERİ

KABAKLI YOĞURT ÇORBASI

Bazı sebze ve besinleri bir arada almanın en iyi yolu onları çorba haline getirmek. Bu hem doyucu hem de içinizi ısıtan bir seçenek. Aynı zamanda sıvı alımını arttırmış da olursunuz. 2 adet orta boy kabağı küp küp doğrayın. 2 çorba kaşığı kepekli pirinci, 5 bardak su, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve az miktardaki tuzla kaynamaya bırakın. 1 adet yumurta ve 6 çorba kaşığı light yoğurdu karıştırarak terbiye edin. Ilıyan çorba ile hazırlanan terbiyeyi karıştırın. Üzerine iki yemek kaşığı haşlanmış nohut, 100 gr didiklenmiş tavuk ekleyin ve bir tutam dereotu serpin. Kısık ateşte kaynamaya bırakın. Limon ve karabiber ile servis edin.



