İyi beslenmek, kendimize yaptığımız en önemli yatırım aynı zamanda yaşamın en büyük zevklerindendir. Çeşitlendirilmiş, dengeli ve sağlıklı bir diyetin içeriği bireysel ihtiyaçlara, kültürel şartlara, yerel olarak mevcut gıdalara ve diyet kültürüne bağlı olarak değişir. Ancak sağlıklı bir diyetin temel prensipleri çoğu zaman aynıdır ve basittir; peki sorun nerededir?

Dünya üzerinde neden bu kadar çok kişinin ortak derdidir kilolar ve kiloya bağlı hastalıklar? Çünkü giderek daha çok zevk için bilinçsizce yer olduk, yemek pişirmekten uzaklaştık, diyet yapacaksak da bunda da bilinçsiz, sağlıksız yollar izler olduk. Havalar ısındıkça günler uzadıkça sosyalleşmelerin artmasıyla daha çok yiyor öte yandan ise hafif kıyafetler için biraz hafiflemek istiyoruz. Ve en çok, yemekler aile hayatının ve kutlamalarının kalbinde yer alır.

Fit bir yaza giriş için şunlara dikkat edin:

• Öncelikle tükettiğiniz besinlerin çeşitliliğine, miktarına ve besinsel içeriğine odaklanın. Ne yediğinizin farkında olun.

• Besinsel gereksinimlerinizi karşılamak ve belirli kalori sınırınızı koruyabilmek için, tüm besin gruplarından yeterli miktarda beslenmeye özen gösterin. Anahtar kuralınız ise mevsiminde beslenmek olsun!

• Sağlıklı menülerinizi hazırlamak için, elinizde sağlıklı malzemeler bulundurmanız gerekir. Alışveriş stratejiniz taze ve işlenmemiş gıdalara odaklanmak olsun.

• Bolca baharat kullanın. Özellikle acı biber, kekik, zerdeçal, karabiber, kekik karışımı tercih edin. Baharatların şifasından ve yağ yıkımına verdiği destekten yararlanın.

• Günlük su hedeflerinizi alışkanlık haline getirin. Özellikle de yemeklerden yarım-1 saat önce su içmek öğünlere çok aç oturmanızı önler ama asıl önemli tüyo, sularınıza 1 dilim limon ve kabuk tarçın eklemektedir.

• Yemeklerinizde zeytinyağı kullanmaya özen gösterin. Fakat yağı, yemeği ateşten aldıktan sonra ekleyin.









Örnek Menü

Uyanınca

• 1 bardak limon dilimli su



Sabah

• Yeşil omlet



Ara

• 1 su bardağı kefir



Öğle

• Sınırsız kendini börek sanan mücver



Ara

• 1 yeşil elma

• Bol tarçın

• Probiyotik içecek



Akşam

• Sınırsız balık ızgara

• Sınırsız semizotu salatası



Ara

• Melisa çayı







Kendini börek sanan mücver

Malzemeler

• 2 kabak

• 1 kase karnabahar

• 1 kase çiçek çiçek koparılmış brokoli

• 3 yemek kaşığı rende light kaşar peyniri

• 1 yumurta

• 3 yumurta beyazı

• 3 yemek kaşığı köftelik bulgur

• 5 dal taze soğan

• 3 diş sarımsak

• 1/4 demet dereotu

• 1/2 demet maydanoz

• Tuz, karabiber, çörek otu, pul biber



Hazırlanışı

Kabakları soyun, rendeleyip suyunu elinizle sıkarak ayrı bir kaba brokoli ve karnabaharla birlikte koyun, üzerine tüm yeşillikleri doğrayın. Haşlanmış bulgur, yumurta beyazları, sarımsak, rendelenmiş kaşarın yarısı, tuz, karabiberi ekleyip karıştırdıktan sonra, 2 yemek kaşığı zeytinyağıyla yağlanmış ısıya dayanıklı cam kaba dökün. Yumurta sarısını üstüne sürün, rendelenmiş kaşarı serpin, 180 dereceye ısıtılmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Üzerine pul biber, çörekotu ve dereotu serpip servis edin.







Yeşil omlet

Malzemeler

• 3 yumurta beyazı

• 2 yemek kaşığı yağsız lor peyniri

• 1 yemek kaşığı zeytinyağı

• Dereotu, maydanoz

• Pul biber, karabiber



Hazırlanışı

Tüm malzemeleri çırparak tavada pişirin.