Göbek yağı nasıl eritilir? Bu 10 öneriye dikkat

Göbek yağlarının erimesi için yapılabilecek en önemli unsurun yaşam tarzı değişikliği sağlanması olduğunu belirten Uzman Diyetisyen ve Fitoterapi Uzmanı Hanse Nur Büyükdağ, göbek yağlarını eritmede faydalı olabilecek önerilerde bulundu. Peki, göbek yağı nasıl eritilir? Büyükdağ'ın önerilerine birlikte bakalım:

GÖBEK YAĞI NASIL ERİTİLİR?

Yaşam tarzı değişikliği fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenmeyi içerir. Lif içeriği yüksek besinlerin tüketimi artırılmalıdır. Çözünür lifler besinlerin daha yavaş sindirilmesini sağlar bu sayede besinler mideyi daha geç terk eder ve tok tutar. Bu durum zayıflamaya yardımcı olur. Taze sebze-meyve tüketimi artırılmalıdır, rafine veya işlenmiş besinlerin tüketiminden uzak durulmalıdır. Rafine karbonhidratlar (beyaz un, beyaz pirinç, tatlılar vb.) yerine tam tahıllı (yulaf, çavdar, arpa, buğday vb.) besinler tüketilmelidir. Şekerli ürünler, şekerli ve gazlı içeceklerin tüketimi sınırlandırılmalı veya uzak durulmalıdır. Alkol tüketimi göbek yağlanmasını artırır, alkol tüketimi sınırlandırılmalıdır. Hareketsizlik göbek yağlarının en büyük nedenlerinden biridir. Fiziksel aktivite yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmelidir. Her gün yürüyüş yapmak karın bölgesindeki yağları yakmaya yardımcı olur. Yetişkinler için günlük 10000 adım atılması önerilmektedir. Yetişkinlerin haftada 150 dakika orta yoğunlukta fiziksel aktivite veya haftada 75 dakika şiddetli fiziksel aktivite yapmaları önerilmektedir. Yeterli su tüketimi ağırlık kaybında en önemli etkenlerden biridir ayrıca yağ yakmaya yardımcı olur. Bol su tüketmeye özen gösterilmelidir. Günlük tüketmeniz gereken su miktarını pratik olarak “ağırlığınız x 0,35 ML” ile hesaplayabilirsiniz. Trans yağların tüketimi, kızartmalar, pastane ürünleri, paketli gıdalar göbekte yağlanmayı artırır. Bu tarz ürünlerin tüketiminden uzak durulmalıdır. Tereyağ tüketimi azaltılmalı, yağ olarak zeytinyağı tercih edilmelidir. Bilimsel araştırmalar, stres durumunda stres hormonu olan kortizolün kandaki seviyelerinin yükselmesiyle karın bölgesinde yağlanmayı artırdığını bildirmiştir. Bu sonuçlara dayanarak stresi de azaltmamız gerektiğini söyleyebiliriz. Sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite stresi azaltmamıza yardımcı olacaktır.





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