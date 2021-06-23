Göbek yağı nasıl eritilir? Bu 10 öneriye dikkat
Göbek yağı nasıl eritilir? Her dönemin yanıtı en çok merak edilen sorusunu bir diyetisyene sorduk. Uzman Diyetisyen ve Fitoterapi Uzmanı Hanse Nur Büyükdağ'ın göbek yağı eritmek isteyenler için 10 önerisi var...
Göbek yağlarının erimesi için yapılabilecek en önemli unsurun yaşam tarzı değişikliği sağlanması olduğunu belirten Uzman Diyetisyen ve Fitoterapi Uzmanı Hanse Nur Büyükdağ, göbek yağlarını eritmede faydalı olabilecek önerilerde bulundu. Peki, göbek yağı nasıl eritilir? Büyükdağ'ın önerilerine birlikte bakalım:
GÖBEK YAĞI NASIL ERİTİLİR?
- Yaşam tarzı değişikliği fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenmeyi içerir.
- Lif içeriği yüksek besinlerin tüketimi artırılmalıdır. Çözünür lifler besinlerin daha yavaş sindirilmesini sağlar bu sayede besinler mideyi daha geç terk eder ve tok tutar. Bu durum zayıflamaya yardımcı olur.
- Taze sebze-meyve tüketimi artırılmalıdır, rafine veya işlenmiş besinlerin tüketiminden uzak durulmalıdır. Rafine karbonhidratlar (beyaz un, beyaz pirinç, tatlılar vb.) yerine tam tahıllı (yulaf, çavdar, arpa, buğday vb.) besinler tüketilmelidir.
- Şekerli ürünler, şekerli ve gazlı içeceklerin tüketimi sınırlandırılmalı veya uzak durulmalıdır.
- Alkol tüketimi göbek yağlanmasını artırır, alkol tüketimi sınırlandırılmalıdır.
- Hareketsizlik göbek yağlarının en büyük nedenlerinden biridir. Fiziksel aktivite yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmelidir. Her gün yürüyüş yapmak karın bölgesindeki yağları yakmaya yardımcı olur. Yetişkinler için günlük 10000 adım atılması önerilmektedir. Yetişkinlerin haftada 150 dakika orta yoğunlukta fiziksel aktivite veya haftada 75 dakika şiddetli fiziksel aktivite yapmaları önerilmektedir.
- Yeterli su tüketimi ağırlık kaybında en önemli etkenlerden biridir ayrıca yağ yakmaya yardımcı olur. Bol su tüketmeye özen gösterilmelidir. Günlük tüketmeniz gereken su miktarını pratik olarak “ağırlığınız x 0,35 ML” ile hesaplayabilirsiniz.
- Trans yağların tüketimi, kızartmalar, pastane ürünleri, paketli gıdalar göbekte yağlanmayı artırır. Bu tarz ürünlerin tüketiminden uzak durulmalıdır. Tereyağ tüketimi azaltılmalı, yağ olarak zeytinyağı tercih edilmelidir.
- Bilimsel araştırmalar, stres durumunda stres hormonu olan kortizolün kandaki seviyelerinin yükselmesiyle karın bölgesinde yağlanmayı artırdığını bildirmiştir. Bu sonuçlara dayanarak stresi de azaltmamız gerektiğini söyleyebiliriz.
- Sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite stresi azaltmamıza yardımcı olacaktır.
BU İÇERİKLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
- Şeyda Coşkun'dan 1 günlük göbek eriten detoks
- 2021'in en iyi diyetleri, diyet tarifleri, beslenme programları
- Sayarak zayıfla sistemi ve 5333 formülü nedir?
- Pandemide evde diyet yapmak isteyenler için 9 öneri
- Bağışıklık sistemi onlara emanet
- Kilo veremiyor musunuz? İşte metabolizmanızı hızlandıran 8 etkili öneri
- Ketojenik diyet nedir, nasıl yapılır? 7 günlük ketojenik diyet listesi
- Kışın alınan kilolar yaz tatili öncesi nasıl verilir?
- Akdeniz Diyeti Nedir? Nasıl Yapılır? 7 günlük program
- Farkındalıkla zayıflayabilirsiniz: 7 günlük beslenme programı
- Hızlı ama sağlıklı zayıflayın
- Bahar detoksu: Zayıflamak için tarifler, 3 günlük örnek beslenme listesi
- Çorba diyeti kaç gün yapılır? Zayıflatır mı? 5 günlük çorba diyeti listesi
- Diyetten korkmayın
- En etkili 20 detoks içeceği
- Kaçamaklar sonrası 1 günlük detoks programı ve detoks çorbası tarifi
- Yaza hazırlık detoksu
- Detoks dönemi başlıyor
- Yiyerek zayıflamak mümkün mü? Hepobur diyeti nedir? Nasıl yapılır?
- Ketojenik tarifler: 5 ketojenik smoothie tarifi
- Ketojenik diyet nedir?
- Ananas diyeti nasıl yapılır?
- Vejetaryen tarzı Akdeniz detoksu: 5 günlük örnek menü ve tarifler
- Diyetisyen Berrin Yiğit’ten Glütensiz 10 Tarif
- Yiyerek zayıflamak mümkün mü? Hepobur diyeti nedir? Nasıl yapılır?
- Candida diyeti nedir, nasıl yapılır?
- İsveç Diyeti Nedir? Nasıl Yapılır?
- Gi Diyeti Nedir, Nasıl Yapılır?
- Meyve kilo aldırır mı?
- Karatay diyeti ile 1 ayda kaç kilo verilir? İşte diyet listesi
- Aralıklı oruç (IF diyeti) nedir, nasıl yapılır? Kimler yapmamalı?
- Diyette meyve ne zaman yenir?
- Çorba diyeti kaç gün yapılır? Zayıflatır mı? 5 günlük çorba diyeti listesi