Sayarak zayıfla sistemi ve 5333 formülü nedir? Dr. Ayça Kaya'dan 5 günlük diyet listesi

Sürdürülebilir bir beslenme biçimiyle beraber kalıcı kilo kaybını sağlamak ve bu doğrultuda bir ‘beslenme bilinci’ oluşturmak düşüncesiyle ‘Sayarak Zayıflama Sistemini’ geliştirdim. Bu Sayarak Zayıflama Sistemini geliştirirken, beslenme protokolü çerçevesinde bir insanın metabolizmasına ve cinsiyetine göre günlük olarak alması gereken besin gruplarını oluşturdum. Bu besin gruplarını günlük, zayıflamak için gerekli seviyeye indirgedim. Bu bağlamda, besin gruplarını temel olarak dörde ayırdım: Tahıl, et, süt, meyve ve yağ grubu olarak. Her besin grubundan alınması gereken limiti belirledim. Yağı ise birçok yiyeceğin (süt, yoğurt, peynir, et ve sebze yemeklerinde) içinde doğal olarak bulunduğundan her yaşta ve cinste 3 birim olarak sınırladım.

SAYARAK ZAYIFLA SİSTEMİ VE 5333 FORMÜLÜ NEDİR?

O nedenle yağ grubu tüm beslenme programlarında üçle sınırlı olduğu için bu bağlamda 5333 formülünde yağ sayısı yer almıyor. Şimdi gelelim formülün açılımına: Her formülün birinci sayısı günlük alınması gereken tahılı, ikinci sayısı eti, üçüncü sayısı sütü ve dördüncü sayısı da meyveyi işaret ediyor. Yani örneğin 5333 formülünü uygulamak istediğinizde o gün içinde 5 tane tahıl grubundan, 3 tane et grubundan, 3 tane süt grubundan ve 3 tane meyve grubundan yiyebilirsiniz anlamına geliyor. Bununla birlikte günlük yaşamlarımızda kullandığımız bütün yiyeceklerin matematiğini çıkardım. Örneğin lahmacun, dolma, kek gibi günlük yaşamda insanların sık kullandığı yiyecek gruplarını da bu formüle entegre ettim ve kişinin kendi vücuduna göre neyi, nasıl yiyebileceğini anlattığım bir sistem oluştu. Böylelikle kendinizi hiçbir besin grubundan ve yiyecekten mahrum bırakmadan, yasak olmadan, belirli bir limit içinde yiyerek zayıflamanın formülünü geliştirdim. Tabii burada en önemli nokta da kişinin doğru beslenme alışkanlıklarını kazanması. Doymak ve zayıflamak çok önemli olsa da bu formül içerisine beslenmeyi de ekleyerek kişinin günlük alması gereken bütün karbonhidrat, protein ve yağ dengelerini de gözeterek bu sistemi oluşturdum.

ÇİLEKLİ SMOOTHIE

MALZEMELER

1 su bardağı süt

5 çilek

1 tatlı kaşığı öğütülmüş keten tohumu

HAZIRLANIŞI

Tüm malzemeleri blender’dan geçirin.

5 GÜNLÜK ÖRNEK DİYET LİSTESİ

1. GÜN

Sabah

1 haşlanmış yumurta

1 dilim peynir

Mevsim yeşillikleri

5 zeytin

1 dilim esmer ekmek



Öğle

100 gr ızgara et

2 yemek kaşığı haşlanmış bulgur eklenmiş bol salata



Ara

1 su bardağı kefir

1 yerli muz

2 tam ceviz



Akşam

1 kepçe tarhana çorbası

4 yemek kaşığı zeytinyağlı pırasa

4 yemek kaşığı yoğurt

2. GÜN

Sabah

1 yemek kaşığı lor peyniri ile 1 yumurtadan omlet

5 zeytin

Maydanoz, roka, tere gibi yeşillikler

1 dilim esmer ekmek



Öğle

3 ızgara köfte

Bol limonlu, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ilaveli salata

1 küçük boy baharatlı fırın patates

1 su bardağı naneli ayran



Ara

1 kutu probiyotik yoğurt

1 dilim ananas



Akşam

1 tatlı kaşığı zeytinyağı eklenmiş limon ve sarımsak soslu haşlanmış brokoli, karnabahar ve közlenmiş kırmızı biber

4 yemek kaşığı yoğurt

1 dilim esmer ekmek

3. GÜN

Sabah

2 yemek kaşığı yulaf, 1 su bardağı süt ve tarçınlı yulaf lapası

1 yerli muz

2 tam ceviz



Öğle

5 yemek kaşığı zeytinyağlı ayvalı kereviz

4 yemek kaşığı yoğurt

1 dilim esmer ekmek



Ara

1 fincan sütlü kahve

2 kuru kayısı arası badem



Akşam

5 yemek kaşığı kırmızı biberli ıspanak kavurması

1 su bardağı ayran

1 dilim esmer ekmek

4. GÜN

Sabah

1 yumurta ile mantarlı, biberli, maydanozlu omlet

5 zeytin

Mevsim yeşillikleri



Öğle

200 gr fırında balık

Bol salata

1 dilim esmer ekmek



Ara

Rezene çayı

2 hurma arası 1/2 ceviz



Akşam

2 yemek kaşığı lor peyniri, 1/2 armut, 5 badem ile yeşil salata

1 su bardağı ayran

5. GÜN

Sabah

1 dilim beyaz peynir

1 yemek kaşığı lor peyniri

2 tam ceviz

Közlenmiş domates, biber

Çeyrek tam tahıllı simit



Öğle

4 yemek kaşığı nohut yemeği

1 kase cacık

Bol limonlu salata



Ara

Çilekli smoothie



Akşam

Fırında peynirle pişmiş karnabahar

4 yemek kaşığı yoğurt

Bol salata