Sayarak zayıfla sistemi ve 5333 formülü nedir? Dr. Ayça Kaya'dan 5 günlük diyet listesi
Sayarak Zayıfla sistemi ve 5333 formülü nedir? Nasıl yapılır? İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya sayarak zayıfla sisteminin detaylarını anlattı ve 5 günlük örnek diyet programı verdi... Birlikte bakalım...
Tüm besin gruplarından dengeli olarak tüketerek zayıflamak için Sayarak Zayıfla sistemiyle tanışın. Peki, Sayarak Zayıfla sistemi nedir? Nasıl kilo verilir, nasıl uygulanır? İşte Dr. Ayça Kaya'nın anlatımıyla Sayarak Zayıfla sistemi, 5333 formülünün açılımı ve 5 günlük diyet programı...
İç Hastalıkları Uzmanı
Dr Ayça Kaya
@draycakaya
Sürdürülebilir bir beslenme biçimiyle beraber kalıcı kilo kaybını sağlamak ve bu doğrultuda bir ‘beslenme bilinci’ oluşturmak düşüncesiyle ‘Sayarak Zayıflama Sistemini’ geliştirdim. Bu Sayarak Zayıflama Sistemini geliştirirken, beslenme protokolü çerçevesinde bir insanın metabolizmasına ve cinsiyetine göre günlük olarak alması gereken besin gruplarını oluşturdum. Bu besin gruplarını günlük, zayıflamak için gerekli seviyeye indirgedim. Bu bağlamda, besin gruplarını temel olarak dörde ayırdım: Tahıl, et, süt, meyve ve yağ grubu olarak. Her besin grubundan alınması gereken limiti belirledim. Yağı ise birçok yiyeceğin (süt, yoğurt, peynir, et ve sebze yemeklerinde) içinde doğal olarak bulunduğundan her yaşta ve cinste 3 birim olarak sınırladım.
SAYARAK ZAYIFLA SİSTEMİ VE 5333 FORMÜLÜ NEDİR?
O nedenle yağ grubu tüm beslenme programlarında üçle sınırlı olduğu için bu bağlamda 5333 formülünde yağ sayısı yer almıyor. Şimdi gelelim formülün açılımına: Her formülün birinci sayısı günlük alınması gereken tahılı, ikinci sayısı eti, üçüncü sayısı sütü ve dördüncü sayısı da meyveyi işaret ediyor. Yani örneğin 5333 formülünü uygulamak istediğinizde o gün içinde 5 tane tahıl grubundan, 3 tane et grubundan, 3 tane süt grubundan ve 3 tane meyve grubundan yiyebilirsiniz anlamına geliyor. Bununla birlikte günlük yaşamlarımızda kullandığımız bütün yiyeceklerin matematiğini çıkardım. Örneğin lahmacun, dolma, kek gibi günlük yaşamda insanların sık kullandığı yiyecek gruplarını da bu formüle entegre ettim ve kişinin kendi vücuduna göre neyi, nasıl yiyebileceğini anlattığım bir sistem oluştu. Böylelikle kendinizi hiçbir besin grubundan ve yiyecekten mahrum bırakmadan, yasak olmadan, belirli bir limit içinde yiyerek zayıflamanın formülünü geliştirdim. Tabii burada en önemli nokta da kişinin doğru beslenme alışkanlıklarını kazanması. Doymak ve zayıflamak çok önemli olsa da bu formül içerisine beslenmeyi de ekleyerek kişinin günlük alması gereken bütün karbonhidrat, protein ve yağ dengelerini de gözeterek bu sistemi oluşturdum.
ÇİLEKLİ SMOOTHIE
MALZEMELER
- 1 su bardağı süt
- 5 çilek
- 1 tatlı kaşığı öğütülmüş keten tohumu
HAZIRLANIŞI
Tüm malzemeleri blender’dan geçirin.
5 GÜNLÜK ÖRNEK DİYET LİSTESİ
1. GÜN
Sabah
- 1 haşlanmış yumurta
- 1 dilim peynir
- Mevsim yeşillikleri
- 5 zeytin
- 1 dilim esmer ekmek
Öğle
- 100 gr ızgara et
- 2 yemek kaşığı haşlanmış bulgur eklenmiş bol salata
Ara
- 1 su bardağı kefir
- 1 yerli muz
- 2 tam ceviz
Akşam
- 1 kepçe tarhana çorbası
- 4 yemek kaşığı zeytinyağlı pırasa
- 4 yemek kaşığı yoğurt
2. GÜN
Sabah
- 1 yemek kaşığı lor peyniri ile 1 yumurtadan omlet
- 5 zeytin
- Maydanoz, roka, tere gibi yeşillikler
- 1 dilim esmer ekmek
Öğle
- 3 ızgara köfte
- Bol limonlu, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ilaveli salata
- 1 küçük boy baharatlı fırın patates
- 1 su bardağı naneli ayran
Ara
- 1 kutu probiyotik yoğurt
- 1 dilim ananas
Akşam
- 1 tatlı kaşığı zeytinyağı eklenmiş limon ve sarımsak soslu haşlanmış brokoli, karnabahar ve közlenmiş kırmızı biber
- 4 yemek kaşığı yoğurt
- 1 dilim esmer ekmek
3. GÜN
Sabah
- 2 yemek kaşığı yulaf, 1 su bardağı süt ve tarçınlı yulaf lapası
- 1 yerli muz
- 2 tam ceviz
Öğle
- 5 yemek kaşığı zeytinyağlı ayvalı kereviz
- 4 yemek kaşığı yoğurt
- 1 dilim esmer ekmek
Ara
- 1 fincan sütlü kahve
- 2 kuru kayısı arası badem
Akşam
- 5 yemek kaşığı kırmızı biberli ıspanak kavurması
- 1 su bardağı ayran
- 1 dilim esmer ekmek
4. GÜN
Sabah
- 1 yumurta ile mantarlı, biberli, maydanozlu omlet
- 5 zeytin
- Mevsim yeşillikleri
Öğle
- 200 gr fırında balık
- Bol salata
- 1 dilim esmer ekmek
Ara
- Rezene çayı
- 2 hurma arası 1/2 ceviz
Akşam
- 2 yemek kaşığı lor peyniri, 1/2 armut, 5 badem ile yeşil salata
- 1 su bardağı ayran
5. GÜN
Sabah
- 1 dilim beyaz peynir
- 1 yemek kaşığı lor peyniri
- 2 tam ceviz
- Közlenmiş domates, biber
- Çeyrek tam tahıllı simit
Öğle
- 4 yemek kaşığı nohut yemeği
- 1 kase cacık
- Bol limonlu salata
Ara
- Çilekli smoothie
Akşam
- Fırında peynirle pişmiş karnabahar
- 4 yemek kaşığı yoğurt
- Bol salata
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