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Diyet yapanlar genellikle hep aynı durumdan şikayetçi: ‘Hafta içi gayet düzenliyim, beslenmeme dikkat ediyorum ama hafta sonu diyeti bozuyorum.’ Siz de aynı sorundan şikayetçiyseniz Şeyda Coşkun'un önerilerine kulak verin...