• Kilo verme sürecindeyken hafta sonu geç kalkmayın. Çünkü öğünleriniz birbirine girer. Disiplini bozmamak için hafta sonu da aynı düzeni koruyun.
• Fazla miktarda alkol kullanımından kaçının. Alkol tükettiyseniz ertesi gün enginar, yeşil elma, maydanoz, salatalık ve limon suyunu katı meyve sıkacağından geçirip için.
• Anne, baba, yakın arkadaşlarınızın dolduruşuna gelmeyin; gereksiz yiyeceklerden uzak durun.
• Yemek yedikten sonra televizyon karşısına geçip koltuğa yığılmayın. Dışarı çıkıp yürüyün.
• Günde en az 10 bardak su içmeyi ihmal etmeyin. Su içmezseniz yağlarınızı vücudunuzdan atamazsınız.