Hangi ders size göre?

Spor salonlarındaki onlarca ders arasından hangisini seçmelisiniz? İlgi alanınıza, yaşınıza ya da sağlık sorunlarınıza göre seçim yapın, spordan maksimum fayda sağlayın!

Yazı: Aytaç Özkardaş Gozzi/Formsante



“EĞLENCELİ BİR ŞEYLER OLSUN!” diyorsanız!

Zumba: Son yıllarda eğlence ile egzersizi iç içe geçiren grup egzersizleri oldukça popüler. Eğer siz de eğlenceli bir şeyler arıyorsanız, ortalığı kasıp kavuran Zumba kesinlikle tam size göre. Sports International Aerobic Koordinatörü Orçun Cinpir, “Latin müziği eşliğinde basit adımlar ve kolay hareketlerle yapılan bu ders fitness rutinini eğlenceli bir partiye çeviriyor. Zamanın nasıl geçtiğini anlamayan katılımcılar, sıkı bir aerobik egzersiz yapıyor” diyor. Shakira’nin koreografı Beto Perez’in geliştirdiği Zumba; tüm dünyada milyonlarca insan tarafından yapılıyor. Zumba’ya her yaştan her kondisyon düzeyinden kişi katılabiliyor. Katılımcılar bir yandan kalori yakarken (bir derste yaklaşık 700 kalori yakabiliyorsunuz) bir yandan da kasları çalıştırıyor, esniyor. Programın en önemli özelliği ise, egzersizi sevdirmesi hatta onun hastası olmanızı sağlaması. Merengue, Salsa gibi farklı dansların temel

adımları kullanılan derste, dans etmeyi de öğreniyorsunuz.

Dance For Life: Eğlence arayanlar için bir başka alternatif de Latin, house, tecno gibi birçok farklı dans adımını harmanlayan “Dance For Life”. Bol kalori yakabileceğiniz ders, dengenizin gelişmesine ve vücudunuzun sıkılaşmasına da katkıda bulunuyor.

Oryantal: Oryantal özellikle karın ve kalça yoğunluklu figürler içeriyor. Zaten kadınların en sorunlu olduğu bölgeler de buralar. Oryantal dersinde kıpır kıpır müzikle birlikte ter atarken bu bölgeler de şekilleniyor. Estetik bir şekilde hareket edebilmek, estetik bir duruş kazanmak gibi artıları da olan ders, eğlenceyi de garantiliyor.