Hangi meslek kaç kalori yaktırır?

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Sağlık sitesi CalorieLab.com hangi mesleğin ne kadar kalori yaktığını araştırdı

Çalışmada en az kalori yakan mesleğin bilgisayar başında gün boyu yazarak çalışmak olduğu belirlendi. Ormancılık ise en fazla fiziksel efor sarfedilen mesleklerden biri olarak her bir saatte 1088 kalori yaktırıyor. CalorieLab’a göre meyve toplama 238 ve dans etme 258 kalori harcatırrken masaj terapistleri, insanların sırtlarındaki düğümleri gevşetmek için çalışırken saatte 204 kalori harcıyor. Diğer yorucu meslekler arasında olan kamyon şöförlüğü 374, iki katı yorucu olan profesyonel dalış yapmak ise 748 kalori yaktırıyor. Fitness uzmanı John Rowley, petrol ve gaz endüstrisinde platformlar oluşturmak veya bakımını yapmak için denizde çalışan dalgıçların nasıl son derece fit olmaları gerektiğini söylüyor: “Dalış planlı nefes almayı, tüm vucudun hareket etmesini ve vücudun su sıcaklığına alışmasını sağlar. Ve bunların tümü yüksek miktarda kalori yakılmasına yardımcı olur.”

Mesleklere göre bir saatte yakılan kalori:

Yazı yazmak-34

Terzilik- 68

Çiftçilik- 68

Barmenlik- 88

Marangozluk-170

Masör-Masöz -204

Spor eğitmenliği-204

Dans etmek-258

İnşaat işçiliği-340

Kamyon şoförlüğü-374

İtfaiyecilik-748

Profesyonel dalış-748

Ormancılık-1048